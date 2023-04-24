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Последние новости хоккея: результаты матчей Кубка Стэнли, финал КХЛ, финал МХЛ

Скандалы в плей-офф НХЛ и безумие в финале МХЛ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Последние новости хоккея
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ЦСКА сделал предпоследний шаг к чемпионству, а финал Кубка Харламова кипит эмоциями.

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в воскресенье, 23 апреля.

В самой интригующей серии все недовольны судьями

В НХЛ состоялись четыре матча первого раунда, а игровой день был отмечен скандалами.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шварц (Шульц, Веннберг) – 06:08 (5x5)   1:1 Комфер (Макар, Лехконен) – 16:07 (4x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 19:16 (4x4)   1:3 Макар (Ньюхук) – 24:33 (5x5)   2:3 Олексяк (Гурд, Бьёркстранд) – 32:51 (5x5)   3:3 Бенирс (Макканн, Эберле) – 33:10 (5x5)   3:4 Рантанен (Тэйвз) – 43:01 (5x5)   3:5 Маккиннон (Байрэм, Родригес) – 44:29 (5x5)   3:6 Рантанен (Лехконен) – 57:46 (en)   4:6 Шварц (Шульц) – 59:20 (5x4)

«Колорадо» переиграл «Сиэтл» не без труда (6:4), но сделал это без Валерия Ничушкина, который покинул расположение клуба по неким личным причинам, которые не упоминаются. «Нам хотелось бы, чтобы Вэл и Гэйб Ландеског — два лучших крайних нападающих в лиге — были в нашем составе… Если честно, это отстой. Но это жизнь… Конечно же, нам их не хватает», — сказал после матча сделавший дубль Натан Маккиннон.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Аччари (Нис, О'Райлли) – 03:24 (5x5)   1:1 Чирелли (Киллорн, Хагель) – 04:50 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Марнер, Йернкрок) – 11:10 (5x5)   2:2 Хагель (Перри, Колтон) – 19:29 (5x5)   3:2 Рэддиш (Кучеров, Стэмкос) – 33:34 (5x5)   3:3 О'Райлли (Нюландер, Марнер) – 59:00 (6x5)   3:4 Райлли (О'Райлли) – 79:15 (5x5)

Матч «Тампа-Бэй» и «Торонто» был ознаменован суперзвёздной дракой Остона Мэттьюса со Стивеном Стэмкосом, скандальным незасчитанным голом Брейдена Пойнта и претензиями тренеров обеих команд к судьям.

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Возглавляющий «Торонто» Шелдон Киф заявил: «Сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа-Бэй», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах», а Джон Купер удивлялся отмене гола: «Вся арена, где было 20 000 человек, видела это своими глазами. Я не понимаю, что заставило судью свистнуть в данном эпизоде».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Крайдер (Зибанеджад, Кейн) – 23:39 (5x5)   1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 30:37 (5x4)   1:2 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 71:36 (5x5)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Стоун, Теодор) – 02:52 (5x5)   0:2 Айкел (Стивенсон, Пьетранджело) – 06:18 (5x4)   1:2 Коннор (Демело, Диллон) – 09:07 (5x5)   1:3 Айкел (Пьетранджело, Смит) – 30:46 (5x4)   1:4 Колесар (Айкел, Амадио) – 37:45 (5x5)   2:4 Нидеррайтер (Дюбуа, Пионк) – 42:04 (5x5)   3:4 Шайфли (Пионк, Коннор) – 54:08 (5x4)   4:4 Лаури (Наместников, Пионк) – 59:38 (6x5)   4:5 Амадио (Барбашёв) – 83:40 (5x5)

«Ак Барс» поставлен на грань катастрофы

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Галиев) – 10:48 (5x5)   1:1 Слепышев (Окулов, Нестеров) – 14:35 (5x4)   2:1 Каменев (Окулов) – 55:27 (5x5)

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева. На 15-й минуте первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова. На 16-й минуте третьего периода ЦСКА вывел вперёд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.

После этого ЦСКА повёл в серии 3-1, и московскому клубу остаётся одержать лишь одну победу до чемпионства. Потенциально последний матч сезона состоится 25 апреля в Казани.

Гол на 59:59 не помог «Чайке» выиграть Кубок Харламова

Чемпион Молодёжной лиги мог сегодня определиться в Омске, где в пятом матче серии встречались «Омские Ястребы» и нижегородская «Чайка».

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Левинский (Мисников) – 49:17 (4x5)   1:1 Трикозов (Гуляев) – 53:20 (5x4)   2:1 Филатьев (Хворов) – 56:54 (4x4)   2:2 Мисников (Атанасов, Волокитин) – 59:59 (5x4)   3:2 Малов (Фигурин, Трикозов) – 75:16 (5x5)

Долгое время команды не могли открыть счёт. Первая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте. В меньшинстве отличился нападающий «Чайки» Артём Левинский с передачи Артёма Мисникова. «Омским Ястребам» удалось быстро отыграться усилиями Глеба Трикозова, который отличился в большинстве с передачи Михаила Гуляева. На 57-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Александра Филатьева. «Чайка» отыгралась на последней секунде третьего периода благодаря голу Артёма Мисникова.

Победный гол в овертайме забил Вячеслав Малов, вызвав этим бешеную реакцию тренера «Ястребов», пнувшего скамейку запасных. Шестой матч серии состоится 25 апреля в Нижнем Новгороде.

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Главный тренер «Омских Ястребов» безумно отреагировал на победный гол в овертайме финала

Звёздный вингер сыграет за Финляндию на домашнем ЧМ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне будет представлять сборную Финляндии на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний форвард забил 22 гола и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка в 55 играх, его среднее время на льду 19.07. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Лайне сыграл 462 игры, в которых набрал 379 (198+181) очков.

Отметим, что Патрик последний раз играл за сборную Финляндии в 2016 году. Тогда он принял участие в молодёжном чемпионате мира, взрослом чемпионате мира и Кубке мира.

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