«Можете в это поверить?!» Гол русскому вратарю в НХЛ заставил схватиться за голову

«Гол сезона?», «Можете в это поверить?» — с такими заголовками вышли материалы на сайтах НХЛ и «Коламбуса» после матча с «Айлендерс». Все эти дифирамбы были адресованы новичку «мундиров» Кенту Джонсону, который забросил шайбу в стиле лакросс, поставив на уши стадион и заставив партнёров хвататься за головы.

Джонсон не новичок лакроссов. Он и за «Коламбус» уже пытался пару раз такое исполнить, а ещё летом забивал подобный гол в ворота Чехии на МЧМ-2022. Так что неудивительно, что в итоге у него это получилось на уровне НХЛ.

В матче, в котором «Коламбус» только догонял «островитян» в счёте, во втором периоде Джонсон украл шайбу у Брока Нельсона, зашёл на вираж, прокинул шайбу между ног, объезжая Александра Романова, и ещё за лицевой линией поднял шайбу на клюшку. Пока Илья Сорокин перемещался из одного угла ворот в другой, Джонсон уже праздновал гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На скамейке «Коламбуса» не могли поверить своим глазам. Лэйн Педерсон схватился за голову, а Джонни Годро долго тряс головой и смеялся, переваривая увиденное.

«Мы все были в шоке. Знали, что он на такое способен, так что это нас не особо удивило, но вот то, как он забил этот гол, так плавно… Это был важный гол для нас, и очень крутой», — сказал капитан команды Бун Дженнер.

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«Я искал линию для броска, но её не было, так что прокинул шайбу между ног. А когда уже начал объезжать ворота, понял, что это реально провернуть. Уверенности пробовать так забить у меня всегда хватало. Приятно, что наконец получилось. Всегда приятно забивать, но вот такие голы особенно приятны.

Я пару раз забивал так в лиге Британской Колумбии, и на МЧМ тоже, но в Мичигане — никогда (Джонсон ранее играл за университет Мичигана, который дал название этому голу. – Прим. «Чемпионата»), и это меня бесит, ну да ладно. На МЧМ тоже было круто забить, но этот гол хорош», — рассказал Джонсон.

«Айлендерс» смогли отыграться и увести игру в овертайм, но там Бун Дженнер принёс победу «Коламбусу». «Мундиры» уже официально выбыли из гонки за плей-офф, но второй матч подряд огорчают команды, которые борются за место в восьмёрке. Три дня назад – «Вашингтон», сегодня – «Айлендерс». После матча главный тренер «мундиров» Брэд Ларсен похвалил Джонсона и встал на защиту лакросс-финта. Видимо, заранее предвидел реакцию Джона Тортореллы, который во время работы на телевидении критиковал такую игру и говорил, что в его время за это оторвали бы голову.

«Некоторые ребята на скамейке схватились за голову. Чертовски крутой гол, на самом деле. Это впечатляет. Он всё правильно сделал, подошёл творчески. Он и раньше это пробовал в играх и был очень близок к голу. Он это сделал не ради игры на публику. Если бы он попытался завести шайбу по-бобровски, то Сорокин отбил бы её. В итоге он забил и сделал это на полной скорости. Действительно потрясающий, невероятный гол», — отметил Ларсен.