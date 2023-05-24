Кубковый боец. Толчинский в СКА — заявка на Кубок Гагарина

СКА во вторник провёл, пожалуй, главный трансфер этого межсезонья. Армейцы смогли договориться с Сергеем Толчинским, на которого претендовали почти все гранды лиги. Следующие пять сезонов MVP Кубка Гагарина — 2021 проведёт в Петербурге. Рассказываем, почему СКА было важно заполучить именно Толчинского.

Лидер для плей-офф

Болельщики СКА уже сейчас рассматривают Толчинского как замену Дмитрию Яшкину. С точки зрения игры это, конечно, неверно: миниатюрный технарь – не альтернатива типичному силовому снайперу. А вот с точки зрения бюджета и потолка зарплат – вполне верно.

Здесь стоит повнимательнее посмотреть статистику двух нападающих в плей-офф. Если в регулярке Яшкин стабильно был королём, то в решающих матчах с ним всегда что-то случалось. Даже если не учитывать последнюю серию с ЦСКА с нулём очков, картина получается безрадостная. Весной 2023-го Яшкин был эффективен только в первом раунде, когда он забил четыре гола минскому «Динамо». Уже торпедовцы нашли на него управу – всего 2 (1+1) очка в четырёх матчах.

Копнём ещё глубже – в Кубке Гагарина – 2021 игравший в московском «Динамо» Яшкин набил неплохую статистику в серии с «Северсталью» — 5 (3+2) очков в пяти матчах – но уже во втором раунде не смог противостоять СКА.

Весной 2020 года Дмитрий хорошо провёл серию со «Спартаком» — 6 (3+3) очков в шести матчах, но затем сезон был остановлен.

В итоге получаем стабильную игру в первом раунде и стабильное же снижение результативности на более сложных стадиях. Забавно, что даже на молодёжном уровне Яшкин не блистал в плей-офф – в сезоне-2012/2013 у него было всего 3 (1+2) очка в пяти матчах за «Монктон» в Главной юниорской лиге Квебека. Про НХЛ и говорить не приходится – 4 (2+2) очка в 14 матчах Кубка Стэнли за три сезона.

Толчинский выглядит гораздо убедительнее в матчах на выбывание. У Сергея была неплохая статистика ещё в юниорской лиге Онтарио – 24 (8+16) очка в 29 играх за три сезона. В НХЛ он за Кубок Стэнли не бился, зато в КХЛ проявил себя в полной мере. В первом же полноценном плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков в 24 играх, помог «Авангарду» выиграть Кубок Стэнли, а сам стал MVP.

В следующие два сезона Сергей проводил очень хорошие серии с «Ак Барсом» и «Металлургом» весной 2022-го, а также с «Сибирью» (пять очков в пяти матчах в марте 2023-го). Да, потом были трудности в противостоянии с теми же «Магниткой» и «Ак Барсом», но там весь «Авангард» выглядел не впечатляюще. На выходе получается 14 (7+7) очков в 27 матчах за два последних плей-офф – достойный результат.

Единственный доступный MVP

Если изучить список хоккеистов, которых признавали самыми ценными игроками плей-офф в последние 10 лет, то мы обнаружим, что в КХЛ сейчас играют только двое. Александр Ерёменко, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин, Илья Ковальчук и Александр Попов уже завершили карьеры, Джастин Азеведо доигрывает в Швейцарии, а Илья Сорокин покоряет НХЛ. В наличии только Михаил Григоренко, который доставил массу головной боли СКА в апрельском финале «Запада», и Сергей Толчинский.

У Григоренко ещё год контракта с ЦСКА, а вот Толчинский после 30 апреля оказался совершенно свободным. СКА среагировал быстрее всех и подписал ценнейший актив.

Сергей Толчинский и Александр Радулов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Опыт и молодость

Если отталкиваться от того же списка MVP, то 28-летний Толчинский второй по молодости в этой компании после Сорокина. Даже Григоренко на год старше, а уж про остальных ветеранов и говорить не приходится.

В этом плане подписание пятилетнего контракта выглядит грамотной инвестицией в будущее. В апреле 2028 года Сергею будет всего 33 года – в таком возрасте Илья Ковальчук шёл от первого Кубка Гагарина, завоёванного с петербургскими армейцами, ко второму Кубку Гагарина в СКА.

При этом Толчинский уже успел испробовать почти все доступные для российского хоккеиста опции – в МХЛ поиграл, в юниорских лигах Северной Америки и АХЛ поварился, в НХЛ отметился, звездой КХЛ стал, два Кубка Гагарина завоевал, за сборную России на чемпионате мира сыграл.

Толчинский – совсем не кот в мешке, а проверенный игрок, которой точно даст результат в нужном месте и в нужное время. Причём делать он это будет ещё очень долго. Можно не опасаться повторения ситуации с Никитой Гусевым, у которого в последние пару сезонов явно стали «садиться батарейки». Толчинский не только моложе, но и, скажем так, гораздо менее подвержен действию околохоккейных факторов.

Сергей Толчинский и Никита Нестеров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Мотивация против ЦСКА

Для СКА, который из года в год упирается в московских одноклубников в финале Запада, крайне важно и то, что воспитанник ЦСКА Толчинский всегда с особой мотивацией играет против родной команды. В финале Кубка Гагарина – 2021 именно Сергей забил победный гол в решающем матче серии со столичными армейцами. Не щадит он ЦСКА и в регулярке — 7 (3+4) очков в шести матчах за последние три сезона. После перехода в СКА Толчинский гораздо чаще будет встречаться с бывшими одноклубниками. Будет шанс сделать статистику ещё более убедительной.

СКА удалось заполучить креативного нападающего, который поможет решить главную петербургскую проблему последних сезонов – будет эффективным именно на решающих стадиях плей-офф против очень сильных соперников калибра ЦСКА, «Ак Барса», «Магнитки» и других. И это действительно серьёзная заявка на Кубок Гагарина в следующем сезоне.