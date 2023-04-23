Великий Ягр может сыграть ещё в одном сезоне! Однако на родине легенду за это критикуют

Когда-то у ижевской футбольной команды был играющий президент — Владимир Тумаев в 58 лет сыграл за «Газовик-Газпром», выходя на замену. Такое ощущение, что через несколько лет старейший в истории играющий владелец появится в хоккее, а Яромир Ягр добавит этот своеобразный рекорд в копилочку регалий. 51-летний владелец и одновременно игрок «Рыцарей» из Кладно не исключает своего возвращения на следующий сезон.

Три раза за последние три сезона в Экстралиге «Кладно» занимал 14-е место, два последних сезона спасаясь в переходных матчах. В этом году «рыцари» всухую обыграли чемпиона местной Первой лиги «Злин» (4-0). В спортивном плане, пожалуй, Ягр — главный объект притяжения в клубе, пусть даже он не набрал ни одного очка в переходной серии. В этом году он забил 1100-й гол за карьеру, побив рекорд Гретцки при подсчёте всех голов в профессиональных лигах и сборных.

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем, хотя мой нынешний уровень игры меня расстраивает. Он не тот, к которому я привык. Хотя у меня есть преимущество как владельца клуба – я всегда внутри команды и точно знаю, что в ней происходит. Это большой плюс. Основной вопрос заключается в подготовке к матчам. Мне уже тяжело выйти, отыграть 15 минут, иногда сходить на тренировку. Ещё нужно восстановиться и принять участие в выездных матчах. В моём возрасте всё это отнимает много времени и сил.

Иногда я спрашиваю себя, не лучше ли было заняться более важными делами в другом месте. В конце регулярного чемпионата я чувствовал себя лучше, чем сейчас – после длинной паузы. При этом если бы у нас в команде не было вспышки вируса в декабре, то я не думаю, что вообще сыграл бы в этом сезоне. Возможно, я бы вообще больше не сыграл. Как ни парадоксально, из-за этой ситуации мне пришлось вернуться, и я снова начал получать удовольствие от игры», – цитирует Ягра Hokej.cz.

Яромир Ягр и Томаш Плеканец Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Пожалуй, Ягр скромничает. За 26 матчей регулярки он набрал 14 очков, то есть больше 0,5 балла за игру. Конечно, неясно, какой была бы продуктивность игрока, сыграй он полный сезон, но лишь два хоккеиста «Кладно» набирали больше. Один из них должен быть болельщикам прекрасно знаком — это бывший игрок «Монреаля» Томаш Плеканец, который в сборной не раз центрил Ягра. 40-летний Томаш набрал за сезон 49 очков и стал третьим бомбардиром лиги. Связка двух суперветеранов до сих в строю и выходила как раз в матчах со «Злином». Во втором звене играет ещё один бывший партнёр Яро — уже 38-летний Якуб Клепиш.

Показательно, что, когда сайт Isport.cz проводил выборы 100 лучших игроков экстралиги, два эксперта из 30 включили его в свои списки — правда, одним из них был тренер «Кладно» Отакар Вейвода, поставивший своего начальника на 17-е место. Благодаря этому Ягр занял в опросе 63-е место, опередив более молодых игроков типа Петра Враны и Либора Гудачека.

При этом основная причина, по которой Ягр остаётся в хоккее — это не блажь. Во время игровой карьеры не раз шутили, что легендарный чех играет так долго из-за своей любви к казино, где удача далеко не всегда встаёт на твою сторону. Сейчас же Ягр-владелец очевидно получает дивиденды от Ягра-игрока: это касается и кассовых сборов, и интереса потенциальных спонсоров. Например, чешские журналисты описали, как в Кладно из-за Яромира приехала канадская детская команда, которая выступала в Чехии на международном турнире. Маленькие гости смели из магазина все джерси с номером «68» и обступили легенду для того, чтобы сфотографироваться и взять автограф.

С другой стороны, местные журналисты недовольны работой Ягра именно как менеджера — сложно быть довольным, когда три чуть ли не лучших игрока команды имеют суммарный возраст в 130 лет. «Менеджеру надо искать тех игроков, которые его затмят. Он может быть «игроком-дополнением», о чём говорит сам Ягр. Однако он и Плеканец — ведущие хоккеисты этой команды, были матчи, когда Яромир был лучшим игроком на льду. Но это проблема владельца-Ягра, который не может создать хорошую команду», — считает журналист Зденек Янда. Местные инсайдеры говорят, что в следующем году в клубе может появиться шведская бригада благодаря тому, что тренер Вейвода долго играл в этой стране.

И в этом плане местные журналисты правы. Ягр является основным владельцем клуба из родного города с 2011-го, но тогда он был больше занят чисто игровой карьерой. С 2017-го он владеет 100% акций клуба, полностью сосредоточен на жизни клуба, и «рыцари» за это время даже не понюхали матчи плей-офф — при этом клуб не устраивает чехарды с составом и тренерами. Поневоле вспоминается пример Майкла Джордана, которого часто называют худшим владельцем НБА: его «Шарлотт» уже семь лет не выходит в плей-офф.

Яромир Ягр Фото: Dalibor Gluck/Zuma/ТАСС

С другой стороны, Ягр и в этом году, как говорил, не планировал возвращаться в хоккей. «В пятницу на тренировке нас было 10 человек, в субботу – 12, была угроза дисквалификации, потому что «Либерец» не хотел переносить наш матч», — говорил Ягр в декабре. Но если менеджер Ягр проведёт грамотную работу, то хоккеист Ягр сможет играть пять-шесть игр в сезоне, делая это чисто имиджевой историей, а не затыканием дыр. Кто знает, может, в щадящем режиме легенда с уникальным телом может отыграть ещё десяток лет.