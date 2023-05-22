На чемпионате мира уже определены главные неудачники турнира! А кто сыграет в плей-офф?

22 мая в Тампере и Риге состоялся очередной игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх матчей.

Счёт в начале матча открыли датчане: точным броском отметился Никлас Йенсен, переигравший голкипера сборной Швеции Йеспера Валльстедта. Подопечные Сэма Халлама, по-прежнему не потерпевшие ни одной неудачи на этом мировом первенстве, моментально могли восстановить равновесие на табло, но упустили возможность реализовать большинство в формате «пять на три».

Однако эта осечка не повлияла на итоговый результат, так как далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной. Точные броски Денниса Эверберга, Андре Петерссона, Лукаса Рэймонда и Карла Грундстрёма принесли сборной Швеции победу со счётом 4:1. В заключительный день предварительного турнира в очной встрече шведы (17 очков) разыграют первое место в своей группе с командой США (18 очков).

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: шайбу на свой счёт записал Андреас Мартинсен. В начале второго периода Сондре Ольден удвоил преимущество сборной Норвегии. Первую шайбу сборной Канады отквитал Милан Лучич, а за 12 секунд до окончания основного времени в овертайм встречу перевёл Лоусон Круз.

Но в серии буллитов точнее всё равно оказались хоккеисты Норвегии. Примечательно, что в буллитной серии норвежцы продемонстрировали удивительный результат, реализовав четыре попытки из пяти, раз за разом эффектно раскладывая голкипера Джоэля Хофера.

Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла Канаду со счётом 4:3. Сборные провели между собой 30 матчей за всю историю противостояний: 28 побед у Канады, две – у Норвегии.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

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От исхода встречи Австрии и Венгрии зависел ответ на вопрос, кто из этих команд покинет элитный дивизион чемпионата мира. Первый период остался за венграми, в составе которых солировал 35-летний ветеран Иштван Шофрон, оформивший дубль и доведший до четырёх число заброшенных шайб на этом турнире.

Во втором отрезке венгры увеличили преимущество в счёте, но ещё до перерыва австрийцам удалось ликвидировать отставание и вернуться в игру. В третьем периоде игра фактически пошла до гола, который так и не был забит. Не выявил победителя и овертайм, на старте которого Шофрон мог оформлять хет-трик, а в концовке дубль едва не сделал главный лидер сборной Австрии Марко Росси.

Судьба матча решилась в серии буллитов, которые намного успешнее исполнили австрийцы, благодаря чему и сохранили место в элите. Героем Австрии стал 37-летний голкипер Бернхард Штаркбаум, отразивший четыре буллита из четырёх.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

В другом вечернем матче встречались главные аутсайдеры группы B – сборные Казахстана и Словении. В отличие от матча в Тампере, рижская встреча не таила в себе никакого турнирного значения. Одержав две победы на предварительной стадии, казахстанцы обезопасили себя от вылета, а разгромное поражение в матче с хозяевами лишило их шансов на плей-офф. В свою очередь, словенцы потерпели шесть поражений подряд в основное время, досрочно потеряв место в элитном дивизионе.

В последнем матче на турнире подопечные Матьяжа Копитара трижды выходили вперёд, а казахстанцы каждый раз находили в себе силы догнать убегавшего в отрыв соперника. Шайбы оформившего дубль Анже Куралта отыграли Никита Михайлис и Батырлан Муратов, а на гол нападающего «Амура» Яна Дрозга своим точным броском ответил Евгений Рымарев.

За три с половиной минуты до конца третьего периода Максим Мухаметов впервые в матче вывел вперёд сборную Казахстана, и словенцы отыграться уже не успели. Казахстанцы одержали третью победу в Риге, тогда как команда Копитара так и не набрала ни одного очка на ЧМ-2023. Для обеих команд выступление на мировом первенстве на этом подошло к концу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирные расклады

От группы А места в плей-офф забронировали США, Швеция и Финляндия. Немцы – главные претенденты на последнюю кубковую путёвку, и чтобы её не упустить, им нужно просто обыграть Францию в последнем туре. Дания сохраняет математические шансы на плей-офф, но для выхода в следующий раунд скандинавам нужно надеяться на поражение Германии, а затем самим обыгрывать Финляндию.

В группе В минимальную задачу на турнир первыми решили швейцарцы и чехи. Несмотря на сенсационное поражение от команды Норвегии, путёвку в плей-офф заполучила и сборная Канады. В заключительный день предварительного турнира за последнее место в четвертьфинале от этой группы заочную борьбу будут вести представители Латвии и Словакии.

Прибалтам нужно набрать только одно очко в игре со Швейцарией, чтобы сыграть в кубковом раунде. Но остаются довольно рабочие шансы на плей-офф и у Словакии: команде Крэйга Рэмзи необходимо обыгрывать Норвегию в основное время и надеяться, что Латвия не наберёт очков в своём последнем матче группы. В таком случае словаки обойдут латвийцев за счёт победы в личной встрече.

Главный аутсайдер группы В определён – Словения точно возвращается в подэлитный дивизион, тогда как Норвегия и Казахстан сохранили прописку в компании сильнейших. Вторым неудачником ЧМ-2023 стала сборная Венгрии, проигравшая в матче «жизни и смерти» команде Австрии. В следующем сезоне словенцы и венгры будут выступать в первом дивизионе, а их места в классе сильнейших достанутся сборным Великобритании и Польши.

Если завтра плей-офф

США – Латвия

Швеция – Канада

Финляндия – Чехия

Швейцария – Германия

Матчи 23 мая

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК Германия Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК Словакия Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Швеция Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Канада Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Финляндия Не начался Дания Кто победит в основное время? П1 X П2