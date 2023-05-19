«Он — колдун!» Бобровский провёл матч жизни и вошёл в исторический топ-10 вратарей НХЛ

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как «Флорида» играет с «Каролиной». Финалисты Восточной конференции выдали шестой по продолжительности матч в истории НХЛ, и одной из причин такого результата стала игра Сергея Бобровского.

Голкипер «Пантерз» совершил не меньше 50 сейвов во второй игре плей-офф подряд, и это всего лишь третий подобный случай с 1956 года. Ранее аналогичных показателей достигли Кёртис Джозеф (в 1993 году) и Юусе Сарос (в 2021-м).

В общей сложности Бобровский провёл на льду 139 минут 47 секунд – сумма, невероятная для подавляющего большинства хоккейных вратарей и априори недостижимая для футбольных. За это время россиянин отразил 63 броска. Это его личный рекорд в заокеанской карьере и рекорд франшизы, которую он представляет.

Первые секунды Бобровского после победы: Видео Реакция Сергея Бобровского на победу «Флориды» в четвёртом овертайме

Основная нагрузка легла на плечи Сергея в первом и третьем периодах, когда ему пришлось вступить в игру 12 и 14 раз соответственно. Во втором и четвёртом отрезках Бобровского беспокоили лишь в пяти и семи ситуациях. Шестой и седьмой периоды получились относительно средними: голкипер отвёл восемь и девять угроз от собственных ворот.

В овертаймах «Каролина» атаковала не слишком искусно. Чаще всего Бобровского беспокоил Брент Бёрнс. Крупногабаритный защитник не стеснялся «палить» при любом удобном случае, но из раза в раз голкипер всё видел и брал шайбы на максимальном спокойствии.

Основное время сложилось для Бобровского сложнее, и несколько впечатляющих спасений в его исполнении украсили хайлайты:

на 15-й минуте Сергей успел переместиться после резкого перевода на Джека Друри и «зачехлил» его в ближнем бою;

на 18-й минуте Себастьян Ахо попал в штангу при выходе «2 в 1»;

в самом конце стартового периода «Флорида» осталась втроём против пятерых соперников, Бобровский дважды отлично отработал блином, но на третьем броске слегка не дотянулся до шайбы и пропустил;

после перерыва россиянин занял идеальную позицию на фоне неожиданного отскока от лицевого борта и не заставил Стефана Ноэсена зарядить мимо;

в конце второго и начале третьего периодов Бобровский в буквальном смысле выстоял под безумным напором «Харрикейнз», когда те, наваливаясь на пятак, пытались пропихнуть шайбу за ленточку;

ключевой сейв голкипер исполнил за семь минут до сирены на третий перерыв: не купился на финты Мартина Нечаса при выходе «1 в 0» и сохранил ничейный счёт.

«Это была игра на истощение. В таких случаях ты просто стараешься быть терпеливым и ждать момент, ждать бросок», – после победы в удивительном марафоне Бобровскому пришлось поговорить и с журналистами.

С истощением справились не все: Видео Болельщик заснул во время четвёртого овертайма в матче «Каролины» и «Флориды»

«Сергей решил за одну игру заработать $ 5 млн из своего $ 10-миллионного контракта», – шутят о россиянине в соцсетях. Но точнее всего его игру описывает простое сравнение от одного из болельщиков: «Он – колдун!» И как здесь скажешь иначе, если 72-й номер «Флориды» стал всего лишь 10-м вратарём в истории НХЛ, который отразил не менее 63 бросков в рамках одного матча.

И да, ровно через четыре месяца этому магу исполнится 35 лет.