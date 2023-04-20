У Канады беда с хоккейными вратарями. Проблемы начинаются с самого детства

Каких голкиперов больше всего обсуждают перед плей-офф и уже после его начала? Для «Айлендерс» Илья Сорокин — главная и чуть ли не единственная надежда, Коннор Хеллебайк — точно так же ключевой игрок «Виннипега». Суперзвёздная мощь даже той «Тампы», что фактически обходила потолок, во многом покоилась на плечах Андрея Василевского. Линус Улльмарк был лучшим вратарём НХЛ по всем категориям, Филип Густавссон набрал сумасшедшую форму во второй половине сезона.

Что объединяет ряд этот вратарских имён? Отсутствие канадцев. Из 16 команд НХЛ, которые играют за Кубок Стэнли, лишь две выпустили в первых играх канадских вратарей — «Эдмонтон» (Стюарт Скиннер) и «Вегас» (Лоран Броссуа). Пожалуй, это чуть ли не самые скромные вратарские имена плей-офф наряду с внезапно прорвавшимся в основу «Флориды» Алексом Лайоном.

Стюарт Скиннер Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

Параллельно канадская федерация собирает состав на чемпионат мира. Как предполагают журналисты, первым номером Канады будет Сэмюэль Монтембо, пропускавший по 3,42 шайбы в среднем за игру в «Монреале». Понятно, что статистика вратарей в этом сезоне и особенно в бедовых «Канадиенс» не всегда показательна, но до прошлого сезона Сэм не имел чёткого места в основе клуба НХЛ, да и в этом году делил игровое время с Джейком Алленом. Ожидается, что вторым вратарём будет пусть перспективный, но зелёный Девон Леви, который в этом году играл в NCAA и успел провести в главной лиге лишь хвостик сезона за «Баффало».

При любом ракурсе нельзя сказать, что у канадцев есть какие-то опытные вратарские резервы. У «Вегаса» за Броссуа есть ещё два «кленовых» кадра, но Эдина Хилла и Логана Томпсона тоже сложно назвать элитой вратарского корпуса. Монтембо, несмотря на свой небогатый опыт, не смотрится плохим вариантом на фоне своего окружения.

Полтора года назад, когда казалось, что НХЛ уже гарантированно отправит своих игроков в Пекин-2022, менеджмент сборной включил в расширенный состав команды шесть голкиперов. Их положение прямо сейчас довольно показательно:

Кэри Прайс, судя по всему, завершил карьеру. За два сезона голкипер, который проходил программу помощи игрокам, которые борются с теми или иными зависимостями, провёл лишь пять матчей — все в концовке сезона-2021/2022. Перестраивающемуся «Монреалю» сейчас вряд ли нужен звёздный вратарь, а другая команда НХЛ вряд ли возьмёт контракт человека, получающего $ 10,5 млн в год — разве что «Аризона»;

Кэри Прайс Фото: РИА Новости

Маккензи Блэквуд высоко котировался на юниорском уровне и очень хорошо проводил первые сезоны в «Нью-Джерси». Однако по вратарю очень сильно ударили травмы, из-за которых он пропустил кучу матчей. За последние два сезона он сыграл лишь 47 матчей, где отражал 89,3% бросков, уступил конкуренцию Витеку Ванечеку. Контракт кипера истекает летом, и теперь его дальнейшая судьба непонятна;

Джордан Биннингтон из вратаря-кубкаря превратился в человека, у которого в лучшие моменты дня попадают только яростные психозы и попытки подраться. Правда, в прошлом плей-офф на несколько матчей Джордан снова врубил кубковый режим, но он был прекращён Наземом Кадри. Кажется, в свой 2019-й Биннингтон уже не вернётся;

Картер Харт провёл не самый плохой сезон в бедовой «Филадельфии», но для национальной команды он пока недоступен: всё дело в скандале вокруг молодёжной сборной-2018. Этот скандал чуть не развалил канадскую федерацию — и менеджмент пока страхуется от вызова фигурантов скандала до окончания полного расследования;

Дарси Кемпер выиграл Кубок Стэнли год назад, но вошёл в историю как чуть ли не худший вратарь команды-чемпиона за лет этак 25. В этом году Дарси провёл просто неплохой сезон в «Кэпиталз»;

Более-менее уровень держит Марк-Андре Флёри, но 38-летний МАФ уже не мальчик и вряд ли может рассматриваться как часть канадского будущего. Да и уже в этом году легендарный канадец проиграл конкуренцию набравшему мощный ход Густавссону.

При этом нельзя сказать, что эта проблема появилась только сейчас. Долгие годы на МЧМ вратарские бригады казались слабым местом «кленовых», и с 2008-го по 2020-й ни один канадец не получил награды лучшему вратарю турнира. Такой провал логично привёл к тому, что у Канады есть этакое вратарское «потерянное поколение».

Местные журналисты уже давно бьют тревогу. Недавно издание The Coast говорило с одним из детских тренеров из провинции Новая Шотландия (родина Кросби и Маккиннона). Удивительно, но одна из больших проблем канадского детского хоккея знакома и в России — дороговизна и недоступность экипировки. Если комплект амуниции полевого игрока стоит примерно тысячу местных долларов, то цена экипировки вратаря выше в 6-7 раз. Кроме того, детские тренеры не проводят отдельной работы с голкиперами, поэтому родителям юных вратарей приходится доплачивать за специализированные тренировки — из-за чего количество вратарей в последние годы сокращается во всех возрастных группах.

Автор журнала The Hockey News призывает провести специальный «саммит» хоккейных профи, чтобы решить данную проблему. Он приводит цитату оставшегося анонимным вратаря НХЛ: «Многие дети любят быть в центре внимания, и позиция вратаря предоставляет им такую возможность. Однако когда они решают окончательно посвятить себя игре на этом месте, то оказывается, что они и их семьи должны очень много за это платить. Мы не должны делать вид, что полевые игроки и вратари растут в одинаковых условиях». Кроме того, отмечается, что и психологическое давление на вратарей высоко — родители голкиперов зачастую вынуждены отправлять их к психотерапевтам.

Юный вратарь Фото: Gabe Souza/Getty Images

Энтузиасты на местах уже готовы представить программы реформ, но, пока их примут, пока введут в жизнь, успеет вырасти новое поколение не особо качественных вратарей. Удивительно, что почти каждая хоккейная страна имеет большую дыру в подготовке конкретной позиции: у Канады — вратари, у России — центрфорварды, шведы долгое время не могли подготовить реально звёздного, а не просто качественного форварда, у чехов были проблемы с защитниками. Возможно, это та цена, которую хоккейный гегемон платит за то, что с их полевыми игроками занимаются более активно.