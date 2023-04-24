Скандалы в плей-офф НХЛ и безумие в финале МХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в воскресенье, 23 апреля.

В самой интригующей серии все недовольны судьями

В НХЛ состоялись четыре матча первого раунда, а игровой день был отмечен скандалами.

«Колорадо» переиграл «Сиэтл» не без труда (6:4), но сделал это без Валерия Ничушкина, который покинул расположение клуба по неким личным причинам, которые не упоминаются. «Нам хотелось бы, чтобы Вэл и Гэйб Ландеског — два лучших крайних нападающих в лиге — были в нашем составе… Если честно, это отстой. Но это жизнь… Конечно же, нам их не хватает», — сказал после матча сделавший дубль Натан Маккиннон.

Матч «Тампа-Бэй» и «Торонто» был ознаменован суперзвёздной дракой Остона Мэттьюса со Стивеном Стэмкосом, скандальным незасчитанным голом Брейдена Пойнта и претензиями тренеров обеих команд к судьям.

Возглавляющий «Торонто» Шелдон Киф заявил: «Сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа-Бэй», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах», а Джон Купер удивлялся отмене гола: «Вся арена, где было 20 000 человек, видела это своими глазами. Я не понимаю, что заставило судью свистнуть в данном эпизоде».

«Ак Барс» поставлен на грань катастрофы

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева. На 15-й минуте первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова. На 16-й минуте третьего периода ЦСКА вывел вперёд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.

После этого ЦСКА повёл в серии 3-1, и московскому клубу остаётся одержать лишь одну победу до чемпионства. Потенциально последний матч сезона состоится 25 апреля в Казани.

Гол на 59:59 не помог «Чайке» выиграть Кубок Харламова

Чемпион Молодёжной лиги мог сегодня определиться в Омске, где в пятом матче серии встречались «Омские Ястребы» и нижегородская «Чайка».

Долгое время команды не могли открыть счёт. Первая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте. В меньшинстве отличился нападающий «Чайки» Артём Левинский с передачи Артёма Мисникова. «Омским Ястребам» удалось быстро отыграться усилиями Глеба Трикозова, который отличился в большинстве с передачи Михаила Гуляева. На 57-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Александра Филатьева. «Чайка» отыгралась на последней секунде третьего периода благодаря голу Артёма Мисникова.

Победный гол в овертайме забил Вячеслав Малов, вызвав этим бешеную реакцию тренера «Ястребов», пнувшего скамейку запасных. Шестой матч серии состоится 25 апреля в Нижнем Новгороде.

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Звёздный вингер сыграет за Финляндию на домашнем ЧМ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне будет представлять сборную Финляндии на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний форвард забил 22 гола и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка в 55 играх, его среднее время на льду 19.07. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Лайне сыграл 462 игры, в которых набрал 379 (198+181) очков.

Отметим, что Патрик последний раз играл за сборную Финляндии в 2016 году. Тогда он принял участие в молодёжном чемпионате мира, взрослом чемпионате мира и Кубке мира.