Серавалли: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из‑за «инцидента с алкоголем»

Как заявил инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.

Напомним, нападающий «Колорадо» Ничушкин не принял участия в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».

После победы в Кубке Стэнли в прошлом году Ничушкин продлил контракт на восемь лет на сумму $ 49 млн, который позволит ему оставаться в клубе до 2030 года.