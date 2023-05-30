Битва «горячих» вратарей и семиматчевый триллер? Чего ждать от финала плей-офф НХЛ

Ожидалось, что «Селтикс» и «Даллас», две зелёные команды в НХЛ и НБА, продолжат героически отыгрываться с 0-3 в серии. Однако обоих хватило только на какие-то усилия в самом дебюте игры, вслед за которыми следовал позор на домашней площадке: пожалуй, 0:6 — это похуже, чем проигрыш в 20 очков. «Вегас», казалось бы, чуть отпустил вожжи, но в решающий момент серии сработал на свой максимум и вышел в свой второй финал в истории.

Пожалуй, поворотным моментом Западного финала стал второй матч. «Даллас» долгое время вёл 2:1, в третьем периоде максимально успешно разрушал все атакующие потуги соперника, который не мог преодолеть плотную среднюю зону. Однако одна ошибка Райана Сутера за две с половиной минуты до конца третьего периода стоила «Далласу» пропущенной шайбы, а овертайм привёл к 2-0 в серии. В теории это не было провалом для «Старз», но по факту ударило по ним мощно — в первой же домашней игре они сбились на лишнюю грубость и проиграли решающий матч.

Глубина «Далласа» в этой серии пропала полностью, столкнувшись с глубиной «Вегаса» и его защитной системой, которая начинается с агрессивного форчека. Если не учитывать подвиги первого звена, то остальные форварды «звёзд» забросили аж четыре шайбы, Тайлер Сегин — ноль очков и «-7», Мэйсон Марчмент — ноль очков и «-4». Капитан Джейми Бенн был так «полезен», что обе игры «Даллас» выиграл без него. Джейк Эттингер, который в регулярке выглядел одним из самых перспективных вратарей лиги, вчистую проиграл серию своему визави из «Вегаса» Эдину Хиллу и в целом слабо выглядел в плей-офф.

Теперь впереди финал, после которого у НХЛ гарантированно появится новый чемпион: и «Флорида», и «Вегас» ограничивались лишь одним выходом в финал, хотя история «рыцарей» короче в пять раз. Кроме того, болельщики увидят встречу двух команд с очень похожими преимуществами и характеристиками.

Хотя в последние годы журналисты и болельщики сокрушаются от отсутствия новых тренерских имён в НХЛ, в финале сыграют два тренера, которые начали работать в лиге ещё в долокаутные времена. Пол Морис ещё в 2002-м выводил «Каролину» в главный финал, а вот 37-летний Брюс Кэссиди в «Вашингтоне» не смог сработаться с Ягром, Бондрой, Колцигом и другими звёздами «столичных». Спустя дюжину лет он сначала реанимировал карьеру в «Бостоне» и работой в «Вегасе» доказал неправоту менеджмента «мишек», который летом встал на сторону игроков, а не тренера.

Брюс Кэссиди Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

К сожалению, в хоккее, в отличие от футбола, нет конкретной метрики, которая измеряла бы активность прессинга — однако и «Флорида», и «Вегас» относятся к командам с самой агрессивной игрой в чужой зоне. «Пантерам» такая игра от форвардов помогала скрывать и огрехи собственной защиты, где нет большого числа классных защитников-домоседов. «Вегас» же с самого своего создания ставил на комбинацию скорости и мощи, которую довольно сложно побить — и даже после ухода Жерара Галлана тренеры продолжают ту линию, за счёт которой «рыцари» вышли в свой первый финал.

Другая особенность двух клубов — работа менеджеров, которая позволила создать две очень глубоких линии нападения. В третьем звене «Пантерз» выходят второй номер драфта Сэм Райнхарт и потенциальный «второй Барков» Антон Лунделль, а в третьем сочетании «Вегаса» выходят легенды первого сезона клуба Райлли Смит и Уильям Карлссон. На первом вбрасывании финала могут потенциально сойтись «оригинальный» Барков и Джек Айкел, а во втором звене набравший невероятную форму в плей-офф Мэттью Ткачук будет противостоять одному из лучших оборонительных форвардов НХЛ Марку Стоуну.

Наконец, обеим командам очень помогли «горячие» вратари в отличной форме. Про подвиги Сергея Бобровского написано достаточно, да и в нашей стране знают его давно, а вот такая форма Эдина Хилла стала сюрпризом. До этого года вратарь, прошедший систему «Аризоны», был бэкапом, да и в «Вегас» этим летом приехал экстренно: травма на весь сезон выбила Робина Ленера из строя. Плей-офф у «рыцарей» начинал Лоран Броссуа, но получил травму в серии с «Эдмонтоном»: после этого в воротах появился Хилл и после этого не пропустил ни минуты, не давая повода говорить о себе плохо.

Эксперты отмечают хорошую технику почти двухметрового (197/97) вратаря, который правильно выбирает позицию, чтобы наилучшим образом использовать свои габариты. За 11 игр Хилл спас «Вегас» от 10 голов сверх ожидаемого. Любопытно, что ещё год назад в такой уровень игры вряд ли кто-то поверил бы: «Сан-Хосе» отказался от Хилла лишь после одного сезона из-за посредственного уровня игры в регулярке-2021/2022. Летом Эдин становится неограниченно свободным агентом — возможно, стоять на голове помогает ещё и фактор контрактного года.

Эдин Хилл Фото: Gareth Patterson/AP Photo/ТАСС

«Пантеры» и «рыцари» благодаря этому прямо сейчас смотрятся как примерно равная пара. Преимуществом «Флориды» сейчас кажется их психология, плюс несколько лишних дней для отдыха: можно подумать, что за десяток дней без матчей команда выпадет из игрового тонуса, но «Колорадо» в прошлом году это никак не помешало. Кроме того, несмотря на форму Хилла, Бобровский своей карьерой вселяет больше уверенности, что он сохранит свой уровень на протяжении всего финала, а не пропадёт после вспышки.

За «Вегас» говорит уровень их защиты: Пьетранджело и Теодор — железные кандидаты в сборную Канады, если Олимпиада или Кубок мира начались бы уже завтра. Кроме того, из шестёрки защитников «Вегаса» самый «маленький» — 185-сантиметровый Мартинес, через такую оборону пробиться крайне тяжело. Четвёртая тройка «Вегаса», которая может приложить и перебегать любого оппонента, тоже смотрится лучше четвёртого звена «Флориды», где Эрик Стаал и Уайт не выглядят людьми, созданными для роли «чекинг-лайн».

В финалах Кубка Стэнли после локаута-2013 был всего лишь один седьмой матч — в серии «Бостона» и «Сент-Луиса» в 2019-м. Что ж, вполне возможно, спустя четыре года финал снова затянется по максимуму: очевидного фаворита тут нет.