Исторический результат сборной США! Американцам надоело позориться на ЧМ по хоккею?

В кои-то веки сборная США по хоккею претендовала на первое место в группе, в очередной раз отправив на турнир далеко не самый именитый состав. Правда, по слухам, двое игроков из американского ростера – форварды Рокко Гримальди и Ти Джей Тайнэн – в следующем сезоне могут продолжить карьеру в КХЛ. Пока же оба зажигают в составе «звёздно-полосатых», которые выиграли две предыдущих встречи (до отчётного противостояния со шведами) с общим счётом 12:0.

Расклады на решающую стадию ЧМ

В свою очередь, у шведов стоит выделить игроков с кахаэловским прошлым: вратаря Ларса Юханссона (два «сухаря», одна пропущенная шайба в трёх сыгранных матчах), нападающих Андре Петерссона и Оскара Линдберга. В отсутствие звёзд НХЛ именно эти хоккеисты стали лидерами команды, более чем справляясь со своими обязанностями и понимая всю ответственность.

Так что последний игровой день на групповом этапе ЧМ-2023 обещал получиться интересным со всех точек зрения. Битва двух лидеров, не проигравших ранее ни одного матча в группе, за итоговую первую строчку всегда привлекает к себе дополнительное внимание.

В первом периоде обе шайбы были заброшены в большинстве. Совершенно ничего удивительного: игра получалась достаточно грубой. Чего стоит одно удаление Майки Эйссимонта, влетевшего в колено Расмусу Сандину. Врачи увели шведского защитника в раздевалку.

Вскоре сборная США и вовсе осталась втроём, за что поплатилась. Карлссон дождался перевода на правый круг вбрасывания, откуда с ходу бросил в ближний угол ворот. Десмит не успел переместиться.

Далее пошли удаления у скандинавов, чем воспользовалась североамериканская сборная. Бонино получил шайбу на правом кругу вбрасывания, развернулся к воротам и резким броском буквально прошил Юханссона.

Во второй двадцатиминутке американцы сначала снова забросили в большинстве. Гримальди развернулся у борта и сделал пас к воротам. Юханссон справился с броском Мазура с пятака, но Гарланд подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.

А затем хоккеисты Дэвида Куинна забили в самой концовке, воспользовавшись нелепой потерей шайбы шведскими защитниками в чужой зоне. Хатсон совершил перехват, убежал на скорости на ворота и с кистей прицельно бросил в дальнюю девятку — Юханссон не дотянулся. 3:1 в пользу США после двух периодов. Приговор для Швеции? Ничего подобного.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ в YouTube.

В третьем отрезке встречи Лео Карлссон оформил дубль. Швед прорвался по правому флангу и набросил на ворота. Так неудачно подставил клюшку и переправил шайбу под перекладину.

Тренерский штаб «Тре Крунур» взял тайм-аут, который в итоге пошёл на пользу. Тёммернес получил пас на синей линии и бросил низом. Лильегрен здорово поборолся на пятаке и добил шайбу в сетку. 3:3 – овертайм.

Его шведы могли начать в большинстве, так как незадолго до сирены Рэймонду попали клюшкой по лицу и даже выбили зуб. Однако судьи после изучения повтора не увидели даже двух минут.

В итоге американцы всё же добились своего. Мазур ушёл к лицевому борту и сделал перевод в центр зоны. Сэмберг принял шайбу и с кистей бросил в верхний угол ворот.

Таким образом, американцы впервые в истории выиграли все матчи группового этапа чемпионата мира (разделение на групповой и плей-офф есть с 1992 года). Похоже, сборной США надоело позориться на мировых форумах. Посмотрим, как она выступит дальше. Шведы стали вторыми в группе, но тоже избежали встречи с Канадой в четвертьфинале. Скандинавы сыграют с Чехией или Латвией.