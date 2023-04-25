«Василевский — решето». Что говорят в Америке о надвигающейся катастрофе «Тампы»

Андрей не выручает и пропускает больше всех в этом плей-офф. В Канаде в радостном шоке от своей команды.

«Торонто» творит что-то невероятное – хоронит «Тампу». Главный неудачник НХЛ в плей-офф, который всегда исхитряется облажаться по полной в первом раунде, ведёт 3-1 у команды, которая играла в последних трёх финалах Кубка Стэнли (и два из них выиграла). В Тампе, по крайней мере на публике, стараются держать хвост пистолетом и говорят о том, что серия ещё не окончена и надо просто забыть случившийся провал и идти дальше.

«Василевский против «Торонто» — решето»

Одной из причин, почему «Тампа» оказалась в таком удручающем положении, можно назвать Андрея Василевского. Он всегда был нерушимой глыбой в воротах, одним своим видом наводил ужас на соперников и стоял насмерть в концовках матчей, когда надо было удержать победный счёт. Конечно, и с ним случались конфузы, но редко, и после неудачных матчей он выходил ещё сильнее и мотивированнее.

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Но не в этом плей-офф. За последние три года он выиграл 18 из 20 матчей после поражений, в этом, начав проигрывать, пока не может остановиться. И пропустил уже 19 шайб за четыре первых матча, установив личный антирекорд и третий худший результат среди вратарей НХЛ за последние 39 лет. По проценту отражённых бросков (85,6%) и коэффициенту надёжности (4,33) в этом розыгрыше он четвёртый с конца среди вратарей, сыгравших как минимум один полноценный матч. Хуже только Флёри, Ванечек (оба проиграли конкуренцию молодым сменщикам и уже сидят в запасе) и Сергей Бобровский, который до первого раунда не играл почти месяц.

Похожая статистика у Андрея была только в 2019 году, когда «Тампа» легендарно вылетела от «Коламбуса» со счётом 0-4. Джон Купер, конечно, защищает своего вратаря и говорит, что полевые совсем ему не помогают, но ведь раньше Вася и в одиночку вытаскивал безнадёжные матчи, а теперь эта магия куда-то испарилась. Даже благосклонная тамповская пресса признаёт, что «Василевский в этой серии явно не творит чудеса», а болельщики в соцсетях высказываются куда жёстче:

«Шарики за ролики от того, насколько плох Василевский в этом году и в этой серии. Если бы он играл хотя бы средне, «Тампа» вела бы 3-1. Он полностью провалился как элитный вратарь».

«Василевский против «Торонто» — решето».

«Тяжело это принять, но, пожалуй, Василевский показывает худший хоккей среди стартовых вратарей в этом плей-офф и буквально ведёт «Торонто» к долгожданному проходу первого раунда».

«Василевский самолично отдал две игры подряд в третьих периодах. Безумие, насколько потерянным он выглядит».

«Неожиданно Василевский выглядит как простой смертный».

«Самсонов уделывает Василевского всю серию».

«Василевский – это ахиллесова пята «Тампы».

Андрей Василевский Фото: nhl.com

Илья Самсонов тоже не демонстрирует выдающиеся цифры, но главная статистика – это победы, и по этой части она пока выигрывает дуэль у человека, которого называют лучшим вратарём мира. В «Вашингтоне» у Ильи была всего одна победа в восьми матчах плей-офф, прошлым летом на нём поставили крест и отпустили на все четыре стороны. Этот сезон уже стал для него трамплином вверх, а если он выбьет Василевского, точно станет одним из героев «Торонто».

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«Торонто» совершил чудо в плей-офф. Да, это какая-то бессмыслица, я сбит с толку»

В Канаде ждут не дождутся народных гуляний и сдерживают радость только потому, что дело ещё не сделано, а незаживающие раны в душах болельщиков не позволяют забыть, как часто «Торонто» рассыпался в решающие моменты, как карточный домик. Торонто замер в нервном ожидании чуда из чудес – выхода в следующий раунд.

«Они «горели» 1:4 и показывали кошмарный хоккей, но потом хотя бы постарались изменить сценарий [прошлых сезонов]. Третий период стал поворотным для звёзд «Торонто». Невероятный талант костяка – вот причина ожидания больших побед и огромного давления на эту эпоху команды, за которой тянется вереница разочарований. «Лифс» продолжали давить, а тон задавали лидеры, и за четыре минуты до сирены Райлли кистевым броском пробил Василевского. «Мы же вели 4:1» (имеется в виду знаменитое поражение в седьмом матче с «Бостоном» в 2013 году) наводило страх на эту команду. 10 лет спустя уже они сделали счёт 4:4.

Кажется, история повторяется, но теперь «Торонто» ведёт 3-1. Уверенность, вот что сделало результат для «Торонто». Серия дошла до той стадии, когда в любом следующем матче «Лифс» могут быть киллерами и прикончить сезон «Тампы», — пишет репортёр Toronto Sun Брюс Артур.

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«Мэйпл Лифс» совершили чудо в плей-офф. «Торонто» поучаствовал в эпичном провале в плей-офф. Отчаянная команда, уступающая в серии, вела в три шайбы в середине третьего периода и держала курс на победу, но ошеломительным образом развалилась. Невезение, ненадёжная игра вратаря и тупые удаления привели к одному из самых душераздирающих поражений за последние годы.

Пока что ничего необычного. Но вот вам неожиданный поворот – «Торонто» выиграл. Да, знаю, я тоже совершенно сбит с толку. Дважды проверил счёт на табло, производил вычисления, но всякий раз получалось, что пять больше четырёх. Это плей-офф, на кону всё, и у «Торонто» — получается? Ну ладно, у них не весь матч получалось, так же, как и в третьей игре, но какая разница. Это плей-офф, здесь нет моральных побед. Победа есть победа, а эта победа – на все времена.

Но да, это какая-то бессмыслица. Без понятия, что, чёрт возьми, произошло. Что произошло?? Да, с таким я ещё не сталкивался. Вот краткий пересказ: «Лайтнинг» вчистую переигрывали «Торонто» и вели 2:0 после первого периода. Во втором «Торонто» выглядел получше, но к перерыву «Тампа» вела уже 4:1. Казалось, это конец, а некоторые журналисты в третьем периоде уже дописывали свои колонки в стиле «у «Торонто» всё по-старому», но дубль Мэттьюса подарил интригу, Райлли сравнял счёт, и «Тампа» пребывала в шоке. В овертайме «Лифс» продолжили давить, Нюландер заработал большинство, а дальше был гол.

Камбэк с 1:4, как и в 2013-м. Ну, не совсем, потому что тот провал закончил серию, а эта ещё не продолжается. Болельщики «Лифс» в возбуждении, они только что увидели один из величайших камбэков в истории клуба, который перевернул все надоевшие (но точные) сюжеты. Мы несколько дней не сможем заснуть, мы увидели нечто поразительное, о чём будем рассказывать внукам. Но ни один болельщик «Лифс» не думает, что серия окончена. Они могут думать, что команда оставила позади прошлое, что сейчас всё иначе, но все понимают, что для победы в серии надо выиграть четыре, и многое может пойти не так. А если вам вдруг попадётся болельщик «Торонто», который не представляет, как эта команда может всё запороть, будьте с ним нежными, потому что это новорождённый малыш», — пишет автор The Athletic Шон МакИндоу.