Радулов схватился с огромным шведом! И увидел победный гол «Авангарда» из штрафного бокса

Первый матч финальной серии Восточной конференции остался за «Ак Барсом» — 3:2 (ОТ). Интересно, что казанцы вели 2:0, гости отыгрались в самой концовке, но в овертайме сильнее оказалась команда Зинэтулы Билялетдинова.

«В таких матчах удаляться нельзя. Мы говорим об этом постоянно. Бывают такие случаи. Панюков не забил в пустые ворота? Я не видел эту ситуацию. Мне неудобно было смотреть. Но вроде он в штангу попал. Он старается, играет так, как мы просим, я им доволен. Мы понимаем, что удаляться нельзя. Они здорово используют большинство, разыгрывают его», — возмущался на пресс-конференции главный тренер татарстанского клуба.

На вторую встречу в состав казанцев вернулся защитник Лучевников, который приболел перед прошлой игрой. Он заменил оставшегося вне заявки Токранова. У «ястребов» появился травмированный ранее Чистяков (видимо, вышел на уколах), а Давыдова, заявленного на первый матч, отправили на усиление «Омских ястребов» в МХЛ, где молодой защитник уже сегодня сыграл в победной встрече со «СКА-1946». Кроме того, не оказалось в составе «Авангарда» защитника Богдана Киселевича.

Первый период остался за сибирским клубом. Счёт мог открывать уже Толчинский, попавший в штангу из выгоднейшей позиции. Казань, правда, ответила своим убойным моментом на чужом пятаке.

Единственный же гол случился ближе к концовке. Толчинский привёз шайбу в казанскую зону, Грицюк попытался выбраться на пятак, хотя бросить не сумел, но помог высокорослый Сведберг, который дождался отскока от борта и мощным броском поразил цель. Билялов в данном эпизоде оказался бессилен. «Ак Барс» играл прилично, но для победы в плей-офф этого не хватает.

Во второй двадцатиминутке омичи серьёзно увеличили своё преимущество. Сперва из своего фирменного «офиса» в большинстве (кстати, две минуты выписали Билялову) забил Буше. Ткачёв выдержал нужную паузу и от лицевой сделал передачу на вершину левого круга вбрасывания, откуда накатившийся американец в касание зарядил в дальнюю девятку.

В очередную стычку вступил Радулов, потолкавшийся с громилой Сведбергом. Оба отправились в боксы для штрафников. Именно под самый занавес периода как раз в формате «4 на 4» казанцы загубили перспективную контратаку, а омичи в ответ реализовали свой выпад. Толчинский на синей линии сделал передачу на ход Бродхёрсту, который продвинулся к воротам, убрал шайбу под неудобную руку и бросил под щитками голкипера. 3:0 после 40 минут игры – более чем солидное преимущество «Авангарда».

На третий период в воротах «Ак Барса» появился Амир Мифтахов. Гости стали играть грамотно и по счёту, торопиться команде Михаила Кравца было некуда.

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Казань прилично прибавила, в итоге Лукоянов отметился первым голом в нынешнем плей-офф. У хозяев прошла классная атака, Артём дождался перевода на левый круг вбрасывания, откуда хлёстким кистевым броском загнал шайбу в дальний верхний угол ворот Демченко.

За две минуты до сирены Ткачёв не реализовал выход один на один, бросив в штангу. Билялетдинов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста – Юдин забил с кистей за три секунды до сирены. А началось всё, как это часто бывает, с выигранного в чужой зоне вбрасывания.

Более счёт на табло не изменился. 3:2 в пользу «Авангарда» и 1-1 в серии. Команды переезжают в Омск.