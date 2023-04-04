Нападающий ЦСКА Плотников после удара клюшкой от Яшкина получил травму и ушёл в раздевалку

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит второй матч в рамках финальной серии Западной конференции. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В середине третьей двадцатиминутки форвард ЦСКА Сергей Плотников получил травму в эпизоде с форвардом СКА Дмитрием Яшкиным. Игрок хозяев два раза ударил клюшкой Плотникова в плечо и спину, после чего хоккеист москвичей с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку. Отметим, что игрок ЦСКА по ходу матча получил повреждение руки после столкновения с Захаром Бардаковым, и удары Яшкина усугубили травму.

ВИДЕО

Плотников в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.