Молодой гигант заколотил «Авангард»! Теперь «Ак Барс» — в одном шаге от финала КХЛ

Во втором матче подряд омичи не использовали двойное большинство и жестоко за это поплатились.

«Авангард» и «Ак Барс» играют в финале Восточной конференции. Краткое содержание предыдущих эпизодов (матчей) в очередном сериале их противостояния.

Эпизод 1. Изъяв из пользования свои конкурентные преимущества, «Авангард» действует слишком пассивно и к середине игры падает до «-2» по счёту. В течение третьего периода омичи дважды реализуют большинство и переводят игру в овертайм. Но пропускают быстрый гол и уезжают в гостиницу.

Эпизод 2. Вернув в арсенал всевозможные атакующие элементы, «ястребы» обеспечивают себе «+3» за 40 минут. В перерыве «Ак Барс» накачивается эмоциями и забрасывает пару шайб – увы для казанцев, этого недостаточно, чтобы продлить матч.

Эпизод 3. На первых минутах «Авангард» хотя и показывает «горилл из клетки», не добивается реального успеха. Первый гол приходит к сибирякам только на экваторе второго периода. В третьем они забивают ещё. Однако на финише теряют всё преимущество разом, а в дополнительное время проигрывают.

Впрочем, сразу после обидной осечки капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов транслировал исключительно позитивные установки: «А что расстраиваться? Счёт в серии 1-2, давайте заплачем и поедем все по домам? Нет, конечно».

Старт четвёртой встречи подтвердил слова защитника. Омичи оперативно установили свой контроль над шайбой и сосредоточились главным образом на раскручивании позиционных атак. «Ястребы» не экономили на попытках и заходили на цель с завидной регулярностью. Но расставленные на пути казанские капканы не позволяли продвинуться слишком глубоко. В итоге омские нападающие расходовали основные ресурсы либо в углах, либо на неопасном расстоянии от ворот.

При этом в действиях «Авангарда» прослеживалась и необычная осторожность: подчинённые Михаила Кравца не рвались вперёд с клюшками наголо и явно сдерживали себя. Правда, даже такая тактика не уберегла их от ошибок. Самый сочный момент для гола упустил именно «Ак Барс»: организованный навал на Василия Демченко привёл к тому, что голкипер не зафиксировал шайбу и, застыв в положении лёжа, едва не подарил её сопернику.

Аналогичный ход отчасти сработал в дебюте второй двадцатиминутки. Сразу после перерыва «барсы» отправились штурмовать омские ворота и всё-таки добились их взятия. Арбитрам понадобился видеопросмотр, чтобы отменить первоначально принятое решение: давление на Демченко оказалось слишком настойчивым – его подтолкнул Дмитрий Воронков.

Не преуспев, «Ак Барс» остался в рамках заданной линии поведения и выглядел гораздо быстрее и изобретательнее, чем в первом периоде. «Авангард» снизил активность, а с каждым появлением звена Александра Радулова всё более терялся. Перед второй коммерческой паузой «Авангард» погрузился в нокдаун, надолго застряв в собственной зоне. Громкие, зовущие на подвиги кричалки сменились свистом, пусть и непродолжительным. Несмотря на недовольство болельщиков, омичи выполнили под напором казанцев задачу-минимум – сохранили ничью, а в самом конце периода получили вознаграждение в виде двойного большинства.

В начале третьего отрезка у сибиряков было чуть больше минуты на розыгрыш в формате 5х3. Михаил Кравец рискнул и выпустил пять форвардов одновременно. Расчёт не оправдался: Ткачёв, Толчинский и компания ушли на смену с пустыми руками.

Продолжение сложилось по образу и подобию первого периода: «Авангард» подбирал ключи к обороне «Ак Барса» и не находил, а за восемь минут до сирены омичи остались в меньшинстве – за подножку в штрафной бокс проследовал Корбан Найт. Казанцы не придумали ровным счётом ничего, но, когда канадец уже вышел из бокса, Воронков всё же закопал шайбу в ворота – гигантский молодой форвард всё-таки добился своего.

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Усомнившись в легитимности его действий, тренеры «Авангарда» взяли запрос. Судьи не удовлетворили претензию и выписали команде ещё один штраф – за задержку времени.

Спастись «Авангарду» не удалось. Больше проигрывать в этой серии омичи не могут, а вот «Ак Барсу» осталась всего одна победа до большого финала КХЛ.