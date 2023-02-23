Скоро здесь будет играть «Сибирь». Репортаж с новой хоккейной арены в Новосибирске

Стройка подходит к концу. Идее построить арену на берегу Оби почти столько же, сколько и самому клубу. И вот, к 2023 году идея осуществилась. Как минимум внешне. Потому я отправилась внутрь, чтобы посмотреть арену изнутри и лично проверить слова чиновников о готовности стадиона.

Арены в Новосибирске и Омске сложно не сравнивать. Почти одновременно начали строительство, для одного и того же события. Если вы видели омскую арену, то, возможно, у вас первым впечатлением было какое-то благоговение перед громадным чёрно-красным стадионом. От «Сибирь-Арены» вы подобного не испытаете. В частности, из-за довольно нежных цветов.

«Сибирь-Арена» стеклянная. Но не ровная, а образует объёмные треугольники. С расстояния метро этого не видно, но вблизи смотрится достаточно необычно. Секторов теперь четыре – у каждого своя буква. Кстати, есть интересный факт про них, но об этом чуть ниже. Появился КПП — как и все современные стадионы, «Сибирь-Арену» окружает кольцо зоны досмотра. Будет поудобнее, чем на старом стадионе, где большая часть людей толпятся на холодной улице в ожидании прохода. Что не понравилось – так открытые пространства на лестницах перед входом в сам стадион. Помним: стадион у реки, а значит, сильный ветер. В Омске, где арена тоже недалеко от реки, об этом позаботились: лестницы полузакрытые.

Собственно, инфраструктура вокруг арены готова настолько, насколько это возможно в зимний период. Вместо обещанного цветущего парка там пока белый снег, но такими относительно неважными вещами начнут заниматься в летний период. А пока что зимнее оформление: ёлка, инсталляции в виде ёлочных игрушек, даже северное сияние. И, конечно, на флагштоках уже красуются символы арены, города, КХЛ и, конечно, самой «Сибири».

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Интересно, что за время прогулки по арене не встретилось строительного мусора. Даже на старом стадионе после капитального ремонта в дни первых матчей лежала по углам аккуратно убранная в горочку строительная пыль.

Внутренняя отделка оставляет двоякое впечатление. Появились гардероб для болельщиков, лавочки в коридорах и даже трубки для связи с диспетчером на случай, если человек заблудится. На полу выложена плиткой милая снежинка, которая не сразу считывается глазами. Но смущают очень низкие потолки на лестницах – верх буквально давит. В этом просматривается некая противоположность омской арены – там, наоборот, узкие коридоры и высокие потолки.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Есть вопросы по внутреннему оформлению стадиона. Часть вполне соответствует будущим хозяевам – белого и голубого цветов. Причём приятного голубого, не давящего, в который сейчас покрашены стены старой арены.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Но в зоне фудкортов уже не так радужно. Точнее, всё просто бежевое. Такое оформление пошло бы для волейбола или баскетбола, но в хоккее мы как-то привыкли к суровым холодным цветам.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Грусть вызывает раздевалка клуба. Она побольше нынешней, но в какой-то неописуемый восторг не привела. Ожидалось, что клуб при переезде сам подгонит священное место под свои стандарты уюта. Но никак не было ощущения, что раздевалка «Сибири», чьи основные цвета голубой и синий, будет бежевого оттенка. Если честно, даже не могу вспомнить раздевалку, которая была бы окрашена в столь нехоккейный цвет. Понятно, есть гостевые раздевалки, но это совсем другое, их нейтральными делают специально.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Нравится логотип клуба на потолке в виде большой лампы. Ещё одно интересное решение – маленькие снежинки, вырезанные на кабинках хоккеистов. Эта деталь действительно классная и смотрится вполне стильно, но жаль, что она неспособна перекрыть собой общее унылое настроение раздевалки. Всего раздевалок на арене восемь, но некоторые из них трансформируются, и тогда уже получается десять.

Зал для ОФП пока не готов. Баскетбольные стойки грустно лежат на полу, футбольные ворота тоже не на своём месте. Да и разметку наносили буквально при нас. Но давайте честно: это уже больше косметическое, из того, что можно доделать за день-два. Стены и покрытие на полу уже готовы принимать гостей.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Теперь у «Сибири» будет своя тренировочная арена. По размерам и даже производителю бортов (они, кстати, финские) она точно такая же. Есть небольшие трибуны на 200 человек. В теории на тренировочной коробке можно будет проводить матчи. Но, учитывая количество мест, это, скорее, место для юниоров.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Почти сразу из раздевалки хоккеисты попадают в выход на главную арену. Как и положено по регламенту лиги, он отдельный.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Главное достоинство и отличие от нынешней арены, помимо заполняемости, это куб. К слову, с ним произошла довольно интересная история. Изначально куб решили купить. Но потом из-за не до конца понятных обстоятельств решили сделать его своими силами. Откуда покупалось само оборудование, неизвестно, но самое весёлое – отсутствие программного обеспечения. Им теперь занимается новосибирская компания. Но пока куб не готов принимать матчи КХЛ от слова совсем.

Самое главное – площадка. На новой арене она канадская, 60 на 26 метров, но за четыре часа лёд можно пересобрать и сделать концертную площадку. Обратная трансформация дольше – она уже занимает восемь часов. Но вновь бросается в глаза лёд со спонсорской рекламой. Так что отметать возможного переезда «Сибири» в этом году не стоит. Однако ради этого стадион должны одобрить несколько комиссий. Одна из них – из КХЛ. Они уже приезжали – ради этого даже отменили матч спецслужб. Первое замечание: не понравилась система видеогол.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

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Сбылась и мечта на 10 578 мест. Более того – в будущем планируют увеличить эту цифру. Но пока будут довольствоваться блитчерами – выдвижными трибунами. Однако расстояние между ними и коробкой всё равно очень большое. Чуть ли не больше, чем на нынешнем стадионе.

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Арена «Сибири» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

И хочется вернуться к инфраструктуре. Уже недавно поднимали тему, что если «Сибирь» в плей-офф переедет на новую арену, то болельщикам будет очень проблематично добираться на хоккей и выбираться оттуда. Теперь я убедилась в этом своими ногами. Сам переход на общественный транспорт сделан добротно: не продувается и не скользко. Но выход с него упирается в маленькую протоптанную дорожку – тем, кто не на машинах, придётся туго. Сами остановочные павильоны больше обычных новосибирских, но огромное количество людей не переварят, как и общественный транспорт. Так что лучший вариант для клуба, если второй раунд всё-таки пройдёт на новой арене – запускать шаттлы в разные районы города. Это значительно разгрузит транспорт и остановки. Но всё-таки без метро нормальной жизни не будет.