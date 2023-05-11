Стабильность Фёдорова или эксперименты Ларионова? КХЛ выбирает лучшего тренера

Награды достойны трое официальных номинантов на приз. И не только они.

КХЛ объявила трио номинантов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона. В шорт-лист включили Сергея Фёдорова из ЦСКА, Зинэтулу Билялетдинова из «Ак Барса» и Игоря Ларионова из «Торпедо». Выбор лиги можно оценить как максимально «безопасный»: в топ-3 попали наставники команд-финалистов и, пожалуй, один из самых авторитетных людей в российском хоккее. Имя победителя станет известно 18 мая во время церемонии закрытия сезона.

Почему лучший тренер — Фёдоров

Как правило, награду берёт представитель клуба-чемпиона. И на этот раз аргументов в пользу такого кандидата даже больше, чем обычно. Сергей Фёдоров проводил лишь второй чемпионат в должности тренера, но, как и годом ранее, проделал «золотой» путь.

Несмотря на колоссальные возможности ЦСКА на льду и за его пределами, у Фёдорова было достаточно пространства, чтобы проявить себя. Тренер смог компенсировать потерю основного вратаря и грамотно подвёл к основе молодых – от блеснувшего форварда Полтапова до пока менее заметного защитника Макарова.

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В плей-офф армейцы сыграли 26 из 27 возможных матчей, а в седьмой игре финала были вынуждены отыгрываться. Фёдоров сохранял самообладание на всех виражах судьбы – неважно, «горел» его ЦСКА маститому «Ак Барсу» или дерзкой «Северстали». Слабые специалисты на такое неспособны.

Почему лучший тренер — Билялетдинов

В предыдущее межсезонье «Ак Барс» выиграл чемпионат по трансферам, собрав под флагом Татарстана целую россыпь звёзд. Руководить ими попытался опытный Олег Знарок, а когда у него не вышло, в Казани пошли на поклон на многоопытному – Зинэтуле Билялетдинову. После некоторых колебаний трёхкратный обладатель Кубка Гагарина согласился на предложение клуба и принялся его спасать.

Операция по вызволению «Ак Барса» со дна турнирной таблицы произошла успешно и молниеносно. Стоило Билялетдинову ступить в раздевалку, как распри внутри казанского коллектива прекратились. Старые методы тренера – дисциплина, «честный труд» и строгая оборона – выиграли для Казани сначала первое место на Востоке, а затем три серии плей-офф. Годы идут, хоккеисты и тренеры приходят и уходят, одни приметы хоккейной моды сменяются другими, а Билялетдинов по-прежнему остаётся эффективным. С ходу войти в игру после трёхлетнего перерыва – разве ещё кто-то так может?

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Почему лучший тренер — Ларионов

КХЛ – лига неравных возможностей, и было бы лукавством награждать тренера, отвечая лишь на один вопрос – победил он или нет. «Торпедо» Игоря Ларионова сошло с дистанции на стадии второго раунда плей-офф – зато стало настоящим феноменом турнира. Команда скромных возможностей сделала ставку на малоизвестных, но голодных хоккеистов, при этом пропагандируя нетипичный для России зрелищный, атакующий хоккей.

Главным вдохновителем этого стиля выступил именно Ларионов. Тренер, прежде не имевший клубного опыта, продемонстрировал совершенно иной подход к игре – и люди откликнулись. В Нижнем Новгороде не только небольшой советский стадион, но и фан-зоны трещали по швам от количества болельщиков. Да, собственно, до Ларионова фан-зон там в принципе не было.

Кого не хватило в числе номинантов

Лига ограничена «процедурно», включить в шорт-лист номинантов больше трёх человек просто нельзя – таковы правила. От кого-то пришлось отказаться, и очень жаль, что среди «жертв» – Леонид Тамбиев. Его игровой почерк, в отличие от Ларионова, выводил из себя и многих зрителей, и соперников, но приносил результат.

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Тренер «Адмирала» впервые в истории КХЛ вывел во второй раунд команду с Дальнего Востока и на равных бился как с «Салаватом Юлаевым», так и с «Ак Барсом». При этом со многими игроками Тамбиева мы познакомились только в прошедшем сезоне – ранее они были известны разве что в узких кругах.

Вряд ли можно назвать лучшим Михаила Кравца: экс-тренер (или всё ещё тренер?) «Авангарда» вышел на невыдающийся по меркам клуба итог – финал конференции. С другой стороны, на старте регулярки омичи безнадёжно болтались внизу турнирной таблицы – туда их откинули шесть поражений подряд. После отставки Дмитрия Рябыкина именно Кравец подхватил штурвал тонущего гранда, нашёл компромисс с лидерами и до апреля успешно раскрывал их лучшие качества.