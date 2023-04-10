В Минске избавились от канадца, а Разин возглавил «Магнитку». Тренерский переполох в КХЛ

10 апреля сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги обнародовали официальную информацию о тренерских перестановках. Сначала минское «Динамо» сообщило об уходе с поста главного тренера Крэйга Вудкрофта, а через несколько часов магнитогорский «Металлург» известил о заключении двухлетнего контракта с Андреем Разиным. Разбираемся в произошедших изменениях.

Вудкрофт освободил место в Минске для Квартальнова?

Нынешний сезон Фонбет чемпионата КХЛ стал для Вудкрофта четвёртым подряд и суммарно пятым в качестве главного тренера «зубров». За время работы канадского специалиста минчане четыре раза выходили в плей-офф, но каждый раз вылетали в первом раунде. Так произошло и в нынешнем плей-офф, где «Динамо» навязало достойное сопротивление СКА, но всё-таки уступило в шестиматчевой серии – 2-4. Вдобавок к этому в сезоне-2019/2020 минская команда побила все возможные клубные антирекорды, полностью провалившись в том чемпионате.

Вообще же работа Крэйга в «Динамо» и сборной Беларуси оставила довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, под руководством Вудкрофта на новый уровень вышла целая группа местных хоккеистов. Только в этом сезоне серьёзного прогресса добились Владимир Алистров, Алексей Колосов, Константин Шостак, Вадим Мороз, Виталий Пинчук. И это только те фамилии, которые сразу пришли на ум. Ещё раньше в «Динамо» спрогрессировали Егор Шарангович, Владислав Колячонок и Илья Усов, которые после работы с Вудкрофтом перебрались за океан и сейчас выступают в различных лигах Северной Америки. Неудивительно, что в нынешнем сезоне белорусская национальная команда заняла первое место на Кубке Первого канала, в том числе переиграв сборную России.

С другой стороны, сложилось устойчивое впечатление, что в своём клубе у канадского специалиста не получилось в полной мере установить контакт с игроками, на которых и должна была лежать главная ответственность за результат в КХЛ. Иностранные звёзды «Динамо» вроде Седрика Пакетта, Райана Спунера, Марка Барберио и Шона Лалонда в этом сезоне то надолго уходили в тень, то начинали блистать. Совсем непонятная ситуация сложилась с защитником Джоном Гилмором, который большую часть сезона безуспешно отбегал в нападении. Нападающий Брэндон Козун и вовсе стал одним из главных разочарований всего сезона в КХЛ, выглядев невидимкой во всех ключевых матчах «Динамо» в чемпионате.

Пожалуй, только Ник Меркли и Джозеф Душак демонстрировали высокий уровень игры в течение всего сезона. Если бы остальные иностранцы «Динамо» соответствовали требуемой планке самоотдачи на протяжении всей регулярки, то со своим составом «зубры» должны были выходить в плей-офф вовсе не с восьмого места в конференции, а например, с пятого, и тогда соперник по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина был бы куда более проходим.

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А теперь в «Динамо» происходит кардинальная смена тренерского курса. По многочисленной инсайдерской информации, новым главным тренером белорусского клуба в ближайшие дни должен стать известный российский специалист Дмитрий Квартальнов, пропустивший нынешний сезон в КХЛ. Возможно, главной интригой в ожидаемом назначении является ответ на вопрос – остаётся ли работа в клубе в связке с работой в национальной команде Беларуси.

Дмитрий Квартальнов Фото: РИА Новости

57-летний специалист умеет работать с молодыми игроками, которых сейчас очень много в системе белорусского клуба. Заигравшие при нём в разных клубах Илья Сорокин, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Никита Зайцев, Сергей Шумаков, Николай Коваленко не дадут соврать. Но по иронии судьбы, если говорить уже о работе Квартальнова в клубе, подвести специалиста в Минске также могут легионеры, с которыми российский тренер зачастую не находил общего языка в своих прежних командах. Однако в любом случае за работой Квартальнова в Беларуси будет очень интересно понаблюдать, если это назначение не сорвётся.

Какого результата Разин добьётся в «Магнитке»?

Сегодня же Андрей Разин ожидаемо официально возглавил магнитогорский «Металлург», придя в уральский клуб на смену Илье Воробьёву. В течение последних пяти лет 49-летний специалист с высокой степенью успеха работал в «Северстали». В трёх последних сезонах «сталевары» пробивались в розыгрыш Кубка Гагарина, где прекращали борьбу на стадии первого раунда. При этом в двух последних сезонах «Северсталь» в сериях с московским «Динамо» и ЦСКА добиралась до седьмого матча, оказывая максимальное сопротивление куда более статусным клубам.

Практически сразу после завершения выступления в нынешнем плей-офф Разин объявил о решении покинуть «Северсталь» после пяти лет работы в клубе. Российский тренер публично заявил, что хочет перейти на новый уровень и принять более серьёзный вызов в своей карьере. Таким вызовом для него стала «Магнитка», в которой Разин оставил очень яркий след ещё в качестве игрока. Он выступал за «Металлург» с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/1997) годы, а также в сезоне-2004/2005. В составе команды дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу.

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Теперь Разин уже в статусе главного тренера будет решать задачу по возвращению Кубка Гагарина в Магнитогорск. Соглашение с уральским клубом рассчитано на два сезона. Помощниками, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв. Их хотел бы видеть Разин. По ним в ближайшее время должна быть достигнута договорённость.

К работе Разина в «Северстали» не может быть претензий от слова совсем. В условиях ограниченного бюджета специалист ставил череповецкой команде очень интересный хоккей и добивался максимально возможного результата. При нём в Череповце блистал Александр Петунин, прогрессировал Кирилл Пилипенко, очень достойно смотрелся Никита Рожков и многие другие. Теперь в Магнитогорске он будет выводить на новый уровень Никиту Гребёнкина и другую интересную молодёжь системы «Магнитки». Возможно, что назначение Разина поможет уральцам сохранить в лиге того же Данилу Юрова, который как раз застоялся в своём росте.

Но получится ли у тренера добиться поставленной задачи за два года? В «Северстали» в последние годы он был царь и бог, параллельно совмещая функции главного тренера и генерального менеджера. В «Магнитке» же есть целая вертикаль начальников от владельца клуба Виктора Рашникова до нового директора клуба, который пришёл вместо Сергея Ласькова. Есть своё мнение по всем вопросам и у Сергея Гомоляко. От Разина в Магнитогорске потребуются не только тренерские способности, но и умение проявлять гибкость, которая тренеру ранее никогда не была свойственна.