Латвия, умей достойно проигрывать! Прибалты обвинили судью из США в пролёте мимо финала ЧМ

Вы, ребята, ещё можете взять медаль. Об этом надо думать, а не искать скандалы на ровном месте.

«Засудили!» — можно всплеснуть руками, глядя на некоторые комментарии из сборной Латвии после проигранного полуфинала чемпионата мира по хоккею – 2023 с Канадой.

«Говорят, канадцы – большие и сильные, но сегодня они пытались проворачивать различные трюки. Скажу честно, сильно удивлюсь, если американский судья ещё когда-нибудь будет судить наши матчи. Два года подряд мы не видим от него никакого уважения», — заявил нападающий Родриго Аболс, которого удалили во втором периоде за толчок капитана канадцев Тайлера Тоффоли.

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Матч судили финн Микко Каукокари и американец Шон Макфарлейн. Последний, помимо полуфинала, в этом году работал на играх с Казахстаном, Швейцарией и Швецией. Все они для Латвии стали победными. Год назад Макфарлейн судил матчи Латвии с Великобританией (победа), Чехией (получили 0:3 к седьмой минуте, удалений было поровну) и Финляндией (пропустили решающий гол в меньшинстве за три минуты до конца).

«Даже не могу описать свои чувства. Конечно, я расстроен. Мало кто думал, что у нас есть шанс против великолепной Канады, однако мы вели 2:1 и проиграли 2:3. Потом эта парочка судей. Надеюсь, что они больше не отработают ни матча на этом турнире. Не знаю, повлияли ли судьи на результат, но были моменты, которые потом точно будут просматривать. Возможно, даже разберутся с этим. Если не на судей злиться, то на кого? Себя я корить не собираюсь», — заявил помощник Харийса Витолиньша Петтери Нуммелин.

После финального свистка Нуммелин показал судьям «рыбку», намекая на симуляции канадцев. За три минуты до конца при счёте 3:2 в пользу Канады удаление выписали Оскару Батне. «Кленовые листья» даже не пытались выжать из этого большинства гол, а просто убивали время, отнимая у латвийцев драгоценные секунды, чтобы отыграться.

Но свои две минуты Батня заработал честно – удаление было. И, кстати, сам игрок с этим не спорит: «Мы начали третий период не так, как хотели, а соперник быстро забил и почувствовал уверенность. Мой штраф? Нельзя получать такое удаление, как я, в такой ситуации, когда надо отыгрываться. Но это хоккей, ребята, в нём не обойтись без ошибок. Перед этим меня били локтем в лицо, эмоции зашкаливали, поэтому я удалился», — отметил ветеран латвийской сборной.

Да и, в принципе, стоило ли сборной Латвии сейчас пенять на судей? Неужели у них было мало шансов в большинстве? Не они ли разбазарили два (!) большинства «пять на три»? Не им ли пятиминутный штраф после просмотра видео заменили на две минуты? Да и вообще, Канада получила 36 минут штрафа, а Латвия – только 22.

Или, может, судьи помешали Миксу Индрашису забивать на последних секундах первого периода. Моментище у него был нереальный, очень похожий на тот, в котором в итоге победный забил Фантилли. Но Индрашис не забил, а потом ещё и промазал на добивании. Вот вам и гол, который, возможно, стоил овертайма.

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В чём прав Нуммелин, так в том, что на Латвию мало кто ставил. И это справедливо, всё-таки Канада в любом составе остаётся Канадой. Собрались на третий период, сделали то, что от них все и ждали. Не зря они четвёртый раз подряд вышли в финал, установив рекорд чемпионатов мира с момента появления плей-офф в формате турнира.

Латвия, умей проигрывать! Лучше радуйтесь, что будете биться за бронзу, что всё равно станет огромным достижением для маленькой хоккейной страны. Вы, ребята, заставили Канаду дрожать, бились как герои в полуфинале. Вы проиграли, но вы молодцы, и болельщикам вы всё равно устроили невероятный праздник. И у вас до сих пор есть отличный шанс на медаль! Об этом надо думать, а не искать на ровном месте судейские скандалы.