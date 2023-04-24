Нервный смех Билялетдинова — плохой знак для «Ак Барса». ЦСКА опять будет первым?

«На Западе нет клуба уровня «Ак Барса». Готов ли ЦСКА к такому сопротивлению?» — гласил заголовок моего текста, вышедшего 18 апреля. Ха. Ха-ха-ха. Как говорят в англоязычном интернете, «этот пост хорошо состарился». Автоматизированная хоккейная система ЦСКА после первого и довольно болезненного поражения сделала правильные выводы, подстроилась под нового соперника и даже с болезненными потерями в составе выиграла три матча подряд.

Уровень взаимозаменяемости в этом ЦСКА поражает. Во второй игре (пожалуй, лучшей в исполнении армейцев в финале) в центре третьего звена выходит Семён Панкратов, когда-то не пригодившийся «Динамо» и толком в плей-офф не игравший, в четвёртом — ещё один «отказник» Владимир Брюквин, который не пригодился «Авангарду». Никакого сумасшедшего преимущества по составу в этом ЦСКА нет, но они всё равно побеждают.

Артём Лукоянов после четвёртой игры ссылался в основном на реализацию — и ведь не сказать, что он не был прав, моментов у казанского клуба было полно. Но какова разница между ЦСКА, который словно может забить со ста метров в дырочку диаметром копейки, и условным Станиславом Галиевым, который только в одном четвёртом матче не реализовал верных момента этак три. Чем-то это напоминает серию «Торпедо» — СКА, только тогда у нижегородцев не забивала молодёжь, а здесь моменты не реализуют люди с опытом как минимум не меньше, чем у их соперников.

Гол ЦСКА Фото: РИА Новости

При этом главное ощущение от этого финала — собственно, отсутствие ощущений. Не сказать, что в нём было мало эмоций — один Радулов нагенерировал их на несколько финалов вперёд. Скорости в финале хорошие, как и плотность игры — однако это всё какие-то фальшивые ёлочные игрушки, несмотря на хорошее движение и скорости, нет ощущения какой-то реальной жизни. Люди в обеих командах двигаются по желобкам, почти не предпринимают нестандартных решений. Такое чувство, что это игра между двумя ботами в футбольном симуляторе.

Возможно, в этом и есть главная проблема «Ак Барса»? Уже сейчас понятно, что больше всего проблем по пути в финал ЦСКА доставила «Северсталь» — пусть и не без помощи провалившего старт плей-офф Рейдеборна, но череповецкий клуб старался играть креативно, мобильно и за счёт индивидуальной игры зарабатывал удаления. Когда же ЦСКА сталкивается с системой, похожей на свою, то всё равно получает преимущество за счёт того, что в таком стиле эти парни играют давно.

Об этом говорил и Семён Панкратов: «Ак Барс» – хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе». Статистически соотношение силовых выглядит впечатляюще, но перевес Казани по силовой борьбе пока мало ей помогает — соперника этим не запугать, да и для отбора шайбы далеко не всегда нужно идти в тело до конца.

Грустно от того, что «Ак Барс» никак не адаптируется. То, что сработало в первом матче, уже не меняется. Билялетдинову виднее, но звенья никак не тасуются— поневоле вспоминается Сочи-2014, когда штаб сборной России до последнего держался за связку Овечкин — Малкин, хотя она очевидно не работала. В финале пока снова даёт результат только первое звено, а остальные никак не меняются, хотя вариантов достаточно — попытаться вернуть того же Галиева к Шипачёву, например. Резервов с громкими именами у Казани не так уж много — хотя на фоне молодёжи ЦСКА задаёшься вопросом, как проявил бы себя в финале условный Кателевский из «Барса».

В этом плане многих удивил смех Зинэтулы Билялетдинова на пресс-конференции. Можно трактовать его по-разному — как уверенность тренера или, наоборот, фактическое признание капитуляции, когда можно расслабиться. Когда вспоминаешь то, как ЗХБ вёл себя во время успешных финалов и серий, пока более близким к истине кажется второй вариант. Сложно гадать в стиле «президент стукнул кулаком по столу — что это значит?», но смех тренера казался нервным, тем более ничего особого смешного в вопросе, на который отвечал Билялетдинов, не было.

Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Вполне может быть так, что ситуация «Ак Барса» из разряда тех, что называют «поздняк метаться». Выводы надо было делать ещё после третьего матча, когда игра на встречных курсах и даже территориальное преимущество Казани не дало вообще никаких дивидендов. Сейчас просто нереально представить, что ЦСКА проиграет три игры подряд. Аналогия — не аргумент, и проводить параллели с прошлым годом бессмысленно, тем более с командой тонкой душевной организации типа «Металлурга».

Что может сделать штаб «Ак Барса»? Они вчера даже первыми забили, но и это не помогло. Лишняя накачка, судя по всему, бессмысленна — сложно бежать ещё быстрее и втыкаться ещё сильнее, чем мы это видели в последних играх. Возможно, это прозвучит издевательски, но теперь казанским игрокам надо просто выходить и получать удовольствие от того, что они делают. С этим ЦСКА надо пытаться играть — в принципе, у «Магнитки» это долгое время получалось в прошлом году, но между пятой и шестой игрой из людей словно воздух выпустили.

Но даже если «Ак Барс» выиграет два матча, то всё равно гарантирует себе только седьмую игру. В последний раз армейцы проигрывали такой матч, сказать страшно, в 2016-м — и даже домашняя площадка в Казани не выглядит мощным фактором против королей седьмых матчей. Остаётся только напевать «невозможное возможно» — а прямо сейчас это выглядит именно так.