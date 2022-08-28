«Тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберём». Мартемьянов — игрокам «Сибири» после 0:3 с «Сочи»
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ХК «Сочи» обыграл новосибирскую «Сибирь» в рамках турнира имени Николая Пучкова со счётом 3:0. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.
После встречи главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов выступил с эмоциональной речью перед хоккеистами. «Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберём. Красивый хоккей, содержательный, всё смотрелось, прилично. Ноль», — отреагировал наставник новосибирцев. Видео с моментом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, что по итогам турнира «Сибирь» заняла второе место, набрав четыре балла за четыре встречи. В первой встрече в рамках нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб сыграет также с «Сочи» (2 сентября, 19:30 мск).
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