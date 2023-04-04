Нападающий ЦСКА Плотников после удара клюшкой от Яшкина получил травму и ушёл в раздевалку

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит второй матч в рамках финальной серии Западной конференции. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
В середине третьей двадцатиминутки форвард ЦСКА Сергей Плотников получил травму в эпизоде с форвардом СКА Дмитрием Яшкиным. Игрок хозяев два раза ударил клюшкой Плотникова в плечо и спину, после чего хоккеист москвичей с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку. Отметим, что игрок ЦСКА по ходу матча получил повреждение руки после столкновения с Захаром Бардаковым, и удары Яшкина усугубили травму.
Плотников в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:26
-
21:20
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:17
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:23
-
19:05
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:25
-
15:11