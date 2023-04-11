Штраф игроку ЦСКА за поведение, неожиданный выбор известного тренера. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 11 апреля. Минское «Динамо» и сборная Беларуси обрели нового главного тренера, в свою очередь «Сибирь» рассталась со своим наставником, а нападающий ЦСКА получил денежный штраф от КХЛ.

Квартальнов сменил Вудкрофта в минском «Динамо» и сборной Беларуси

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси. Официально соглашение со специалистом рассчитано на один сезон. При этом, по словам самого Квартальнова, устные договорённости с руководством белорусского хоккея подразумевают долгосрочную работу на три года.

Ранее белорусскую команду возглавлял канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который покинул свой пост. Тренер провёл в минском «Динамо» четыре сезона подряд (суммарно пять), под его руководством команда провела 303 матча. За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, трижды — подряд.

«Насколько было важно получить оба поста главного тренера — в «Динамо» и сборной Беларуси? Конечно, я рассматривал это предложение комплексно. Мне хотелось возглавить не только «Динамо», но и национальную команду. Для меня очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной. И здорово, что совсем скоро мне такая возможность представится: в мае у нас будет целое турне с большим количеством матчей со сборной России», — заметил Квартальнов.

«Сибирь» уволила Мартемьянова и ждёт Немировски?

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Мартемьянов возглавлял «Сибирь» в течение двух сезонов. Новосибирская команда дважды занимала шестую позицию в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» под руководством Мартемьянова два раза вылетала в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

По многочисленной инсайдерской информации, преемником Мартемьянова в Новосибирске должен стать бывший главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски, в нынешнем сезоне не работавший в КХЛ. Ожидается, что одним из его помощником станет Сергей Кривокрасов, также входивший в лист претендентов на должность главного тренера. Также в тренерский штаб должен войти и Андрей Тарасенко, много лет работающий в системе «Сибири».

Владислав Каменев получил денежный штраф от КХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев по решению Спортивно-дисциплинарного комитета оштрафован на 300 тысяч рублей. После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3) он показал провокационный жест в адрес болельщиков санкт-петербургской команды. При этом дисквалификации на него наложено не будет.

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Напомним, вчера, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1). Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.