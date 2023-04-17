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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Спортпрограмма на сегодня, 17 апреля 2023 года: хоккей, волейбол, баскетбол, футбол — live-трансляции, расписание

5 спортивных событий понедельника
«Чемпионат»
5 спортивных событий понедельника
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Расписание на 17 апреля: старт главной серии года в российском хоккее, полуфиналы в волейболе и баскетболе, тактические дуэли в футболе.

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

ВремяВидСобытие
19:00🏐«Динамо» М – «Зенит» СПб, Суперлига, 1/2 финала, второй матч
19:30🏒«Ак Барс» – ЦСКА, КХЛ, финал, первый матч
20:00🏀ЦСКА – «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, второй матч
21:45«Фиорентина» – «Аталанта», Серия А, 30-й тур
22:00«Лидс Юнайтед» – «Ливерпуль», АПЛ, 31-й тур
Ночь🏒Бонус: старт плей-офф НХЛ

🏐 19:00: «Зениту» необходимо отыгрываться в полуфинале Суперлиги с «Динамо»

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 2-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч полуфинальной серии в этой паре получился огненным. Гости имели два матчбола, а в какой-то момент вообще начали праздновать победу, обнявшись всей командой. Но пара эйсов Павла Панкова и атака Цветана Соколова на решающих мячах в концовке перевели матч в решающий тай — и там у гостей не было никаких шансов. После такого камбэка и поддержки домашних трибун москвичи забрали своё — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 32:30, 15:10). Второй матч должен получиться не менее интригующим: питерцам нужно отыгрываться, иначе серия может быстро закончиться уже при домашних трибунах.

В женском плей-офф первый матч сыграют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Вице-лидеры регулярки хоть и смотрятся фаворитами, но таких соперниц стоит опасаться даже им — за атаку у «Протона» отвечает самая результативная в Суперлиге Наталья Малых.

Фото: ВК «Динамо»

🏒 19:30: Старт главной серии года в российском хоккее!

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Казани откроется решающая стадия сезона КХЛ – финал Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Соперники разыгрывали чемпионский титул ровно пять лет назад. Тогда трофей достался казанцам. В этом году им пришлось очень непросто: по ходу регулярного чемпионата команда пережила череду мелких внутренних скандалов и смену главного тренера, а в плей-офф была вынуждена мучиться с «Нефтехимиком» и дважды слетать на Дальний Восток. Путь ЦСКА тоже получился насыщенным: избежать семиматчевой серии им удалось лишь в финале конференции.

Фото: photo.khl.ru

🏀 20:00: Второй акт сражения между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань»

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
17 апреля 2023, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом». В стартовой игре железнодорожники показали настрой и желание дать бой красно-синим, уступив на последних секундах. Вторая встреча в «Мегаспорте» даст ответ на вопрос, сможет ли «Локо» отобрать у москвичей преимущество домашней площадки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽ 21:45: «Аталанта» попробует догнать «Интер»

Италия - Серия А. 30-й тур
17 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч, в котором ожидается много яркого футбола. «Фиорентина» и «Аталанта» – одни из самых тренерских команд Италии. «Фиалки» при Винченцо Итальяно всегда бьются и прут в атаку. Джан Пьеро Гасперини – просто маэстро и вершитель судеб в Бергамо. Турнирные интриги тоже есть: «Аталанта» может воспользоваться осечкой «Интера» (проиграли «Монце» — 0:1) и подтянуться в таблице – там и к зоне ЛЧ можно будет приглядеться. Но и «Фиорентина» теоретически ещё может забраться в еврокубки.

Фото: DeFodi Images via Getty Images

⚽ 22:00: Битва неудачников – «Лидс» против «Ливерпуля»

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дано: условие первое – «Лидс», который еле-еле держится на спасительных позициях. Месяц назад команду возглавил Хави Грасия, и пока это не выглядит удачным решением. В прошлом туре «Лидс» влетел «Кристал Пэлас» – 1:5. Грасия сказал, что это был худший матч под его руководством. Условие второе – «Ливерпуль», забуксовавший после фееричных 7:0 с «МЮ». С того момента команда Юргена Клоппа дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

В общем, идеальный матч, чтобы увидеть, какая из кризисных команд совершит героическое усилие над собой.

Фото: PA Images via Getty Images

🏒Бонус: в ночь с 17 на 18 апреля стартует плей-офф НХЛ

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Национальной хоккейной лиге начинается самый интересный отрезок чемпионата – плей-офф. В первый день на лёд выйдет восемь команд, в том числе «Миннесота» Кирилла Капризова. Российскому нападающему и его партнёрам предстоит столкнуться с финалистом Кубка Стэнли — 2020 – «Далласом». Капризов лишь недавно восстановился от последствий травмы, из-за которой пропустил ровно месяц. Тем не менее форвард стал лучшим снайпером своей команды в регулярном сезоне и наверняка постарается вывести её в следующий раунд.

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