5 спортивных событий понедельника

Расписание на 17 апреля: старт главной серии года в российском хоккее, полуфиналы в волейболе и баскетболе, тактические дуэли в футболе.

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

Время Вид Событие 19:00 🏐 «Динамо» М – «Зенит» СПб, Суперлига, 1/2 финала, второй матч 19:30 🏒 «Ак Барс» – ЦСКА, КХЛ, финал, первый матч 20:00 🏀 ЦСКА – «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, второй матч 21:45 ⚽ «Фиорентина» – «Аталанта», Серия А, 30-й тур 22:00 ⚽ «Лидс Юнайтед» – «Ливерпуль», АПЛ, 31-й тур Ночь 🏒 Бонус: старт плей-офф НХЛ

🏐 19:00: «Зениту» необходимо отыгрываться в полуфинале Суперлиги с «Динамо»

Первый матч полуфинальной серии в этой паре получился огненным. Гости имели два матчбола, а в какой-то момент вообще начали праздновать победу, обнявшись всей командой. Но пара эйсов Павла Панкова и атака Цветана Соколова на решающих мячах в концовке перевели матч в решающий тай — и там у гостей не было никаких шансов. После такого камбэка и поддержки домашних трибун москвичи забрали своё — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 32:30, 15:10). Второй матч должен получиться не менее интригующим: питерцам нужно отыгрываться, иначе серия может быстро закончиться уже при домашних трибунах.

В женском плей-офф первый матч сыграют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Вице-лидеры регулярки хоть и смотрятся фаворитами, но таких соперниц стоит опасаться даже им — за атаку у «Протона» отвечает самая результативная в Суперлиге Наталья Малых.

Фото: ВК «Динамо»

🏒 19:30: Старт главной серии года в российском хоккее!

В Казани откроется решающая стадия сезона КХЛ – финал Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Соперники разыгрывали чемпионский титул ровно пять лет назад. Тогда трофей достался казанцам. В этом году им пришлось очень непросто: по ходу регулярного чемпионата команда пережила череду мелких внутренних скандалов и смену главного тренера, а в плей-офф была вынуждена мучиться с «Нефтехимиком» и дважды слетать на Дальний Восток. Путь ЦСКА тоже получился насыщенным: избежать семиматчевой серии им удалось лишь в финале конференции.

Фото: photo.khl.ru

🏀 20:00: Второй акт сражения между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань»

Второй матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом». В стартовой игре железнодорожники показали настрой и желание дать бой красно-синим, уступив на последних секундах. Вторая встреча в «Мегаспорте» даст ответ на вопрос, сможет ли «Локо» отобрать у москвичей преимущество домашней площадки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽ 21:45: «Аталанта» попробует догнать «Интер»

Италия - Серия А. 30-й тур 17 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Аталанта Бергамо Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч, в котором ожидается много яркого футбола. «Фиорентина» и «Аталанта» – одни из самых тренерских команд Италии. «Фиалки» при Винченцо Итальяно всегда бьются и прут в атаку. Джан Пьеро Гасперини – просто маэстро и вершитель судеб в Бергамо. Турнирные интриги тоже есть: «Аталанта» может воспользоваться осечкой «Интера» (проиграли «Монце» — 0:1) и подтянуться в таблице – там и к зоне ЛЧ можно будет приглядеться. Но и «Фиорентина» теоретически ещё может забраться в еврокубки.

Фото: DeFodi Images via Getty Images

⚽ 22:00: Битва неудачников – «Лидс» против «Ливерпуля»

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Дано: условие первое – «Лидс», который еле-еле держится на спасительных позициях. Месяц назад команду возглавил Хави Грасия, и пока это не выглядит удачным решением. В прошлом туре «Лидс» влетел «Кристал Пэлас» – 1:5. Грасия сказал, что это был худший матч под его руководством. Условие второе – «Ливерпуль», забуксовавший после фееричных 7:0 с «МЮ». С того момента команда Юргена Клоппа дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

В общем, идеальный матч, чтобы увидеть, какая из кризисных команд совершит героическое усилие над собой.

Фото: PA Images via Getty Images

🏒Бонус: в ночь с 17 на 18 апреля стартует плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге начинается самый интересный отрезок чемпионата – плей-офф. В первый день на лёд выйдет восемь команд, в том числе «Миннесота» Кирилла Капризова. Российскому нападающему и его партнёрам предстоит столкнуться с финалистом Кубка Стэнли — 2020 – «Далласом». Капризов лишь недавно восстановился от последствий травмы, из-за которой пропустил ровно месяц. Тем не менее форвард стал лучшим снайпером своей команды в регулярном сезоне и наверняка постарается вывести её в следующий раунд.