Какой камбэк в НХЛ! Супернемец вытащил «Эдмонтон» с 0:3 и повторил достижение Лемье

Если на Востоке главной серией первого раунда справедливо можно считать дуэль «Тампы» и «Торонто», то на Западе выделяется противостояние «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса». Все матчи здесь проходят в равной борьбе, соперники обмениваются камбэками, а некоторые решения судей вызывают вопросы – отличная заруба, как ни крути.

Четвёртая игра серии, проходившая в Калифорнии, подарила пока самый яркий сюжет. «Кингз» провели ударный первый период, по итогам которого повели аж 3:0. Виларди, Арвидссон и Копитар трижды забили с пятачка, показав всю уязвимость обороны «Эдмонтона» и отправив на скамейку запасных Стюарта Скиннера.

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Во втором периоде пришла очередь хозяев проваливаться. «Ойлерз» за 20 минут игрового времени превратили 0:3 в 3:3, и особенно постарался для этого главный игрок «нефтяников» в этом плей-офф Леон Драйзайтль. Немец сначала отдал пас на гол Бушару в большинстве, а затем собственноручно оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:3 – очередной камбэк в этой серии. А вскоре выяснилось, что зрителей ждёт и очередной овертайм – третий в четырёх матчах. «Лос-Анджелес» вновь вышел вперёд на 45-й минуте усилиями Мэтта Роя, но «Эдмонтон» опять отыгрался – Эвандер Кейн отличился с передачи Коннора Макдэвида, также записавшего себе третье очко в этот вечер.

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Предыдущие два дополнительных времени неизменно оставались за «Кингз», сегодня «Эдмонтон», дважды спасавший матч, всё-таки забрал своё. Причём в решающий момент «нефтяники» обошлись без Драйзайтля с Макдэвидом: защитник Бушар выполнил длинный пас под чужую синюю линию, там его принял Хайман, слегка продвинулся вперёд и не самым сложным броском пробил Корписало.

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5:4 в матче, 2-2 в серии. «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» возвращаются в Канаду, чтобы, по сути, заново начать эту серию, но вести её уже до двух побед.

Ну а главным героем сегодняшнего матча, безусловно, стал Драйзайтль, на счету которого в четырёх матчах с «Кингз» уже 9 (5+4) очков. Леон, кстати, провёл 20-ю игру в плей-офф НХЛ с 2+ набранными очками, потратив на это лишь 41 матч. Быстрее до «мультиочковой двадцатки» в Кубке Стэнли в истории лиги добирались только Уэйн Гретцки (29 игр) и Сидни Кросби (37), Драйзайтль же повторил достижение великого Марио Лемье.