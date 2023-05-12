Отсутствие русской звезды — не помеха. Как «Каролина» пропахала путь в финал Востока

В очередной раз прогнозы по Восточной конференции отправляются в помойку. «Каролина» выглядела откровенно обескровленной перед вторым раундом, а «Нью-Джерси» перестроились после провального старта первого раунда и визуально очень спокойно убрали с дороги «Рейнджерс». Однако чемпион Столичного дивизиона и лучшая регулярочная команда из оставшихся в плей-офф достаточно спокойно убрал с пути соперника, в пяти играх оформив три разгрома.

Когда «Каролина» в серии имеет преимущество домашнего льда, играть против неё в целом очень сложно. Главный тренер «ураганов» Род Бриндамор вывел на недосягаемый уровень искусство наложения линий, благо у него в составе есть Джордан Стаал: возможно, не самый звёздный член легендарной семьи, но потенциально лучший третий центр лиги, который прикрывает лидеров чужих команд. При Бриндаморе «ураганы» выиграли 16 из 22 домашних матчей (без учёта «пузыря»-2020), и стартовые 11:2 сенсацией не выглядели.

Оборотной стороной домашнего успеха был гостевой коллапс: лишь 5 выигранных матчей из 18 (до старта серии с «Дэвилз»). В третьем матче «дьяволы» забили восемь раз, Джек Хьюз задышал полной грудью и оформил четыре очка. А всё почему? Потому что в первых двух играх на лидера «Дэвилз» почти по десять минут накладывали звено упомянутого Стаала, а в гостях у тренеров «Каролины» такого преимущества не было, и они использовали Джордана против первого номера драфта лишь на три минуты.

Джордан Стаал Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

После раннего гола того же Хьюза в четвёртой игре и бодрого старта могло показаться, что гостевое проклятие «Ураганов» продолжится, но «Дэвилз» оказались мягкотелыми, полностью развалившись в ключевой для серии игре, а их оборона оказалась сладкой булочкой. Показательно сравнение защитников: Хэмилтон за серию набрал «-10» (!!!), а Бёрнс — «+9», да ещё и важные голы забивал. Молодой Люк Хьюз в целом действовал неплохо, но его провалы в конкретных эпизодах пару раз приводили к конкретным голам «Каролины».

Можно было представить, что оборонительная система «Каролины» и её цепкие двусторонние форварды справятся с прикрытием весёлой атаки «дьяволов». Но по опыту прошлых плей-офф было очень сложно вообразить себе то, что «Каролина» сама назабивает столько, пользуясь чужими ошибками. Все прошлые плей-офф «Ураганы» демонстрировали максимально прямолинейный стиль игры — бросали с любых позиций в ущерб качеству, много и безуспешно копали, но не показывали индивидуального мастерства. Ради того, чтобы атака «Каролины» стала более вариативной, клуб летом закупился звёздными ветеранами.

И, как оказалось, можно было обойтись без Пасиоретти и даже без травмированных Свечникова с Терявяйненом. И разве «Каролина» как-то сильно поменяла стиль? Да нет, он остался таким же, если выражаться громко, антиинтеллектуальным. Однако в решающий момент вылезли те проблемы, которые на бумаге должны были похоронить «дьяволов» ещё в первом раунде с «Рейнджерс». В результате оказалось, что это у «синерубашечников», в отличие от «Каролины», толком оказалось некому лезть на пятак и копать, а вовсе не защита против них так эффективно сработала. Когда же самое дорогое приобретение «Дэвилз» за десятилетие промахивается мимо пустых ворот, это вообще тотальный приговор.

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У «Нью-Джерси» дальше межсезонье непростых решений. Лишь пять форвардов основного состава «Дэвилз» имеют контракт на следующий сезон. Истекает сделка дорогостоящего Майера, который должен получить квалификационное предложение в $ 10 млн, хотя явно не наиграл на эти деньги во время своего пребывания в «Дэвилз». Одновременно надо продлевать и Йеспера Братта. Швед свой уровень доказал давно, играет стабильно, но у него с командой давние контрактные споры, а нынешний однолетний контракт на $ 5,45 млн был компромиссом перед арбитражом. Будет ли у «дьяволов» возможность оставить в составе сразу двух высокооплачиваемых вингеров — очень большой вопрос.

Надо как-то разруливать и вратарский вопрос. Ванечек неудачно провёл обе серии, банально не подтащив в нужные моменты. Акира Шмид ярко выстрелил в первом раунде, но сник во втором, а что творится с перманентно травмированным Маккензи Блэквудом — полная загадка (он тоже ОСА). Прямо сейчас в этом пазле из трёх фигурок не видится единственной правильной комбинации, которая принесла бы успех в новом сезоне.

Зато «Каролина», которая перед сезоном уже казалась фаворитом на место в финале, по ходу сезона сама нажила себе проблемы и блестяще их преодолела. Ветеранский опыт помог — Брент Бёрнс стал идеальным партнёром по паре для домоседа Джейккоба Славина: это сочетание допустило лишь один гол от «Дэвилз». На место травмированных лидеров вышел Джордан Мартинук, который до этого года был известен скорее как неистовый чекер и человек, во всё горло кричащий «Мистер Свечников» перед выходом команды на лёд.

Брент Бёрнс и Джейккоб Славин Фото: Rick Scuteri/AP/ТАСС

Теперь интересно, кто попадётся «ураганам» в финале Востока. «Флорида» в этом плей-офф сама играет довольно прямолинейно, но при этом сама обладает намного большим классом исполнителей. Сложнее представить себе ситуацию с проходом «Торонто»: если они вдруг отыграются с 0:3, мягкотелыми их уже не назвать. Но в целом тренд этого плей-офф понятен: после диковатой в атакующем плане регулярки пока в основном проходят вперёд и ведут в серии команды, которые ставят на простоту, работу и самоотверженность — то есть как мы и привыкли в плей-офф.