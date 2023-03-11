От лидерства на Востоке до быстрого вылета из плей-офф. Почему «Сибирь» так просто сдалась

Перед началом плей-офф многие прогнозы на плей-офф были однозначные и укладывались в пять игр с обязательной победой команды верхнего посева. Загадкой было сибирское дерби — прогноз в семь матчей и неизвестным победителем. Но по итогам первой недели «Сибирь» отсеялась в пяти матчах, став вторым клубом, вылетевшим из розыгрыша Кубка, и первым среди многообещающих.

Новосибирский клуб очень подвёл последний месяц регулярки. Минимальное количество побед, не очень результативные игры. Спад начался в самое неподходящее для команды время: перед плей-офф. Выбери он другой месяц, возможно, Новосибирск готовился бы к шестой игре. Посыпалось всё после того грандиозного поражения от «Амура» в конце января: ведя после первого периода 3:0, «Сибирь» умудрилась уступить 4:6. И дело даже не в Хабаровском клубе, хотя их магию тоже не стоит преуменьшать. В матчах, где «Сибирь» забрасывает две-три шайбы в первом периоде, во втором сразу начинает стоять, а в третьем пытаться спастись. За весь февраль открытие первых пяти месяцев регулярного чемпионата одержало всего три победы, забрав ещё два очка любимым дополнительным временем. Часть команды пыталась пахать, часть – ехала на багаже очков. Это подтвердил сам Андрей Алексеевич в середине февраля.

Хорошим решением для тренерского штаба было бы разбить первую тройку. В идеале уже на четвёртый матч. Первое звено Шаров – Пьянов – Бутузов растворилось ещё во время первой игры, лишь иногда с трудом появляясь. Последний в сезоне сыграл с разными партнёрами, и вполне успешно. Для встряски можно было бы Пьянова с Шаровым перевести в звено пониже. В регулярке это хорошо действовало. Но изменения по всей серии касались в основном четвёртого звена: вывод Овчинникова и ввод Назаревича, вывод и ввод Дениса Голубева, появление и повышение Вячеслава Основина, оставление за бортом капитана Евгения Чесалина, переборщившего с эмоциями и заработавшего два реализованных удаления.

Много претензий к защитникам. В частности, особенно радовали болельщиков «Авангарда» Морозов и Александров. За серию омичи забросили 17 шайб: в шести из них на льду были Морозов и Александров. Если вдаваться в детали, то в смены того же Аланова пропустили новосибирцы больше, но почти половина из них заброшена в меньшинстве. А Морозов и Александров приносили проблемы на ровном месте. Вы только посмотрите на этот изящный пас Ильи Морозова на нападающего «Авангарда» Ивана Телегина!

Почему «Сибирь» проиграла в первом раунде Фото: vk.com/hcsibir1962

Две проблемы «Сибири»: удаления и реализация. Команда, которая по итогам чемпионата оказалась на восьмом месте по количеству штрафов, имела счастье попасть на команду с лучшей реализацией большинства. Клуб даже вводил денежные штрафы за глупые удаления, но даже это не помогло. За серию «Сибирь» на четвёртом месте по удалениям, «Авангард» же благоразумно стал очень мало удаляться. С таким раскладом «Авангарду» даже не понадобилось много бросать: по итогам пяти матчей омская команда бросила по воротам соперника меньше всех: 109 раз, но при этом заняла первое место в реализации: 15,60%. «Сибирь» расположилась в середине таблицы с 157 бросками. Подвела реализация: шестое место и 6,37%. За пять матчей меньше «Сибири» забросил только выбывший «Витязь». Кто видел третий матч серии, тот всё понял.

Хорошим получился первый матч: включили свою игру, действовали по заданию, победили в овертайме. Во втором от этого матча и следа не осталось. Ожидаемо в домашних матчах «Сибирь» раскрылась. Лучший период во всех пяти матчах, а может, и во всём сезоне, это второй в третьем матче. Тотальное доминирование, обстрелянные штанги, но в итоге глупое удаление, и забивает «Авангард». Попытка сравнять в третьем периоде почти удалась, но почти не считается. А дальше дело психологии. Наверное, это единственный матч, где «Сибирь» действительно заслужила победу. Не получив её, на четвёртый матч команда вышла с опущенными руками. Тренер и игроки могут говорить многое, но достаточно было просто посмотреть матч: команда не горела, не бежала, не могла. Пятый матч получился хорошим. Новосибирцы опять вернули свою игру, старались не удаляться, не чудить у ворот. Правда, совсем чисто сыграть не получилось: вспомним хотя бы второе глупейшее удаление Антона Назаревича, которое стёрло в труху эмоциональное преимущество на старте периода и вновь позволило «Авангарду» выйти вперёд.

Закрадывается мысль, что Андрей Мартемьянов не кубковый тренер. Ещё в середине февраля начало казаться, что он потерял нить управления командой. И с каждой пресс-конференцией в плей-офф всё больше в это верилось: то «тренеры плохо тренируют команду», то «команда меня не слышит» (о необходимости контратак). Говорить такие вещи по ходу плей-офф по меньшей мере странно: все подобные проблемы должны были решиться в регулярке, но никак не всплывать к плей-офф. У состава «Сибири» беда с опытом игры в плей-офф КХЛ: некоторые впервые попали в матчи на вылет на таком уровне. По итогам этого плей-офф на всю команду 406 игр в главных матчах, из которых много забирают опытные Бек, Голубев и Чайковски. Для сравнения: у «Авангарда» 1127 игр в плей-офф.

Пришлось залезть в тренерскую историю Андрея Алексеевича. Конечно, про «Амур» вспоминать не стоит, но бесхребетно вылетал даже обеспеченный «Автомобилист». В сезоне-2018/2019 после рекорда по победным матчам с начала чемпионата екатеринбуржцы попали в плей-офф на «Трактор», легко его прошли, но уже на первом серьёзном сопернике капитулировали: со счётом 4-1 в серии «Салават Юлаев» отправил уральцев отдыхать. В следующем году они попали на «Сибирь» (правда, уже не с первого места), и новосибирский клуб отправил их отдыхать за пять матчей уже в первом раунде. Год отдыха – и Мартемьянов возглавил «Сибирь». И вновь вылет в первом раунде от «Салавата Юлаева». Справедливости ради: та команда дальше пройти бы и не смогла. Но нынешний состав достоин большего. Хотя бы семи матчей в серии. Но Новосибирск получает очередной вылет в первом раунде, да ещё и от ненавистного болельщикам «Авангарда».

На открытой тренировке перед плей-офф генеральный директор клуба Кирилл Фастовский рассказал, что перед тренерским штабом определённой планки нет и напрямую от результатов в плей-офф продление контракта не зависит. Кажется, в этом контексте он имел в виду, что если «Сибирь» поборется и вылетит в седьмом матче, то смена тренера вряд ли случится. Мы же имеем абсолютно другой результат и обращаемся к другим словам Фастовского из того же комментария: «Для клуба крайне важно достичь чего-то большего, чем просто выход в плей-офф. Просто попадание в плей-офф для нас не показатель». И вот это уже серьёзный и большой вопрос: пока «большего» достигнуть не получилось, уже второй год подряд.

Если рассматривать в целом сезон, то «Сибирь» могла бы достичь гораздо больших вершин. Доверие молодым, отличное большинство, контратаки, простота — всё это должно было сделать своё дело. Но к плей-офф осталось только доверие молодым. Прогресс защитников Ахиярова, Аланова и Ефремова — плюшки современной «Сибири». В том же плей-офф Ахияров вытеснил из первой пары более опытного Илью Морозова. Аланов же получил место с Чайковски во втором большинстве, где играют два защитника. В регулярке двигателем команды была четвёртая тройка нападения, скованная из сочетания быстрых Назаревича и Овчинникова с Яковлевым в центре. К ним можно предъявить претензии по результативности (на троих они набрали 24 очка), но, с учётом неопытности крайних и нерезультативного центра, это можно простить. Зато привносимые ими энергию и желание ничем не купить. Очень грустно, что мы не посмотрели на неё в плей-офф.

Почему «Сибирь» проиграла в первом раунде Фото: vk.com/hcsibir1962

Внимания заслуживают вратари «Сибири». После отъезда легионеров в стране воцарился голод до качественных голкиперов. В распоряжении «Сибири» оказалось сразу двое неплохих вратарей. На замену Харри Сятери Новосибирск нашёл на просторах ВХЛ Дениса Костина. Получился тандем более опытного в КХЛ, но менее опытного в принципе Антона Красоткина и более опытного в хоккее, но с меньшим опытом в КХЛ Дениса Костина. Первым вратарём чисто по количеству проведённых игр стал Антон Красоткин. Если же смотреть на статистические показатели, то они почти равны, различаясь всего на какие-то десятые, но даже здесь Красоткин переигрывает Костина.

Пригласили тренера по большинству Сергея Кривокрасова, и неравные составы мигом преобразились: за сезон они наколотили 44 шайбы, такого не было с сезона-2016/2017. Собственно, из большинства и взялась результативность Бека, Мёрфи и Шарова. Мёрфи – мечта любого генерального директора. Отличное катание, техника, в принципе он идеальный пакмувер. Недаром он второй бомбардир-защитник после Никишина. Бек – классный распасовщик с хорошим видением площадки, обычно дежурит в правом кругу вбрасывания. Отдаёт он, в частности, на праворукого Бутузова в левый круг. Хотя иногда создаётся впечатление, что передерживает шайбу. На пятаке на добивании всегда дежурит Шаров. В слоте играет Пьянов, который иногда получает пас от Бутузова. Вот и всё гениальное большинство Новосибирска. Правда, проблема с том, что как таковое звено большинства у «Сибири» только одно. Второе было в начале сезона с плохой реализацией, а потом и вовсе рассыпалось: кто-то травмировался, кто-то перестал тянуть. К плей-офф его попытались перекроить: в большинстве стали играть два защитника, довольно редкая история для современного хоккея. И иногда оно стало забивать. Но, как мы уже сказали, шансов разогнаться «Авангард» не давал.

На открытой тренировке поднимали вопрос о возможной перестройке команды летом. Фастовский ответил лаконично: «Всё может быть в жизни». Потенциальный уход Шарова и Мёрфи могут перестройку приблизить. Да и контракты заканчиваются сразу у нескольких важных игроков: Голубева, Литовченко, Пьянова, Сетдикова. «Сибирь» вполне может ожидать серьёзное межсезонье.