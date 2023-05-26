Крикунов: Тардифу сверху приказали нас не пускать, пусть дураков в зеркале ищет

Бывший главный тренер сборных России и Беларуси по хоккею Владимир Крикунов резко отреагировал на заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа о неполитизированности решений организации.

«Что он несёт? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет. Мы скоро вернёмся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира. Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело», — цитирует Крикунова Sport24.

Решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой ИИХФ будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии. Сборные России и Беларуси уже пропустили два чемпионата мира, включая текущий в Финляндии и Латвии.