«Лада» снова в КХЛ, но кто будет её тренировать? Называем шесть кандидатов

Это случилось: на совете директоров КХЛ легендарную тольяттинскую «Ладу» наконец-то вернули в состав участников лиги. Событие важное, так как автозаводцы действительно особенная для российского хоккея команда с традициями. Однако внутри «Лады» уже начались распри между руководством и главным тренером Валерием Беловым, поэтому до сих пор неясно, кто возглавит клуб из Самарской области в новом сезоне. Кандидатов на вакантное место хватает.

Валерий Белов, 56 лет

Ещё существует вероятность, что Валерия Белова оставят работать с командой и после пройденного им пути в Высшей лиге, но с каждым днём шансов на это всё меньше. Конфликт с боссами серьёзный, да и никаких весомых успехов в Вышке с «Ладой» Белов не добился. Например, в нынешнем сезоне «Лада» вылетела в первом же раунде плей-офф от АКМ, проиграв семиматчевую серию. Результат слабый, свой потенциал в Тольятти некогда верный и близкий помощник Зинэтулы Билялетдинова явно исчерпал.

Вячеслав Буцаев, 52 года

Уроженец Тольятти провёл сильный сезон с «Витязем». Шестое место в регулярном чемпионате, достойная борьба с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф, – всё это говорит в пользу Буцаева. Нового контракта в подмосковной команде российскому специалисту до сих пор не предложено, а в прессу уже просочилась информация о том, что новым главным тренером «витязей» станет помощник Буцаева – Александр Завьялов. Посмотрим, где в итоге окажется Вячеслав Геннадьевич. Вряд ли он будет сидеть без работы.

Вячеслав Буцаев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Илья Воробьёв, 48 лет

В активе Ильи Воробьёва уже есть два выигранных Кубка Гагарина и два финала. Это говорит о многом: тренер Илья Петрович опытный, сильный и авторитетный, а потому стал бы для «Лады» отличным вариантом. Вопрос в другом: смогут ли в Тольятти предложить достойные условия для тренера-чемпиона, недавно покинувшего магнитогорский «Металлург»? Кстати, отец Воробьёва – Пётр Ильич – и вовсе знаковая фигура для «Лады», поэтому сын вполне мог бы продолжить победные традиции своего папы в одном из самых хоккейных городов страны. Предложений у Ильи Воробьёва в любом случае будет достаточно, в том числе от грандов КХЛ.

Андрей Назаров, 48 лет

Назаров – один из сильнейших в России антикризисных тренеров и прославленный специалист по работе с молодёжью. Пожалуй, идеальный вариант для нынешней «Лады», где нужно продолжать традиции по воспитанию местных талантливых ребят. При Андрее Викторовиче в команде будет наведён порядок и установлена жёсткая дисциплина, никаких конфликтов и недомолвок внутри коллектива этот тренер не потерпит. Кроме того, Назаров не только способен дать «Ладе» мгновенный результат, но и однозначно добавит медийности, что по нынешним временам просто необходимо, ведь КХЛ в медийном плане двигается семимильными шагами, популярность лиги должна постоянно расти.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Павел Десятков, 48 лет

Десятков – уроженец Коркино, земляк Артемия Панарина. Воспитанник тольяттинского хоккея долгое время выступал за «Ладу» в качестве нападающего, прекрасно известен местным болельщикам, дважды становился чемпионом России. Сейчас Десятков является главным тренером красноярского «Сокола» и бьётся вместе с командой в финале ВХЛ, где пока проигрывает «Химику» (0-2 в серии). Казалось бы, неплохой вариант, учитывая тольяттинское прошлое, однако никаких победных традиций у Десяткова-тренера нет, и на что он способен, если трудоустроится в КХЛ, совершенно неясно. Назначать такого специалиста сейчас очень рискованно. Слишком мало опыта.

Сергей Светлов, 62 года

Для Светлова «Лада» тоже далеко не пустой звук. Сергей Александрович работал в Тольятти ещё тогда, когда клуб не исключили из КХЛ и не отправили в Высшую лигу. Опять же, как специалист Светлов добротный, но никакого результата в последние годы не добивался, а в «Сочи» и вовсе установил антирекорд по длительности серии поражений. Не видно, каких новых идей и мыслей может добавить Светлов нынешней «Ладе», которой нужен свежий глоток воздуха и толчок в плане результата. Находиться в аутсайдерах в первый же год после возвращения в элиту отечественного хоккея тольяттинцам точно нежелательно.