Самый необычный сейв сезона НХЛ найден! Вратарь «Вашингтона» едва не лишился кисти

Если бы каждый игрок «Кэпиталз» действовал так же самоотверженно, Овечкин сыграл бы в плей-офф.

Сезон «Вашингтона» официально можно признать провальным. Команда впервые за девять лет не вышла в плей-офф, растеряла важных игроков и, по сути, кроме 23-летнего Расмуса Сандина, и не получила никого взамен. Если вычесть голевые подвиги Александра Овечкина, то и вовсе упомянуть будет почти нечего.

Однако именно вратарь «столичных» совершил, возможно, лучший сейв сезона. И если уж не лучший, то точно самый необычный.

В матче с практически непобедимым «Бостоном» у «Вашингтона», подошедшего ко встрече с девятью поражениями в 11 матчах и уже пролетевшего мимо плей-офф, не было никаких шансов. Это осознавали все. Все, кроме 29-летнего голкипера Чарли Линдгрена.

К 44-й минуте «Брюинз», переигрывая «Кэпиталз» со счётом 2:1, начинали очередную атаку. В сутолоке у ворот Линдгрен потерял свою клюшку, а затем ещё и ловушку. Тем не менее американцу было не до апелляций к судьям — атака продолжалась. Хоккеист «Бостона» нанёс мощный бросок из слота — Чарли отбил его шлемом. Шайба тут же отскочила к кругу вбрасывания, где её готовился добить в пустые ворота игрок «мишек». Но и тут Линдгрен был против! Голкипер с голой рукой кинулся на бросок соперника — и спас ворота! Голой рукой!

Конечно, шайба всё же попала не в кисть, а в защищённую часть руки, но несколько сантиметров в сторону — и врачам пришлось бы собирать кисть по кусочкам.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Кандидат на сейв года!» — воскликнул комментатор.

«Это невероятно!» — поддержал его коллега.

Безумная самоотверженность Линдгрена не оставила равнодушными и его одноклубников.

«Боже мой», — сказал его партнёр по рамке ворот Дарси Кемпер, со скамейки наблюдавший за повтором.

«Этот парень очень гордится своей игрой и не хочет пропускать ни единой шайбы. Это редкая ситуация, когда ты получаешь стоячие аплодисменты от болельщиков соперника, но это заслуженно. Он потерял ловушку, но бросил своё тело наперерез шайбе. Он здорово сражался», — заявил после встречи нападающий «Кэпс» Том Уилсон.

И всё же через несколько минут после этого потрясающего сейва Линдгрен получил травму, сделав ещё одно спасение для хайлайтов. Он растянулся вдоль ворот, пытаясь помешать Тейлору Холлу поразить ворота, и в процессе получил травму. После завершения момента Чарли схватился за спину/правое бедро и упал на лёд от видимой боли.

Даже после этого Линдгрен не хотел покидать лёд. Он несколько минут разговаривал с тренером Джейсоном Сербусом, прежде чем завершить игру. Кемпер, восхищавшийся суперсейвом коллеги, теперь сам должен был творить что-то подобное.

«Чарли действительно отдаёт всего себя, он очень хорошо сыграл для нашей команды. Даже в том моменте, в котором получил травму, он совершил чертовски крутой сейв, пытаясь накрыть бросок, — заявил после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Он упорно боролся всю встречу и дал нам шанс остаться в игре, попытаться переломить её ход, чтобы мы могли выиграть».

Линдгрен, отыгравший чуть больше 45 минут, по итогу совершил 33 спасения после 36 бросков и заслужил ещё больше уважения со стороны своих товарищей по команде.

«Он был потрясающим… он внёс огромный вклад, чтобы удержать нас в той встрече. Было тяжело видеть, как он получает травму, зная, насколько хорошо он играет, — сказал защитник Ник Дженсен. — Я думаю, что после этого он получил заслуженный отдых после большого количества сейвов. Надеюсь, ему скоро станет лучше».

Конечно, нельзя сказать наверняка, станет ли Линдгрену лучше — учитывая кошмарную ситуацию «Вашингтона» и итоговую бессмысленность всех стараний вратаря. Тем не менее именно 29-летний голкипер, до этого сезона проведший в НХЛ лишь 31 матч (26 в старте), вселяет надежду на светлое будущее команды. Если каждый хоккеист будет играть настолько же самоотверженно, так же самозабвенно отдавать себя любимому делу, то заслуженная награда обязательно придёт.

Не зря же Линдгрен выкладывался столько лет, чтобы исполнить мечту и закрепиться в НХЛ, да?