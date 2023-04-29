«Лучший матч, который я видел в своей карьере!» Что говорят и пишут о триумфе ЦСКА

Сезон-2022/2023 в КХЛ завершён! Удивительный, длиннейший в истории лиги сезон, подаривший нам много интриг, много новых имён, много неожиданных результатов, но завершившийся самым банальным образом – победой ЦСКА. Впрочем, ни о каком тотальном доминировании армейцев в рамках этого чемпионата говорить не приходилось, а для победы в плей-офф красно-синим вообще пришлось провести 27 из 28 возможных матчей и выиграть три седьмых матча. Судьбу же чемпионства предопределили 76 секунд во втором периоде главной игры сезона в Казани: за это время ЦСКА забил два гола и перевернул ход игры. А потом уже выстоял под яростным штурмом «Ак Барса» и давлением трибун в столице Татарстана.

Что же говорили после финальной сирены о победе ЦСКА эксперты, тренеры, хоккеисты? Предлагаем вам подборку реакций на второй подряд Кубок Гагарина в руках армейцев.

«Сумасшедший подарок всем армейцам в год столетия!» Комментарии экспертов

«Это лучший матч, который я видел в своей карьере!» — произнёс комментатор Сергей Гимаев-младший в тот момент, когда ЦСКА, выстояв в двойном меньшинстве на последних секундах, в полном составе высыпал на лёд праздновать победу. Спорное и во многом эмоциональное высказывание, но оно достойно уважения, ведь его автором стал человек, сыгравший более 700 матчей на высшем уровне российского хоккея и не склонный к раздаче высокопарных эпитетов. Седьмой матч финала действительно получился невероятным, что уж тут говорить, а от серии ЦСКА и «Ак Барса» такого вообще ждать не приходилось. Стоило только вчера посетовать на отсутствие остросюжетных игр!

Владимир Плющев, бывший тренер «Ак Барса»:

«Одна команда должна была обязательно победить. В этой борьбе ЦСКА выглядел более уверенно и нацеленно. Но я не могу сказать, что «Ак Барс» не был заряжен на победу. Просто ЦСКА реализовал всё, что им можно было реализовать.

В свой юбилей сложно проигрывать, хотя в такие моменты играть тяжело. Но ЦСКА выдержал и победил. Они преподнесли большой подарок всем болельщикам и ветеранам хоккея ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА стал чемпионом КХЛ Фото: РИА Новости

Максим Сушинский, чемпион мира:

«Жалко. «Ак Барсу» сил не хватило. ЦСКА был сегодня сильнее. Хотя в прошлой игре «Ак Барс» был на голову выше. Мы видим, сколько команд смогли выиграть седьмую игру у себя дома, — ноль, если я не ошибаюсь», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Каменский, глава СДК КХЛ:

«Это был зрелищный матч и финал. Сезон выдался тоже зрелищным, как и плей-офф. Матч для болельщиков и любителей хоккея очень интересный, много голов. Отыгрывались, выходили вперёд, проигрывали. Самый настоящий финал. Хочется поздравить армейцев! Сегодня 100 лет ЦСКА, они сделали армейским болельщикам подарок», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

«ЦСКА — большие молодцы! Было тяжело, но они отстояли, вытерпели. Армейцы красавцы, что в конце не дрогнули, было очень тяжело. Поздравляем чемпионов с убедительной победой! Я считаю, что всё по делу. Команда сделала сумасшедший подарок для всех армейцев в год столетия. Сейчас идёт спецоперация. Армейцы сделали шикарный подарок для нашей армии, для всей страны», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:

«Поздравляю ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина. Символично, что выиграли в день 100-летия клуба! ЦСКА всегда будет первым!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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«Это плей-офф, бывает, что и курьёзная шайба залетает». Комментарии главных тренеров

Сергей Фёдоров, ЦСКА:

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ-ТВ.

Зинэтула Билялетдинов, «Ак Барс»:

«Как оцениваю этот финал, насколько траурная обстановка в раздевалке? Никакого траура нет, конечно. Я считаю, что команда играла достойно, были хорошие моменты, команда показывала свой характер. Всегда есть плюсы и минусы, есть вопросы, над которыми мы должны поработать, на что обратить внимание. А в целом команда – молодцы, игроки на протяжении всего сезона работали добросовестно, выполняли наши установки, не всегда получалось, но они старались. Меня это очень радует, я им благодарен за это.

После второй шайбы команда как будто побежала забивать ещё, на чём ЦСКА и подловил? Забивать надо вовремя, не надо пропускать. К сожалению, допускали оплошности, которых не должно быть. Но это финал, здесь всё бывает, бывает, что и курьёзная какая-то шайба залетает. К сожалению, нам не удалось решить свой вопрос», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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«Это наше самое сложное чемпионство»

Константин Окулов, форвард ЦСКА:

«Я думаю, это наше самое сложное чемпионство. Во-первых, сыграли все игры плей-офф, кроме одной. Во-вторых, с Казанью максимально тяжёлая серия была. Очень сильная, мастеровитая, опытная команда, так что, когда мы вели 3-1, не было ни малейшего ощущения, что мы выиграли серию. Я благодарен Казани. Крутой финал. Слава богу, это закончилось, и мы выиграли», — сказал Окулов в эфире КХЛ ТВ.

ЦСКА стал чемпионом КХЛ Фото: РИА Новости

Максим Мамин, форвард ЦСКА:

«Сейчас немного отходим от последних минут. Я такого напряжения никогда не испытывал в жизни. 27 игр, ребята отработали, два месяца через день играли. Оставили на льду всё, что можно. Сейчас просто опустошение. Лично для меня этот кубок намного тяжелее дался, поэтому после сирены эмоции были нереальные. Второй раз больше понимаешь его цену, как тяжело этого добиться. Сейчас будем отдыхать, кайфовать», — сказал Мамин в эфире КХЛ-ТВ.

Михаил Григоренко, форвард ЦСКА:

«Эмоции самые положительные. Уже столько седьмых матчей сыграли… Уже эмоции поутихли. Самый пик был, наверное, когда краги выкидывали на лёд. Там момент был сумасшедший у наших ворот, они не забили. Серьёзная серия была. В психологическом плане тяжело играть 27 матчей на протяжении всего плей-офф. Начиная с первого раунда, были ситуации, когда не были фаворитами. С «Северсталью» 0:2 «горели», с «Локомотивом», с Питером тоже. Весь плей-офф преодолевали сами себя. Ребята все красавцы, все молодцы.

Сергей Викторович произнёс речь. Он был прав, что ничего этого не было бы без наших близких, жён, родителей. Для них это ещё тяжелее, чем для нас, потому что это наша работа. У нас мужская раздевалка, всё классно. Мы отдыхаем, занимаемся любимым делом. Мы на льду, играем, не переживаем. А тем, кто поддерживает… Не знаю, как они это делают. Огромное спасибо всем жёнам, всем детям, всем родителям, всем болельщикам», — сказал Григоренко в эфире КХЛ ТВ.

Артём Сергеев, защитник ЦСКА:

«Как выигрываем седьмые матчи? Команда, воля и психология. Какая серия ключевая? Честно, не знаю. В сезоне три сезона: регулярка, плей-офф и финал. Финал – это совсем другой хоккей. Неважно, что с Ярославлем была тяжёлая серия, с Питером, с Череповцом, финал – совсем другой сезон. Едем в Москву отдыхать? Нет, веселиться!» — сказал Сергеев в эфире КХЛ ТВ.

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Тимур Билялов, вратарь «Ак Барса»:

«Выбрались из ужасной ситуации, сыграли в финале, уступили в седьмом матче. Можно сказать, сезон удачный, но, к сожалению, в конце остаётся обида от поражения. В игре нет никаких ощущений, просто играешь в свою игру. К сожалению, второй период для нас стал роковым.

ЦСКА стал чемпионом КХЛ Фото: РИА Новости

Раз мы сыграли с ними семь матчей, то, наверное, у ЦСКА есть слабые места. Мы могли выиграть, но сегодня сыграли не так, как должны были. Провалили второй период, провалили по агрессии, пропустили ненужные голы.

Мы же не пропустили в атаке «один в ноль» или «один в два». Мы пропустили третью шайбу в своей зоне: череда ошибок. Был нормальный, агрессивный хоккей с обеих сторон. Не скажу, что сделали всё, что могли. Все расстроены, но мы играли в финале – это уже высшее достижение.

Каким был коллектив в этом сезоне? Очень хороший, сплочённый. А в плей-офф мы стали ещё сплочённее», — приводит слова Билялова официальный сайт казанской команды.