Топ-сборные из Европы провалились без игроков КХЛ. Главные итоги ЧМ по хоккею

Итак, 86-й чемпионат мира по хоккею стал историей, завершившись одновременно и предсказуемо, и неожиданно. Казалось бы, зачем проводить чемпионат мира, если всё равно побеждает Канада — но зато две страны попали в хоккейную историю. Давайте поговорим о главных сюжетах ЧМ.

Решающее преимущество канадцев — менеджеры

«Худший канадский состав в истории» — так Тайлер Майерс подписал фото празднующей своё 28-е чемпионство канадской сборной. Канада-2023 не привезла в Тампере ни одного игрока, который год назад выходил бы на лёд «Нокиа Арены», но всё равно выиграла чемпионат мира. В команде при этом не было ни одного игрока, которого можно было бы назвать звездой НХЛ: Милан Лучич под это определение не попадает уже лет 7-8.

Не хочется впадать в соблазн простых объяснений типа «Без России ЧМ не ЧМ», «Канада — это Канада» или «Это всё благодаря лучезарной галактической НХЛ» (американцы состав набирают из какой-то другой НХЛ?). У этой канадской сборной было одно не совсем заметное глазу преимущество — и им было лучшее качество менеджмента и тренерской работы.

Главные звезды Канады были не на льду, а собирали её состав. Даг Армстронг и Стив Айзерман — это топовая управленческая бригада: первый собрал чемпионский «Сент-Луис», а второй заложил основы чемпионской «Тампы». Им далеко не обязательно надо было собирать абстрактный состав лучших на бумаге игроков, ведь в реальной жизни на льду не бегают циферки умений из компьютерной игры. Канадские менеджеры подбирали наиболее подходящих людей под понятную концепцию и стиль — правда, игра в стиле «бей вперёд — игра придёт» казалась устаревшей до старта ЧМ, но свой результат принесла.

Стив Айзерман Фото: Zuma/TASS

Ну и в тренерском плане у канадцев выбор лучше: на прошлых первенствах у них была роскошь взять какого-нибудь кукующего без работы всего лишь финалиста или чемпиона КС (Виньо, Галлан, Жюльен), и даже в этом году там работали два главных тренера НХЛ и чемпион мира с женской сборной Канады. А у тех же американцев, которые черпают кадры из такой же НХЛ, такой глубины тренерского состава просто нет, поэтому хорошие команды не могут реализоваться даже на 80%. Вспомните США-2019, которых распирало от звёзд — но командой руководил Джефф Блэшилл, который как будто растерялся, получив такой состав.

Качество канадского менеджмента хорошо видно на фоне того, например, как привыкли делать дела у нас — ну вы помните это ожидание «вот вылетит Овечкин (или любая другая русская звезда НХЛ) — будет хорошо». Баланс состава, распределение ролей никого как будто не интересовало — надо же привезти как можно больше громких имён! В результате наши дрим-тим на последних ЧМ стабильно собирали самые звёздные составы (кроме 2018-го), и ни разу это выиграть золото не помогло. И все ещё думали: а как же так? Ну просто у нас собирали не команду, а набор игроков, который как будто должен был сделать что-то сам.

Латвия играла без игроков КХЛ — но опыт КХЛ был ключевым

Теории о связи между первой медалью Латвии и её выходом из КХЛ вызывают чувство глубокого недоумения. На момент выхода «Динамо» из состава лиги оно никаким базовым клубом сборной давно не являлось. Лучшие латвийские игроки играли в системах НХЛ и российских командах КХЛ, нередким был выбор швейцарской лиги и NCAA. Времена, когда «Динамо» давало сборной две трети её состава, остались в ранней истории КХЛ: в последние годы перед выходом из КХЛ рижане делегировали в сборную 7-8 игроков, в основном защитников, наигранных связок было мало.

Можно проверить кахаэловский опыт всех сборных турнира, это делается парой кликов. Так мы узнаем, что на ЧМ были три команды, игроки каждой из которых имеют на круг 2000 матчей в КХЛ и больше: это Финляндия (2063), Казахстан (2783) и… Латвия (2877). Вот так сюрприз — оказывается, КХЛ дала латвийской сборной больше всего опыта! Но, наверное, после одного года в немецкой или чешской лиге игроки получают способность проходить сквозь стену и заводить шайбы в ворота взглядом. Если серьёзно, то Леонид Тамбиев уже предположил, что год в евролигах дал латвийцам психологической уверенности.

Сборная Латвии по хоккею Фото: Zuma/TASS

Ну и, конечно, у латвийцев всё сошлось для медали. Для любой команды ниже среднего критически важен «горячий» вратарь — и Артур Шилов заслуженно взял свой приз MVP: он реально значил для своей команды больше, чем любой другой хоккеист этого турнира. Чем-то успех Латвии напоминает Германию на ЧМ-2010: домашний лёд, вратарь в суперформе (Деннис Эндрас тоже взял MVP). Правда, немцы в бронзовом матче тогда всё-таки уступили.

А европейцы без КХЛ проиграли

«[В КХЛ] многим игрокам довелось пережить невероятные моменты и удалось проверить себя в жёсткой борьбе. Это подтолкнуло Финляндию к последним победам. Без игроков КХЛ уровень сборной Финляндии вряд ли был бы достаточным для этого. Если бы «Йокерита» не было в КХЛ, Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и чемпионат мира», — говорил бывший защитник клуба Ере Каралахти год назад. Тогда Финляндия с 18 кахаэловцами в составе выиграла Олимпиаду, а через пару месяцев с десятком игроков из нашей лиги взяла и ЧМ.

Сейчас Финляндия, Чехия и Швеция имели в своём составе ноль игроков из КХЛ — да и вызывать-то оттуда было некого. Большинство хороших игроков разъехалось из КХЛ не только из-за потенциального давления, но и из-за того, что оставшихся в России игроков не вызвали бы в сборную. Более того, в сборную не вызывают игроков, которые в нашу лигу только планируют поехать: так словаки отцепили опытного защитника Мартина Герната, а чехи — Давида Скленичку, который вроде как должен перейти в «Барыс». Все эти три европейские сборные вылетели в четвертьфинале — редчайший случай.

Соблазнительно было бы увязать всё это с покиданием КХЛ, но корреляция, как и в случае с латвийцами, слабенькая. Финны с первой игры выглядели командой, которая пресытилась, матчи проводила как будто с чувством, что всё это она уже видела, знает, и на новые кубки с медалями уже наплевать. Шведы в последние доковидные годы привозили массовые энхаловские десанты, но в основном предпочитали игроков местной лиги кахаэловцам. У чехов же и до известных событий количество кахаэловцев банально стало падать из-за спада в местном хоккее.

Ну и, к сожалению, ещё до легионерского краха КХЛ многие иностранцы стали выбирать лиги Швейцарии и Швеции — зарплаты в КХЛ упали, а в бытовом плане в Европе комфортнее. Пока в России презрительно смотрели через губу на ту же хоккейную Лигу чемпионов, швейцарская и немецкая лиги сделали шаг вперёд — и успех немцев на этом турнире можно увязать и с ростом DEL.

А как там с уровнем чемпионата мира?

«В своём нынешнем виде ИИХФ за редким исключением напоминает собой наше легендарное политбюро застойных лет. Решить главную задачу, как поднять уровень чемпионатов мира, похоже, они не могут». Как думаете, это сказал кто-то из современных экспертов? Да нет, это цитата из еженедельника «Хоккей» за 1992 (!) год.

Вот такой вот, понимаешь, чемпионат мира — всё скатывается, скатывается и никак скатиться не может: прямо как доллар, которому каждый год пророчат крах. Если серьёзно, то можно полистать составы, чтобы убедиться, что в большинстве случаев в 2010-х классных и звёздных игроков в составе сборных стало больше, чем их было в 1990-е (особенно это касается США и… России), поэтому такие разговоры — скорее часть весенней обязательной программы.

При этом составы нынешнего года и правда вызывали недоумение. Конечно, сыграло роль отстранение России, которая всегда привозила звёзд, но сложно представить, что в других сборных решили: «Русских нет? Забиваем на турнир!». Если посмотреть на представительные составы команд на первенствах мира второй половины 2010-х, то легко представить, что причиной стал ковид. В 2021-м он стал причиной, из-за которой многие звёзды НХЛ просто побоялись лететь в Европу.

Пандемия ещё и опустошила кассы национальных федераций, которым надо платить немаленькие страховки за участие энхаэловцев — это показал пример с Петтерссоном. Вполне возможно, национальные федерации в этом году и сами не стремились приглашать в команду носителей больших контрактов. Интересно, изменится ли за год финансовая ситуация — а ведь на носу потенциальный Кубок мира, перед которым надо будет проводить смотр лучших сил.