Клуб НХЛ коллекционирует контракты суперзвёзд, закончивших карьеру. Что всё это значит?

Ши Уэбер перешёл в «Аризону», но только на бумаге — и это далеко не первый известный хоккеист, который стал «койотом», не играя.

Обмен Ши Уэбера в «Аризону» был бы главной хоккейной новостью года, если случился хотя бы лет семь назад. Теперь же в пустыню едет не сам Ши, а его «дух» — контракт, который заключён вплоть до 2026 года. Однако контракты травмированных игроков в НХЛ нельзя разрывать просто так, и здесь снова в деле «койоты», которые давно стали падальщиками лиги, с выгодой для себя подбирая такие контракты.

Уэбер пополнит ряд известных игроков, которые не надевали джерси «койотов», но висели в платёжке клуба. Ранее клуб таким образом получал Криса Пронгера, Павла Дацюка, Мариана Госсу и Брайана Литтла — получается отличная символическая пятёрка, пусть они и не находились в платёжке «Аризоны» одновременно.

Из этого ряда чуть выпадает только история с Дацюком. Русский центрфорвард объявил о завершении карьеры в НХЛ весной 2016-го, имея на руках ещё год трёхлетнего контракта с «Детройтом». Ту сделку он подписывал уже после достижения 35-летнего возраста: по правилам НХЛ, если игрок, подписавший контракт после 35 лет, завершал карьеру до его истечения, то сумма кэпхита оставалась в платёжке клуба.

Павел Дацюк Фото: Aaron Doster/Zuma/ТАСС

«Детройт» тем летом, по слухам, даже рассчитывал побороться за Стивена Стэмкоса и планировал оставаться конкурентоспособным, поэтому $ 7,5 млн мёртвого кэпхита Дацюка оттягивали клубу руки. «Аризона» с радостью приняла их на себя, цена для «Детройта» тогда казалась небольшой: обмен 16-го общего пика драфта на 20-й и 53-й. Однако «Койоты» благодаря этому выбрали Джейкоба Чикрана, который сейчас является главным активом команды на рынке обменов.

Во всех остальных случаях «койоты» принимали на себя контракты людей, которые фактически завершали карьеру, уходя в LTIR (долгосрочный травмированный резерв). «Аризона» при этом не брала каких-то больших активов сверху во всех этих обменах, в отличие от трейдов плохих контрактов здоровых игроков, которые плотно забили платёжку команды в последние два сезона. Зачем тогда это всё?

В последнее время контракты травмированных игроков стали полноценным активом. НХЛ вступила в краткую эпоху плоского потолка, вызванную финансовыми проблемами после коронавируса. Пока богатым нужно как-то впихнуть в состав всех своих звёзд с обширными аппетитами, бедным надо банально добить до пола зарплат. В обоих этих случаях клубам помогают контракты LTIR.

Если говорить упрощённо, то отправка игрока в LTIR позволяет легально превышать потолок на сумму, которая равна вычитанию свободного места в платёжке из размера контракта травмированного игрока. Учитывая то, что у большинства топ-клубов лиги пространства под потолком и нет, сумма превышения обычно равна кэпхиту.

Самый известный пример такой политики — конечно же, чемпионская «Тампа». В плей-офф-2021 они не только заходили с Никитой Кучеровым в LTIR, но ещё и специально выменивали у «Оттавы» контракты Мариана Габорика и Андерса Нильссона. Благодаря трём игрокам клуб при массовом возмущении чужих болельщиков легально превысил потолок на $ 17 млн: Никита Кучеров отреагировал на эти обвинения уже легендарной цитатой «#1 Bullshit». Прямо сейчас у «Тампы», например, ради этих целей в платёжке числится Брент Сибрук.

«Вегас» год назад получал контракт Уэбера с такой же целью: менеджмент клуба как-то заигрался, выписывая щедрые контракты всем подряд, поэтому «рыцари» взяли травмированного Ши для легального обхода зарплатного лимита. Однако сейчас в LTIR есть Марк Стоун и Робин Ленер, которые в этом сезоне, скорее всего, уже не сыграют. Благодаря этому на дедлайне клуб может добавить контрактов на $ 8,75 млн, и контракт Ши уже не нужен «Вегасу».

А вот «Аризоне» он очень нужен. Если команда обменяет Чикрана и своих свободных агентов на дедлайне, то может уйти и ниже пола зарплат. Много тратить «койоты» тоже не могут: это и в лучшие времена был убыточный клуб, а сейчас «Аризона» играет на арене-крохотульке и теряет большую часть кассовых сборов. Сделки травмированных игроков учитываются при подсчёте пола зарплат, и в этом плане контракт Уэбера очень удобен: в платёжке он занимает $ 7,85 млн, а платить живых денег надо лишь $ 1 млн.

Кроме того, для таких команд, как «Аризона», важен и факт того, что зарплату игрокам, уходящим в LTIR, обычно покрывают страховые компании. Контракт Уэбера как раз страховкой не покрыт (это 14-летнее «читерское» соглашение, подписанное незадолго до локаута-2012, закрывшего такую практику) — однако он сейчас сравнительно невелик.

Дайсин Мэйо Фото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

У этого обмена есть и чисто хоккейная сторона. Пик пятого раунда «Вегаса» ушел на защитника Дайсина Мэйо: игрок, фамилия которого буквально переводится как «майонез», в прошлом году неожиданно ворвался в состав «койотов» и играл в солидном силовом стиле. Благодаря 133 блок-шотам и 129 силовым Мэйо даже заработал место в составе сборной Канады ЧМ. В этом году у Мэйо спад, из-за которого он отправился в фарм-клуб, но его силовой стиль должен «Вегасу» подойти, плюс у защитника есть ещё два года контракта по $ 950 тыс.: выгодно по нынешним временам.

Такая практика, как уже упоминалось, вызывает возмущение болельщиков — но это абсолютная легальная лазейка для обхода потолка. Правила, как известно, придуманы для их изящного обхода: и здесь можно только восхищаться мастерством менеджеров, которые могут извлекать выгоду даже из тех игроков, которые никогда больше не сыграют ни одного матча в НХЛ.