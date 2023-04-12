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ЦСКА — СКА — 3:0, обзор матча, трансляция, видео голов, ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА всегда будет первым? Армейцы снова смяли СКА и вышли в пятый финал КХЛ подряд!
Лев Лукин
ЦСКА в 5-й раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина
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В Западной конференции у московской команды уже очень давно нет никаких конкурентов.

Пятый матч финала Западной конференции закончился с кошмарным для СКА счётом 3:7, невские армейцы встали на грань очередного поражения от ЦСКА на этой стадии, и перед шестым матчем Роману Ротенбергу и его штабу нужно было что-то предпринимать.

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Главный тренер СКА в очередной раз выдал сентенцию про «новорождённую команду», и оказалось, что в новой версии петербуржского младенца нет ещё нескольких признанных лидеров: в запас к Никите Гусеву и Дамиру Жафярову отправились Игорь Ожиганов и основной вратарь Дмитрий Николаев.

Рискованная ставка Ротенберга на Владислава Подъяпольского, который ранее в этом плей-офф ещё ни разу не начинал матч в старте, «сгорела» на первых же секундах игры. Голкипер СКА не выручил после подправления Максима Соркина, хотя здесь главный вопрос к обороне петербуржцев, которая оставила форварда ЦСКА в совершенном одиночестве поблизости от своих ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Гол на 13-й секунде, может, и не предопределил ход матча, но добавил уверенности и без того спокойным и солидным московским армейцам. ЦСКА отпустил инициативу в руки СКА, но защищался монолитно, с чувством достоинства и превосходства, а при случае жалил петербуржцев контратаками. СКА перебрасывал хозяев, больше владел шайбой, но толку от этого не было никакого: на пятачок гостей всё равно не пускали, добивать не давали, а с дальними бросками, долетавшими до створа, справлялся Адам Рейдеборн.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Нестеров, Мамин) – 00:13 (5x5)   2:0 Окулов (Плотников, Каменев) – 30:36 (5x5)   3:0 Диц (Каменев) – 45:17 (5x4)

Во втором периоде картина никоим образом не поменялась. СКА вроде бы пытался давить, но без по-настоящему опасных моментов (ладно, единственный раз Педана пустили на пятак), а едва ли не каждая контратака ЦСКА таила в себе серьёзную угрозу. На 27-й минуте москвичи разыграли шикарную комбинацию в большинстве, но Михаил Григоренко умудрился не попасть в пустой угол, что на форварда совсем не похоже. Впрочем, через пару минут Константин Окулов исправился за партнёра, изящно разобравшись с Подъяпольским на пятачке после очередного грандиозного провала СКА в обороне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

По сути, игра была сделана. Такой рациональный, уверенный, спокойный, да, в общем-то, идеальный ЦСКА можно было как-то смутить либо индивидуальными действиями, либо большинством. Но состав СКА к шестой игре серии совсем обеднел на креативных лидеров, а с розыгрышем лишнего происходила полнейшая беда. Собственно, третий период начался для гостей с большинства, но они не только не создали ни одного момента, а из-за какой-то чудовищной несогласованности и разболтанности едва не пропустили от Соркина.

Ну а через минуту после восстановления равенства составов в штрафной бокс отправился хоккеист СКА, и хозяева показали, как нужно пользоваться подобными шансами. Москвичи раскачали оборону соперника, Даррен Диц нанёс убойный бросок от синей линии – 3:0! На этом игру можно было заканчивать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Оставшийся кусок основного времени запомнился грубым поступком Михаила Пашнина, кинувшего в борт Матвея Гуськова (с форвардом ЦСКА в итоге всё обошлось), а также бесконечными, отчаянными попытками Ротенберга получить хоть какое-то преимущество от замены Подъяпольского на шестого полевого хоккеиста. Шесть раз Владислав ездил туда-обратно от ворот к скамейке, но никаких дивидендов гостям это не принесло.

3:0 – увереннейшая победа ЦСКА в матче, 4-2 в серии, московские армейцы в шестой раз подряд (!) обыгрывают СКА в финале Запада и в пятый раз кряду (!!!) выходят в финал Кубка Гагарина. Машина, которую в этой конференции никто не может остановить уже очень и очень давно. А справится ли с задачей «Ак Барс»? Узнаем совсем скоро.

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