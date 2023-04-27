«Ак Барс» ушёл с 1-3 в финале с ЦСКА! Судьбу плей-офф КХЛ решит главный матч сезона

Позавчера, 25 апреля, в Казани действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА упустил первый шанс в этом году защитить чемпионское звание, в пятом матче финале плей-офф КХЛ – 2023 уступив «Ак Барсу» (1:2).

Лидировавшие в серии с комфортным перевесом 3-1 подопечные Сергея Фёдорова открыли счёт за четыре секунды до конца первого периода благодаря шедевральному сольному проходу 20-летнего форварда Прохора Полтапова. Однако впоследствии команда Зинэтулы Билялетдинова смогла не только отыграться усилиями забившего в большинстве Александра Радулова, но и добыть важнейшую победу после точного броска Станислава Галиева.

«В прошлых матчах я не забивал стопроцентные броски, на которые меня выводили ребята. Всегда хочется помочь команде, особенно в такие тяжёлые моменты, когда ты проигрываешь. Это очень большая ответственность.Сегодня попытался довести шайбу до ворот, Кирилл Семёнов проехал мимо вратаря, то есть Адаму Рейдеборну тяжело было увидеть бросок, я бросил по центру, и она залетела. Надо чаще бросать и доводить шайбу до ворот, тогда и будут опасные моменты», – прокомментировал Галиев эпизод с победной шайбой.

Во вторник казанцы отыграли один импровизированный матчбол, но всё равно остались в ситуации без права на ошибку. Примечательно, что за всё время работы в КХЛ Билялетдинов трижды проигрывал в серии 2-3, причём дважды (2009, 2010) с его «Ак Барсом» это случалось именно в финале. И во всех трёх случаях он побеждал в шестом матче, более того, две из трёх побед были одержаны с разгромным счётом. В 2009 году казанцы в овертайме одолели «Локомотив» (3:2 ОТ), в 2010-м вынесли ХК МВД – 7:1, а в 2016-м с ещё более крупным счётом ими был разбит «Салават Юлаев» – 8:0. В 2009 и 2010 годах «Ак Барс» затем выигрывал и седьмую встречу (оба раза всухую —1:0 и 2:0), а в 2016 — уступил уфимцам 2:3.

В свою очередь Фёдоров в каждом из предыдущих раундов текущего розыгрыша Кубка Гагарина каждый раз вёл 3-2 после пятого матча, и, разумеется, ни одной из серий в итоге он не отдал, иначе сейчас бы его ЦСКА не находился в финале. Но конкретно с шестыми встречами дело у армейцев складывалось по-разному. «Северстали» в первом раунде и «Локомотиву» во втором москвичи шестую встречу проигрывали, а затем побеждали в седьмой, тогда как со СКА в финале Запада столичные хоккеисты управились в шести матчах.

За 15-летнюю историю КХЛ московские клубы четырежды становились обладателями Кубка Гагарина. По два титула завоевали «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2019, 2022), при этом в каждом из этих четырёх случаях решающий матч плей-офф КХЛ был сыгран за пределами столицы России. Бело-голубые выигрывали свои чемпионства в Омске и Челябинске, тогда как армейцы побеждали в Балашихе (близко, но всё-таки не Москва) и Магнитогорске. Однажды Москва всё-таки увидела чемпионский матч КХЛ, но тогда ЦСКА на домашнем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2016).

Чемпионской победы своей команды столица России не видела 23 года, ведь вне Москвы был выигран и последний титул столичного клуба в истории чемпионатов России. В 2005 году динамовцы добыли трофей Суперлиги в Тольятти, сломив сопротивление местной «Лады». Последний же решающий матч хоккейного российского сезона, в котором победил столичный клуб, был сыгран в Москве в далёком 2000 году, когда «Динамо» под руководством Билялетдинова обыграло «Ак Барс».

Спустя 23 года теперь уже «Ак Барс» Билялетдинова должен был приложить максимум усилий к тому, чтобы хоккейный сезон в очередной раз был закончен не в Москве. На протяжении первых пяти матчей финала Кубка Гагарина главный тренер казанской команды не производил ни одной перестановки в своём составе. Многоопытный наставник объяснял стабильность сочетаний тем, что игроки выполняют на льду именно то, что от них и просит тренерский штаб.

Но перед шестым матчем финала Билялетдинову всё-таки пришлось пойти на вынужденную перестановку. Вместо получившего травму в предыдущей встрече Вячеслава Войнова в заявку казанцев был включён защитник КристианХенкель, для которого сегодняшний матч стал первым в нынешнем плей-офф с 5 марта, когда сам белорус получил тяжёлое повреждение в игре с «Нефтехимиком».

Материалы по теме Главный тренер «Ак Барса» назвал причину снятия с игры Вячеслава Войнова

Прилагать усилия по возвращению финальной серии в Казань гости начали на восьмой минуте первого периода, когда в формате «четыре на четыре» цели достиг бросок Артёма Галимова. Казанцы перешли в позиционную атаку, защитник Никита Евсеев сделал пас на синюю линию, Галимов сместился в сторону и с кистей бросил в дальний угол – Артём Лукоянов на пятаке перекрыл обзор Рейдеборну, и шведский вратарь отразить бросок не сумел. 22-летний форвард выбрал идеальное время для того, чтобы забить свой первый гол в нынешнем плей-офф КХЛ. По стилистике же игрового момента этот гол очень сильно напомнил эпизод с победной шайбой Галиева из предыдущего матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пропущенная шайба не выбила хозяев из колеи. Максимально близки к ответному голу армейцы были за семь минут до ухода в раздевалки, но шайба после броска реактивного и в последних матчах абсолютно неудержимого Полтапова угодила в штангу. В итоге до перерыва счёт на табло уже не изменился.

С первых смен во втором периоде армейцы заметно добавили в бросковой активности, заставив Тимура Билялова раз за разом вступать в игру. Голкипер казанцев отбился, удержав минимальное преимущество своей команды. Опасны были и контратаки казанцев, в одной из которых Дмитрий Воронков с пятака едва не переправил шайбу в ворота.

А затем в штрафной бокс отправился Владислав Каменев, удалённый на две минуты за толчок клюшкой. Казанцы использовали практически всё время на игру в большинстве и за три секунды до появления оштрафованного игрока на льду реализовали лишнего. Дмитрий Юдин набросил от синей линии, Вадим Шипачёв подхватил шайбу и броском с острого угла пробил Рейдеборна. Шведский вратарь зацепил шайбу, но команду от пропущенного гола не спас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом «Ак Барс» впервые со стартовой игры в этой серии повёл с преимуществом в две шайбы в ходе матча. До перерыва хозяева несколько раз наводили большую суету на чужом пятаке, однако шайба упорно не желала находить путь в ворота Билялова. То сам голкипер казанцев демонстрировал образец надёжности, то полевые игроки его команды приходили на выручку своему вратарю, показывая максимально самоотверженную игру.

В заключительном периоде армейцам было необходимо на заказ ликвидировать дефицит в две шайбы, и с этой задачей подопечные Фёдорова справиться не сумели. Ключевой момент третьей двадцатиминутки наступил за семь минут до финальной сирены, когда защитник «Ак Барса» Константин Лучевников выбросил шайбу за пределы ледовой площадки и оставил гостей в меньшинстве.

Первый опасный момент в эти две минуты создали казанцы, но Воронков не смог реализовать выход на один – бросок Дмитрия пришёлся в перекладину. Армейцы остались в игре, однако своим большинством воспользоваться не сумели. Распечатать владения Билялова у них так и не вышло, в результате чего москвичи второй раз в этом плей-офф завершили матч без забитых голов. Точку в игре поставил Никита Дыняк, который эффектно обыгрался с бортом и поразил пустые ворота.

Билялетдинов четвёртый раз в тренерской карьере в КХЛ выиграл шестой матч при счёте 2-3, а Москва снова не увидела чемпионский матч своей команды. Зато теперь, послезавтра, вся страна увидит главный и самый интересный матч сезона КХЛ. Второй год кряду исход финала Кубка Гагарина решится в седьмом матче. Год назад ЦСКА отыгрался с 1-3 в финале с «Магниткой», а теперь уже «Ак Барс» отыгрался с 1-3 в финале с ЦСКА и перевёл решающее сражение в седьмой матч. Заключительный матч сезона КХЛ состоится в Казани 29 апреля.