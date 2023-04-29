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Плей-офф НХЛ — 2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 29 апреля 2023 года

Драма российского вратаря и характер чемпиона. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Елена Кузнецова
Плей-офф НХЛ — 2023
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Илья Сорокин пропустил не свойственную себе шайбу в самый неподходящий момент, а «Колорадо» продлил серию с «Сиэтлом» на седьмой матч.

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

Расписание и сетка плей-офф НХЛ - 2023
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Клаттербак (Пулок, Сизикас) – 09:21 (5x5)   1:1 Ахо (Песке) – 49:24 (5x5)   1:2 Штястны (Степан) – 66:00 (5x5)

«Айлендерс» здорово начали матч, открыли счёт в середине первого периода, могли забивать ещё, однако основной вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, пропустивший первые пять матчей из-за травмы, вернулся сразу в отличной форме и был надёжен, отразив в итоге 33 из 34 бросков.

Всё равно «Айлендерс» полностью контролировали игру, но в третьем периоде неожиданно встали и слишком рано стали прижиматься к своим воротам, охраняя зыбкое преимущество. Илья Сорокин делал всё, что мог (18 сейвов за 20 минут), но гол Себастьяна Ахо вытекал из логики игры и перевёл встречу в овертайм.

Сорокин в дополнительное время пропустил с острого, практически нулевого угла совершенно не свойственную для себя шайбу. Россиянина всё равно признали третьей звездой встречи, а винить его в поражении как в матче, так и в серии невозможно. Сорокин весь сезон тащил «Айлендерс», без него они бы даже в плей-офф не вышли. Вратарь, конечно, полкоманды, но голы забивать не может, а «Айлс» сегодня растранжирили кучу великолепных моментов.

Автором победного гола стал Пол Штястны, он сравнялся со своим отцом Петером по количеству шайб в овертаймах плей-офф в истории НХЛ (3). В следующем раунде «Каролина» сыграет с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монтур (Ткачук, Барков) – 02:01 (4x3)   1:1 Бертуцци (Маршан, Макэвой) – 06:09 (5x4)   2:1 Ткачук (Казинс) – 13:52 (5x5)   2:2 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 25:42 (5x4)   3:2 Барков (Дюклер, Вераге) – 29:22 (5x5)   3:3 Бертуцци (Карло, Маршан) – 41:32 (5x5)   3:4 Пастрняк (Бертуцци, Маршан) – 43:53 (5x4)   4:4 Далпе (Луостаринен, Лунделль) – 47:21 (5x5)   4:5 Дебраск (Заха, Орлов) – 50:22 (4x5)   5:5 Ткачук (Лунделль, Форслинг) – 50:49 (5x4)   6:5 Луостаринен (Монтур) – 54:22 (5x5)   7:5 Райнхарт (Гудас) – 59:32 (en)

Крупные счета в серии «Флориды» и «Бостона» уже бывали, но 12 шайб за матч – впервые. Самая результативная серия первого раунда ещё не закончилась, хотя перед стартом плей-офф «Флориде» не давали в ней ни единого шанса.

Однако Мэттью Ткачук играет, как и подобает «клатчеру», набирает форму капитан Александр Барков, а Сергей Бобровский стал спасать команду в самые важные моменты игры. Отчаянная борьба шла до последних секунд и закончилась на сейве Бобровского и последовавшем за ним голе Райнхарта в пустые ворота. «Пантеры» вытащили серию с 1-3 и теперь могут выбить лучшую команду регулярки. Седьмой матч состоится в Бостоне, начало — 1 мая в 1:30 мск.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Сегин, Робертсон) – 06:22 (5x5)   0:2 Джонстон (Дадонов, Сутер) – 33:37 (5x5)   0:3 Марчмент (Доми) – 39:39 (5x5)   1:3 Годро (Нюквист, Миддлтон) – 52:53 (5x5)   1:4 Доми (Марчмент) – 59:03 (en)

«Даллас» смог эффективно закрыть Кирилла Капризова, а вместе с ним и всю «Миннесоту». Забив в стартовом матче серии, дальше российский нападающий впервые в карьере провёл пять матчей подряд без набранных очков. Всего в этой серии у него «-3» и меньше шести процентов реализации бросков (при том, что в регулярке он забивает в среднем 16,1% бросков, а в плей-офф и того больше).

«Миннесота» здорово начала матч, доминировала и могла открывать счёт, но Райан Хартман не смог попасть по пустым воротам, а через полминуты забил Роопе Хинц – пока что лучший бомбардир нынешнего плей-офф. Во втором периоде «Даллас» окончательно прибрал игру к своим рукам, забросив ещё две шайбы усилиями Уайатта Джонстона и Мэйсона Марчмента. На третий период Марк-Андре Флёри сменил в воротах Филипа Густавссона, «дикари» пытались отыграться, перебросали соперника, размочили счёт, но большего добиться не смогли и завершили своё выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. «Даллас» же ждёт во втором раунде победителя пары «Колорадо» — «Сиэтл».

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Данн – 15:48 (5x5)   1:1 Рантанен (Родригес, Тэйвз) – 19:40 (5x5)   1:2 Джонсон (Рантанен) – 27:21 (5x5)   1:3 Лехконен (Тэйвз, Макар) – 36:58 (5x5)   1:4 Лехконен (Макар, Эллер) – 59:47 (en)

«Колорадо», оказавшись на грани выбывания, не собирался сдаваться так просто и в шестой встрече продемонстрировал чемпионский характер. Они показывали агрессивный хоккей с первой смены и даже забили бы первыми, чего в этой серии с ними ещё не случалось, однако гол Боуэна Байрэма после просмотра отменили из-за офсайда.

Да, «Сиэтл» в шестой раз подряд открыл счёт в матче, но «Колорадо» усилиями Микко Рантанена смог отыграться ещё до перерыва, а на второй отрезок вышел доминировать. Эрик Джонсон, не забивавший весь год, вывел «лавин» вперёд, а Арттури Лехконен увеличил преимущество. Этого хватило для победы – в третьем периоде «Колорадо» предельно строго сыграл в обороне, а Лехконен оформил дубль, установив окончательный счёт голом в пустые ворота. Серия возвращается в Денвер на седьмую игру, которая начнётся 1 мая в 4:30 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 30 апреля

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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