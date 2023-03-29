Новый русский рекорд в НХЛ! Кузьменко снова переписал историю канадского клуба

«Небольшая приятность (улыбается). Это здорово, но мне нужно быть лучше. Мне нужно забивать больше голов, может, 40 или 45», — Андрей Кузьменко до крайней степени сдержанно оценил свой первый значимый рекорд в НХЛ. В прошлый четверг россиянин отобрал у Павла Буре рекорд «Ванкувера» по количеству голов в дебютном сезоне.

Провозглашение новой цели могло показаться бравадой, но в матче с «Сент-Луисом» Кузьменко подтвердил слова делом. Нападающий оформил дубль и, набрав 67-е и 68-е очко в регулярном чемпионате, достиг ещё одной важнейшей вехи. Уроженец Якутска стал самым результативным дебютантом в истории «Кэнакс». 27-летний форвард обошёл Элиаса Петтерссона — главную звезду клуба последних сезонов.

Путь к новой личной победе Кузьменко начал в первом периоде. 96-й номер «косаток» выступил в привычной для себя роли замыкающего при розыгрыше лишнего: форвард грамотно подставил клюшку под мощный прострел Джея Ти Миллера.

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В третьей двадцатиминутке Кузьменко нашёл момент, чтобы забить куда более изобретательно. Во время позиционной атаки Андрей сыграл «в стеночку» с Петтерссоном. Неожиданный финт оставил в дураках не только полевых игроков соперника. Голкипер Джордан Биннингтон не успел переместиться от одной штанге к другой. В результате Кузьменко оставалось лишь не промахнуться по пустой половине ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Соотечественники Кузьменко тоже не ушли со льда без упоминаний. На 12-й минуте Алексей Торопченко перехватил шайбу на своей синей линии и, ни на кого не рассчитывая, улетел в стремительную контратаку. Торопченко отказался от идеи сблизиться с вратарём и зарядил, едва вкатившись в круг вбрасывания. Тэтчеру Демко оставалось лишь развести руками.

В середине матча Павел Бучневич бросил заочный вызов Торопченко и ушёл в такой же скоростной контрвыпад. Череповецкий воспитанник обогнал всех опекунов и в одно касание замкнул передачу Каспери Капанена.

В этот момент счёт увеличился до внушительных 5:2. Тем не менее «Ванкуверу» хватило сил и времени, чтобы поравняться с противником. «Кэнакс» окончательно спаслись за 54 секунды до финальной сирены — помог убойный щелчок Хьюза в расстановке «6х5».

«Сент-Луис» дождался овертайма, чтобы возвратить себе утраченное преимущество. И, пожалуй, ожидание того стоило. Брэйден Шенн и Якуб Врана изящно обыгрались у правого борта и сделали камбэк «Ванкувера» почти бессмысленным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, реального турнирного смысла игра не имела изначально. Теоретические шансы на попадание в плей-офф остались и у тех, и у других. Но фактически соперники «Блюз» и «Кэнакс» за место под солнцем слишком далеко, и нагнать их поможет только чудо.