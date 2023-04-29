Драма российского вратаря и характер чемпиона. Итоги дня в плей-офф НХЛ

Илья Сорокин пропустил не свойственную себе шайбу в самый неподходящий момент, а «Колорадо» продлил серию с «Сиэтлом» на седьмой матч.

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

«Айлендерс» здорово начали матч, открыли счёт в середине первого периода, могли забивать ещё, однако основной вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, пропустивший первые пять матчей из-за травмы, вернулся сразу в отличной форме и был надёжен, отразив в итоге 33 из 34 бросков.

Всё равно «Айлендерс» полностью контролировали игру, но в третьем периоде неожиданно встали и слишком рано стали прижиматься к своим воротам, охраняя зыбкое преимущество. Илья Сорокин делал всё, что мог (18 сейвов за 20 минут), но гол Себастьяна Ахо вытекал из логики игры и перевёл встречу в овертайм.

Сорокин в дополнительное время пропустил с острого, практически нулевого угла совершенно не свойственную для себя шайбу. Россиянина всё равно признали третьей звездой встречи, а винить его в поражении как в матче, так и в серии невозможно. Сорокин весь сезон тащил «Айлендерс», без него они бы даже в плей-офф не вышли. Вратарь, конечно, полкоманды, но голы забивать не может, а «Айлс» сегодня растранжирили кучу великолепных моментов.

Автором победного гола стал Пол Штястны, он сравнялся со своим отцом Петером по количеству шайб в овертаймах плей-офф в истории НХЛ (3). В следующем раунде «Каролина» сыграет с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Крупные счета в серии «Флориды» и «Бостона» уже бывали, но 12 шайб за матч – впервые. Самая результативная серия первого раунда ещё не закончилась, хотя перед стартом плей-офф «Флориде» не давали в ней ни единого шанса.

Однако Мэттью Ткачук играет, как и подобает «клатчеру», набирает форму капитан Александр Барков, а Сергей Бобровский стал спасать команду в самые важные моменты игры. Отчаянная борьба шла до последних секунд и закончилась на сейве Бобровского и последовавшем за ним голе Райнхарта в пустые ворота. «Пантеры» вытащили серию с 1-3 и теперь могут выбить лучшую команду регулярки. Седьмой матч состоится в Бостоне, начало — 1 мая в 1:30 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» смог эффективно закрыть Кирилла Капризова, а вместе с ним и всю «Миннесоту». Забив в стартовом матче серии, дальше российский нападающий впервые в карьере провёл пять матчей подряд без набранных очков. Всего в этой серии у него «-3» и меньше шести процентов реализации бросков (при том, что в регулярке он забивает в среднем 16,1% бросков, а в плей-офф и того больше).

«Миннесота» здорово начала матч, доминировала и могла открывать счёт, но Райан Хартман не смог попасть по пустым воротам, а через полминуты забил Роопе Хинц – пока что лучший бомбардир нынешнего плей-офф. Во втором периоде «Даллас» окончательно прибрал игру к своим рукам, забросив ещё две шайбы усилиями Уайатта Джонстона и Мэйсона Марчмента. На третий период Марк-Андре Флёри сменил в воротах Филипа Густавссона, «дикари» пытались отыграться, перебросали соперника, размочили счёт, но большего добиться не смогли и завершили своё выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. «Даллас» же ждёт во втором раунде победителя пары «Колорадо» — «Сиэтл».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо», оказавшись на грани выбывания, не собирался сдаваться так просто и в шестой встрече продемонстрировал чемпионский характер. Они показывали агрессивный хоккей с первой смены и даже забили бы первыми, чего в этой серии с ними ещё не случалось, однако гол Боуэна Байрэма после просмотра отменили из-за офсайда.

Да, «Сиэтл» в шестой раз подряд открыл счёт в матче, но «Колорадо» усилиями Микко Рантанена смог отыграться ещё до перерыва, а на второй отрезок вышел доминировать. Эрик Джонсон, не забивавший весь год, вывел «лавин» вперёд, а Арттури Лехконен увеличил преимущество. Этого хватило для победы – в третьем периоде «Колорадо» предельно строго сыграл в обороне, а Лехконен оформил дубль, установив окончательный счёт голом в пустые ворота. Серия возвращается в Денвер на седьмую игру, которая начнётся 1 мая в 4:30 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 30 апреля