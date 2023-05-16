Клуб-новодел — самый стабильный в НХЛ. Почему «Вегас» снова попал в топ-4 лиги?

«Плей-офф за три года и Кубок Стэнли – за шесть. Такова моя цель. Я считаю, что если поставить цель, говорить о ней, встроить её в образ мыслей других людей, то всё достижимо», — говорил владелец «Вегаса» Билл Фоли перед стартом первого сезона «Вегаса» в истории. Тогда эти слова воспринимались в духе «дедушка старый, надо торопиться». Над составом «рыцарей» смеялись, называли «золотыми отбросами», а 72-летний на тот момент Фоли, если верить острякам, мог и не увидеть любимый клуб в плей-офф при жизни.

Однако все помнят, что было дальше: финал Кубка Стэнли уже в первый год, четыре титула чемпиона дивизиона, четыре попадания в топ-4 НХЛ и лишь один пропущенный розыгрыш плей-офф. Со слов Фоли прошло шесть лет, и прямо сейчас «рыцари» могут быть близки к цели как никогда. Как получилось так, что команда, которую строили с нуля, словно в спортивном симуляторе, стала доминантой на Западе?

Всё уходит корнями в драфт расширения. Когда-то его условия были максимально щадящими для клубов, которые теряли игроков — а с учётом того, что в допотолочной НХЛ талант был распределён менее равномерно, у многих команд банально было некого брать. По новым же правилам защитить можно было либо восемь любых полевых игроков, либо семерых форвардов и троих защитников, кроме того, некоторые молодые звёздочки тоже были доступны для расширения. Чтобы «Вегас» не позарился на них, «рыцарям» отдали охапку драфт-пиков и проспектов. Ну и 30 игроков основы команде тоже были не нужны, кого-то из них удалось обменять на дополнительные активы.

Драфт расширения «Вегаса» Фото: Marc Sanchez/Imago/ТАСС

И если история успеха первого сезона объясняется концепцией построения команды и тренерским мастерством Жерара Галлана, то затем менеджмент «Вегаса» стал строить совершенно иной состав. На дедлайне-2018 клуб потратил три драфт-пика ради обмена Томаша Татара — уже через полгода его меняют в «Монреаль» на Макса Пасиоретти и первораундника Ника Сузуки. На дедлайне уже 2019-го «Вегас» выменивает Марка Стоуна, который к тому моменту уже вырос в одного из лучших оборонительных вингеров лиги. Активы на такие покупки были — и ещё через два года клуб сравнительно безболезненно приобрёл Джека Айкела.

«Вегас» совершенно не стесняется некрасиво расставаться с людьми, которые когда-то тащили клуб в дни его младенчества. Марк-Андре Флёри был главной звездой «рыцарей» в первые годы их существования, сам перезагрузил там карьеру и стал одним из самых уважаемых вратарей лиги. О своём обмене в «Чикаго» легендарный вратарь узнал из соцсетей: просто менеджеры так заигрались, что пробили потолок зарплат, пришлось скидывать легенду бесплатно. Через год такая же судьба постигла и Пасиоретти — и из-за такого обращения с лидерами фанаты других клубов НХЛ, которым сначала нравилась Золушка из Невады, стали «рыцарей» ненавидеть.

При таком отношении игроки всё равно хотят играть в Вегасе — как ни крути, это Вегас! В опросе игроков НХЛ «город грехов» предсказуемо занял первое место в номинации «город, где хотелось бы провести выходной». Хоккеистов привлекает не только сам оазис игромании, но и тот факт, что в Неваде нулевой налог штата, поэтому «рыцари» выигрывали борьбу за Пола Штястны и Алекса Пьетранджело на рынке НСА. Кроме того, как говорит Билл Фоли, «мы сделали нашу тренировочную базу первоклассной, делаем для наших игроков вещи, которые в других командах не могут — и теперь они хотят играть в «Вегасе».

Но при этом «Вегас» не строит команду наобум, а-ля суперзвёздные «Рейнджерс» начала века. Конечно, в Неваде падки на громкие имена, но при этом вектор развития команды давно понятен — это команда, которая в первую очередь ставит на оборону, а не на креатив, на пахоту, а не на свободу, на глубину, а не на пару ярких звёзд в первом звене. Тренерские назначения тоже направлены в одну сторону: линейка Галлан — Дебур — Кэссиди чётко показывает, какой хоккей хотят видеть в Неваде.

В «Вегасе» нет людей, которые забивают на оборону: когда Эрик Карлссон ещё играл в «Оттаве», ходили слухи о «Вегасе», но ЭК65 уж слишком явно не вписывался в командную философию. Защита «рыцарей» — смесь двусторонних защитников и качественных домоседов (Макнэбб, Мартинес), в атаке они больше ставят на равномерное распределение сил в топ-9. Подписание на дедлайне Ивана Барбашёва тоже вписывалось в стиль клуба: русский форвард давал энергетику и «грязные» голы.

Иван Барбашёв (справа) Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

«Вегас» легко может расставаться со звёздами ещё и из-за того, что сам отлично развивает игроков. Ши Теодор и так считался талантом, но на новом месте дорос до уровня человека, которого включают во все бумажные варианты олимпийской Канады. Чандлер Стивенсон был центром нижних звеньев «Вашингтона», а стал вторым бомбардиром «Вегаса». Майкл Амадио был подобран с драфта отказов и стал полноценным игроком топ-9 — и так можно продолжать долго.

Но почему же при таком счастье обновлённый «Вегас» так и не повторил успех первого сезона в НХЛ? Проблема в использовании ресурсов — не раз и два атаку «рыцарей» справедливо называли тупой. Описание обидное, но довольно точное — в сериях с «Далласом» (2020) и «Монреалем» (2021), где «рыцари» были фаворитами на бумаге, атака «Вегаса» скатывалась на бесконечное количество бросков с низким качеством с любых позиций. В статистическом плане это выглядело впечатляюще, но мало конвертировалось в голы, а в конечном счёте привело и к смене тренера.

Станет ли «Вегас» чемпионом — непонятно. Однако на фоне массового падения фаворитов состав «рыцарей» выглядит самым сбалансированным и глубоким из всех.