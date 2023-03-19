Овечкин обогнал легенду НХЛ Бретта Халла по количеству голов для игрока в возрасте 37+ лет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «дикарей»). Для 37-летнего нападающего эта шайба стала 38-й в нынешнем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин показал третий результат по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиян обогнал легендарного Бретта Халла (37 в сезоне-2002/2003). Больше Овечкина забивали только Горди Хоу (39 в сезоне-1967/1968, 44 в сезоне-1968/1969) и Джонни Буцик (40 в сезоне-1972/1973).
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда.
- 19 марта 2023
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:05
-
22:00
-
21:41
-
21:29
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
18:43
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:34
-
17:23