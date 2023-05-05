Творческий отпуск или джокеры на будущее? 11 свободных тренеров КХЛ

Недавно мы рассказывали про клубы, в которых остались свободные места для назначения новых главных тренеров. Помимо этого, уже к октябрю в регулярном чемпионате обычно начинаются первые отставки. Приводим список наиболее известных и свободных на сегодняшний день специалистов, чьи кандидатуры будут рассматриваться в первую очередь. Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина в расчёт не берём, так как они (особенно Быков) в последние годы не горят желанием возвращаться в КХЛ из Европы, где оба проживают.

Илья Воробьёв, 48 лет

Главный претендент на назначение и первый в списке лакомых кусочков для менеджеров команд – двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв. Если же считать финалы, то их в активе Ильи Петровича и вовсе четыре. Воробьёв будет ждать предложений именно из топ-команд. В том же «Авангарде» вместо очередного взора в сторону канадцев лучше бы рассмотрели кандидатуру этого опытного тренера. Кроме того, неизвестно, какое решение примет в «Ак Барсе» Зинэтула Билялетдинов и остались ли у него силы работать в следующем сезоне. Казань – ещё один достойный вариант для бывшего рулевого «Металлурга». В общем, с предложениями (тренером интересуются даже за океаном) у Воробьёва проблем не будет. Главное – заинтересовать Илью Петровича желанием добиваться больших результатов.

Андрей Назаров, 48 лет

Ещё один хороший вариант для команд – Андрей Назаров. Андрей Викторович известен прежде всего двумя козырями: способностью выводить коллективы из кризисного состояния, добиваясь при этом нужного результата, а также отличной работой с молодёжью. Именно при Назарове раскрывались молодые хоккеисты во всех клубах, где он работал. Ещё один важный аспект – дисциплина. В командах у Назарова всегда порядок, никто не валяет дурака и не играет вполноги. Назаров – опытный и многое повидавший тренер, находящийся в самом расцвете сил. Такими специалистами не разбрасываются.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Олег Знарок, 60 лет

А вот Олег Знарок в последние годы своей работы сильно разочаровал. Со «Спартаком» и «Ак Барсом» олимпийский чемпион Пхёнчхана оглушительно провалился, хотя составы и возможности в обеих командах были более чем приличные. Особенно это касается Казани, где Знарок в очередной раз не сработался с Александром Радуловым и другими игроками. По всей видимости, запала и хватки у Знарка всё меньше, отсюда и неудовлетворительные результаты. Пришло время отдохнуть или же рассматривать более скромные клубы и предложения.

Вячеслав Буцаев, 52 года

Очень странно, что в «Витязе» не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве с Вячеславом Буцаевым. При нём подмосковный клуб занял лучшее место в регулярке КХЛ в своей истории (шестое в Западной конференции), а затем достойно сражался с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф. В результате в «Витязе» назначили главным помощником Буцаева – Александра Завьялова. Вопрос: где здесь логика? В свою очередь, Вячеслав Геннадьевич мог оказаться в родном Тольятти, но в «Ладе» сделали ставку на Олега Браташа.

Борис Миронов, 51 год

Главная проблема Миронова – излишнее затягивание гаек, которое привело его к неудовлетворительным результатам и увольнению из «Спартака». Этому специалисту нужно пересмотреть отношение к тренерской работе и вести себя более современно, раскованно. Иначе так и будет продолжаться дальше, а о поддержке со стороны хоккеистов в таких ситуациях можно даже не мечтать. Сейчас Миронов выступает в роли эксперта, ищет новую работу. Может, стоит попробовать себя в Высшей лиге? Хороший вариант снова показать себя и сделать определённые выводы.

Борис Миронов Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Петерис Скудра, 50 лет

Скудра в последние годы успешно работал в Казахстане с «Сарыаркой» и даже приводил команду к уверенному чемпионству. На будущий сезон у Петериса был вариант с возвращением в КХЛ в качестве главного тренера «Амура», однако не сложилось. Возможно, Скудра примет предложение из ВХЛ (они у него есть) либо же станет ассистентом в Континентальной лиге. Наверняка существуют варианты трудоустройства в европейских чемпионатах. Долго сидеть без работы Петерис точно не будет. Особенно со своей активностью и желанием постоянно трудиться.

Сергей Светлов, 62 года

В завершившемся сезоне Светлов установил антирекорд по серии поражений с ХК «Сочи», а раньше этот тренер считался главным специалистом по работе с дальневосточными командами. Хоккей и методы Сергея Александровича постепенно уходят в прошлое, поэтому найти работу в КХЛ опытному тренеру будет проблематично. Разве что быть на подхвате и ждать какого-то экстренного приглашения в клуб-аутсайдер, когда там в очередной раз решат поменять тренерский штаб.

Владимир Юрзинов-младший, 58 лет

Странно, что Юрзинова до сих пор не назначили главным тренером ХК «Сочи», этот вариант напрашивался. Поговаривают, что руководить «леопардами» в следующем сезоне будет Дмитрий Кокорев, но вряд ли с таким специалистом можно добиться каких-то приемлемых результатов. Юрзинов – оптимальный вариант в плане опыта и тренерских знаний, столь необходимых командам со средними составами. Достаточно вспомнить, как Владимир Владимирович с нуля строил «Куньлунь» и какой классный хоккей в своё время показывал при нём китайский клуб.

Дмитрий Рябыкин, 47 лет

Рябыкина в завершившемся сезоне дважды увольняли из команд КХЛ. Сперва в качестве главного тренера из «Авангарда», а затем в роли помощника из «Металлурга». У Рябыкина схожая с Мироновым проблема: он до такой степени требователен, что часто перегибает палку. Конечно, это не нравится хоккеистам (в особенности звёздам и легионерам). Отсюда такие результаты. Рябыкин здорово смотрелся помощником при Хартли в «Авангарде», их философии и подходы совпадали, но Боб – непоколебимый авторитет, а в чемпионский сезон ещё и с Ильёй Ковальчуком в качестве лидера. Последим, как будет складываться карьера Рябыкина-тренера в дальнейшем.

Дмитрий Рябыкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Михаил Кравец, 59 лет

У Кравца закончился контракт с «Авангардом», в омском клубе этого тренера не будет, так как ключевая серия плей-офф в финале Восточной конференции с «Ак Барсом» оказалась провалена. В Омске продолжают смотреть в сторону североамериканского рынка, а Кравцу остаётся ждать других предложений. Хотя сам специалист много раз повторял, что хотел бы продолжить работу в «Авангарде». Но кто бы не хотел с таким бюджетом и амбициями?

Владимир Крикунов, 73 года

Мэтр отечественного тренерского цеха не объявлял о том, что его карьера завершена и он отправился на покой. А потому в случае каких-то форс-мажорных ситуаций Крикунов наверняка придёт на выручку и поможет команде выбраться со дна. Вот только сил и здоровья со временем становится всё меньше. Особенно учитывая нынешний напряжённый график и календарь игр.