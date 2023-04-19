«Авангард» не может найти компромисс со своей молодой звездой, за лидером «Салавата» выстроилась очередь.

Невероятный марафон Капризова и новые трансферные инсайды из КХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных хоккейных новостей дня за 18 апреля.

«Миннесота» Капризова начала плей-офф с мучительной победы

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Для выявления победителя командам потребовался второй овертайм, в котором удача улыбнулась «дикарям» — шайбу забросил Райан Хартман. На счету российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова шайба в первом периоде. Также голом за «Миннесоту» отметился Сэм Стил. У хозяев забрасывали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.

Эта игра стала самой длинной в истории «Миннесоты», проведённой на выезде. Соперники провели на льду 92 минуты 20 секунд. Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг там же в Далласе.

Кадейкин ведёт переговоры с тремя клубами КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Металлург», «Трактор» и СКА ведут переговоры с нападающим «Салавата Юлаева» Александром Кадейкиным, у которого 30 апреля 2023 года заканчивается контракт с уфимцами.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29-летний Кадейкин сыграл в регулярном чемпионате 68 матчей за клуб из столицы Башкортостана, в которых набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+11». Также на счету нападающего пять игр и 3 (1+2) очка в плей-офф.

Кадейкин выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2018/2019. До этого он защищал цвета ярославского «Локомотива», питерского СКА и мытищинского «Атланта».

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» неожиданно уступил в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина владивостокскому «Адмиралу» (2-4).

Грицюк просит у «Авангарда» троекратное повышение зарплаты

«Авангард» пока не может достичь договорённости о новом контракте с нападающим Арсением Грицюком, действующее соглашение которого с клубом истекает 30 апреля.

Как стало известно «Чемпионату», сторона хоккеиста просит двухлетний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первый сезон и 60 миллионов во второй. Такие условия не устраивают клуб. Отметим, что по прошлому договору Грицюк зарабатывал 20 миллионов в год.

Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду». В Национальной хоккейной лиге Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз». Нападающий — клиент известного хоккейного агента Шуми Бабаева.

В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.

«Металлург» сохранил молодого таланта

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» официально объявила о продлении соглашения с нападающим Данилой Юровым ещё на один сезон.

Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Данила Юров – воспитанник школы «Металлурга». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний нападающий сыграл 59 матчей за «сталеваров» в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями.

Всего в КХЛ на счету Данилы 134 игры и 15 (8+7) результативных баллов при среднем времени на льду 5 минут и 38 секунд и 8,6 смены за матч.

В этом сезоне команда из Магнитогорска дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором всухую проиграла серию омскому «Авангарду» (0-4). По итогам сезона клуб покинул главный тренер Илья Воробьёв.

«Автомобилист» продлил контракт с легионером из Франции

Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о том, что клуб из Екатеринбурга продлил контракт с нападающим Стефаном Да Костой до 30 апреля 2025 года.

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Стефан Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером уральской команды, набрав 56 (20+36) очков. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) набранных баллов.

Стефан Да Коста Фото: photo.khl.ru

Всего за три проведённых сезона в «Автомобилисте» француз провёл 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач при показателе полезности «+29».

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу», ведя в третьем периоде седьмого матча серии 3:1.