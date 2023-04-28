Русский «осьминог» и третий вратарь из Швейцарии: пять внезапных героев плей-офф НХЛ

Один из самых известных штампов хоккея — «плей-офф — время третьих звеньев». В КХЛ это работает далеко не всегда, а зачастую вообще не работает, но в НХЛ ситуация иная. Рассказываем о людях, чья игра в плей-офф пока удивляет многих.

Акира Шмид («Нью-Джерси»)

Статистика: 3 матча, 3 победы, 97,6% сейвов, КН 0,63

Акира Шмид Фото: AP/TASS

История Шмида — ещё один фактор того, почему сложно прогнозировать потенциально семиматчевые серии. Кто вообще ожидал, что швейцарец станет deus ex machina, который по ходу серии заменит провалившегося Ванечека и максимально уверенно сведёт голы суперзвёздной атаки «Рейнджерс» к минимуму? Вряд ли даже сам Шмид мог такое представить, что третий (после Ванечека и Маккензи Блэквуда) вратарь будет делегирован на ринг в такой момент.

История знала примеры, когда молодые голкиперы во время плей-офф получали шанс просто от безнадёги и тащили команды (например, 20-летний на тот момент Кэм Уорд в чемпионском плей-офф-2006). За три матча швейцарец спас свою команду от 5,4 ожидаемого гола — круче в этом плей-офф только Шестёркин, которого в решающий момент подвели полевые игроки, на которых он кричал. «Про вратарей всегда говорят, что это чудаковатые ребята, но Акира хороший парень, который спокойно делает свою работу», — сказал о нем защитник Дэймон Сиверсон.

Тай Картье («Сиэтл»)

Статистика: 1 матч, 1 (1+0) очко, «+1»

Ещё в регулярном сезоне «Сиэтл» был чуть ли не самой ровной командой лиги. Хотя никто в клубе не пробил королевскую отметку «очко в среднем за матч», сразу 18 хоккеистов набрали 20 очков и больше — такого не было даже у сверхдоминаторов из «Бостона». В плей-офф эта история продолжилась: за пять игр у «Кракен», которые пока проводят серию с «Колорадо» сенсационно, забили сразу 13 игроков. Одним из них стал Тай Картье, про которого вы вряд ли слышали до того, как он забил.

Незадрафтованный форвард никогда не котировался как будущая звезда, однако новорождённый клуб НХЛ, которому надо было создавать глубину системы, пригласил его в тренировочный лагерь. Уже первый сезон в АХЛ получился великолепным — 57 очков и приз лучшему новичку сезона. Несмотря на то что по ходу сезона Картье не играл в основе, тренеры не побоялись поставить его в первое звено после того, как травму получил лучший бомбардир клуба Джаред Макканн. Новичок оправдал доверие голом, а скауты считают, что у игрока есть потенциал стать крепким снайпером для второго звена любой команды.

Майки Эйссимонт («Тампа-Бэй»)

Статистика: 2 матча, 2 (1+1) очка, «+1»

Майки Эйссимонт Фото: AP/TASS

Наверное, рано об этом говорить, но статистика показательна: Эйссимонт провёл два матча в плей-офф (пусть один из них оказался неполным), и «Тампа» выиграла оба. На пятую игру с «Торонто» форвард занял место в третьем звене, и тройка, где дорогостоящий Таннер Жанно выглядел пятым колесом, вновь зазвенела. На счету форварда гол и передача в ключевых матчах — пусть даже Илья Самсонов откровенно не выручил в эпизоде с проходом игрока.

Карьера игрока довольно стандартна для того, что в НХЛ называется «late boomer» — несколько сезонов в NCAA, несколько сезонов в фарм-клубе задрафтовавшего Эйссимонта «Лос-Анджелеса». Потом Эйссимонт пробивал себе путь в НХЛ неброской, но эффективной игрой, отлично показал себя в тренировочном лагере «Виннипега» и транзитом через два клуба оказался в плей-оффной «Тампе», которая просто обожает таких честных трудяг на недорогих контрактах.

Тайлер Бертуцци («Бостон»)

Статистика: 5 матчей, 6 (2+4) очков, «0»

Можно ли сказать, что человек, который стоил пика первого раунда драфта, стал неожиданным героем? Вряд ли — но и такой продуктивности от форварда, который никогда не играл в плей-офф, тоже далеко не все ждали. Конечно, у Тайлера есть ошибки — например, он во многом подарил «Флориде» гол в пятом матче своим нелепым пасом на собственный пятачок, но пользы от игрока всё-таки больше.

Родственники знаменитых игроков во многом наследуют их черты — и у Макса Доми, хотя он и не выбрал тафгайскую дорогу, можно найти черты легендарного Тая, а Бертуцци вполне заставляет вспомнить дядю Тодда. Кроме шести очков, он отметился мастерским похищением клюшки у соперника, который не мог ожидать такого фокуса. Это штучки на уровне то ли праймового Кори Перри, то ли Брэда Маршана — и вряд ли случайно то, что игрок, которого некоторые эксперты ещё во время игры в «Детройте» называли лайт-версией знаменитого провокатора, в итоге играет в одной команде с самим Брэдом, и пока успешно.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

Статистика: 5 игр, 1 (0+1) очко, «+5»

Владислав Гавриков Фото: AP/TASS

«Лос-Анджелес» проигрывает в серии, но это не вина Гаврикова. Русского защитника-домоседа брали в Калифорнию с конкретной целью: придать надёжности команде, где наблюдался явный перекос в атаку и не хватало защитников, которые умели бы чётко прикрыть чужих лидеров. Владислав, которого Джон Торторелла в своё время сравнил с осьминогом за такие умения, с этой ролью справляется — у него «+5» в пяти играх.

Наблюдатели отмечают, что Коннор Макдэвид проводит не лучшую серию в равных составах — и в этом есть немалая заслуга пары Гаврикова и Мэтта Роя. Статистика потрясает: во время игры капитана «Эдмонтона» против этих защитников «Ойлерз» создают в два раза меньше ожидаемых голов, чем их оппоненты. Особенно ярким моментом стал эпизод в первой встрече, когда удачная игра Владислава в защите позволила начаться контратаке «Лос-Анджелеса», помогла превратить потенциальные 0:3 в 1:2 и дать начало камбэку.