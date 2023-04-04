Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Плотников после удара клюшкой от Яшкина получил травму и ушёл в раздевалку

Нападающий ЦСКА Плотников после удара клюшкой от Яшкина получил травму и ушёл в раздевалку
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит второй матч в рамках финальной серии Западной конференции. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В середине третьей двадцатиминутки форвард ЦСКА Сергей Плотников получил травму в эпизоде с форвардом СКА Дмитрием Яшкиным. Игрок хозяев два раза ударил клюшкой Плотникова в плечо и спину, после чего хоккеист москвичей с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку. Отметим, что игрок ЦСКА по ходу матча получил повреждение руки после столкновения с Захаром Бардаковым, и удары Яшкина усугубили травму.

ВИДЕО

Плотников в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Слепышев, Диц) – 16:17 (5x3)   1:1 Зыков (Ожиганов, Жафяров) – 34:31 (5x4)   2:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 48:39 (5x5)

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Светлаков вышел на первое место ЦСКА по сыгранным матчам в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023