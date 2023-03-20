Александр поучаствовал во всех голах команды и в конце провёл смену длиной четыре с половиной минуты.

Против Ови нет приёма! Положил ещё два гола в НХЛ и обошёл американскую легенду!

Перед матчем с «Миннесотой» было беспокойство, что Александр Овечкин не сможет сыграть из-за травмы нижней части тела. Недавно он уже пропускал матч с «Рейнджерс», а накануне отсутствовал на тренировке перед выездом. О том, насколько Овечкин важен для «столичных», говорит тот факт, что они проиграли все шесть матчей без своего капитана в этом сезоне.

«Миннесота», напротив, справляется вполне неплохо без своей главной звезды Кирилла Капризова, который вылетел из-за травмы. Да и турнирное положение у них не в пример лучше – идут третьими в Центральном дивизионе, отставая от лидирующего «Далласа» всего на три очка. Более того, «дикари», ещё недавно с трудом забивавшие один-два гола, сейчас не испытывают никаких проблем с результативностью.

Хозяева не стали откладывать голы в долгий ящик и открыли счёт уже на первой минуте. В пятом матче подряд «Вашингтон» пропускает быструю шайбу. Уже на пятой минуте Мэтт Болди оформил дубль. Любопытно, что ему предшествовал неудачный силовой Овечкина. Александр поехал раскалывать Болди у чужого лицевого борта, но лишь отскочил от его спины и упал сам.

Поднялся, подхватил пришедшую к нему шайбу и отдал её точно на крюк своему бывшему партнёру Маркусу Юханссону, обменянному из «Вашингтона» в дедлайн (а сегодня сделал две передачи, организовав бывшей команде ужасный старт).

В итоге и силовой у Овечкина не получился, и его передача отправила «дикарей» в атаку «три в два», которую они успешно разыграли. Болди между тем установил клубный рекорд, забив два в первые 276 секунд матча.

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В равных составах игра у «столичных» совсем не шла, зато в большинстве они обрушивали на ворота «Миннесоты» град бросков. Во втором периоде получилось пробить Флёри, и, конечно, это сделал Овечкин. А как иначе, когда играешь против своего любимого вратаря Марка-Андре Флёри, который уверенно удерживает первое место по пропущенным шайбам от русского снайпера? «Не знаю, горжусь ли я этим. Но, думаю, Ови заслуживает побить рекорд Гретцки. Он давно этим занимается, стабильно забивает в каждом сезоне. Надеюсь, он догонит Гретцки», — рассказывал Флёри этой зимой. Вольно или невольно, он как может помогает Овечкину в этом важном деле – сегодня пропустил от него 26-й гол за карьеру.

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Как всегда, против лома нет приёма. В первом периоде Саша хорошенько пристрелялся в большинстве, во втором – выпустил фирменную Ови-ракету. Есть 38-й гол в сезоне и 818-й в карьере! Александр вышел на третье место по голам в возрасте 37+ лет, обогнав американскую легенду Бретта Халла.

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Довольно быстро «Миннесота» восстановила преимущество в две шайбы – Райан Ривз подправил шайбу на пятачке. «Всегда приятно им забивать. Особенно после того, как они выбили нас в финале (в 2018-м Ривз играл за «Вегас». – Прим. «Чемпионата»). Конечно, у «Вашингтона» опасное большинство, Ови из левого круга вбрасывания обладает мощным броском в касание. Мы увидели его во втором периоде. Надо держаться подальше от штрафбокса, играть жёстко», — сказал в перерыве Ривз.

В третьем периоде очень жёстко сыграл Мэтт Дамба, вырубив Евгения Кузнецова ударом в плечо и в голову. Ко всем несчастьям Кузя крайне неудачно упал на лёд локтем и долго не мог подняться, а потом сразу уехал в раздевалку, держась за руку.

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Ти Джей Оши бросился в драку с Дамбой, и по итогу судьи выгнали его до конца игры как зачинщика драки, а «Вашингтон» остался в меньшинстве, так как Дамба избежал наказания за травму Кузнецова и получил только пять минут за драку. Уже после завершения своего большинства «Миннесота» забросила четвёртую шайбу.

На такую несправедливость Овечкин ответил очередным выстрелом в большинстве – на этот раз не в касание, а после вбрасывания, и всё равно очень красиво. 819-й гол в карьере — медленно, но верно дистанция до рекорда Гретцки сокращается, осталось 75 шайб. А ещё ближе – другая юбилейная отметка. По голам в большинстве Ови давно оставил позади всех легенд и вскоре должен стать первым хоккеистом в истории, который доберётся до 300 таких шайб. Сегодня были заброшены 297-я и 298-я.

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Сумасшедший период продолжился хет-триком Болди и третьим голом «Вашингтона». Но не Овечкина (а круто бы было – два хет-трика в одной игре!), а Дилана Строума. Капитан «столичных» совсем в стороне не остался, а отметился в этой шайбе передачей.

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Ови тоже отчаянно заходил на хет-трик и провёл на льду последние четыре с половиной минуты (!!!) матча без замен. А ведь это он ещё и с травмой играет, и всё равно ведёт за собой и делает всё возможное, только «Вашингтону», кажется, сейчас уже ничего не поможет. Если не начать выигрывать сейчас, и выигрывать много, сериями, то их сезон закончится через месяц одновременно с регуляркой.