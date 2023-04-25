Серавалли: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из‑за «инцидента с алкоголем»
Поделиться
Как заявил инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.
Напомним, нападающий «Колорадо» Ничушкин не принял участия в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».
После победы в Кубке Стэнли в прошлом году Ничушкин продлил контракт на восемь лет на сумму $ 49 млн, который позволит ему оставаться в клубе до 2030 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
19:22
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:31
-
18:19
-
18:06
-
17:44
-
17:33
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
15:55
-
15:38
-
15:32
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:26
-
14:01
-
13:54
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:40
Партнерский контент