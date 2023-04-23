Крикунов: где Радулов и другие мастеровитые игроки «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина?

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов подвёл итог четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:1).

«Меня удивляет эта финальная серия. Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает, и всё. Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализация, то ЦСКА бы не смог ничего сделать.

Думаю, что серия ещё не закончена. В Казани «Ак Барс» вернётся в борьбу. Не может так не везти всю серию», — цитирует Крикунова Sport24.

Напомним, счёт в серии – 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.