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Как Ши Теодор обнаружил рак, история защитника «Вегаса» Ши Теодора

Канадский защитник вылечил рак благодаря игре за сборную. Сейчас он забивает в финале НХЛ
Родион Власов
История защитника «Вегаса» Ши Теодора
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История Ши Теодора невероятна — а сегодня лидер защиты «Вегаса» отметился первым голом в этом плей-офф.

В этом году энхаэловские звёзды не особенно охотно ехали на чемпионат мира, но турнир 2019-го был забит звёздами. После поразительного вылета в первом раунде от «Сан-Хосе» в Словакию отправилась группа хоккеистов «Вегаса»: Марк Стоун, уже получивший репутацию лучшего оборонительного вингера лиги, Джонатан Маршессо, ставший героем первого сезона «Вегаса», и мощно прогрессирующий защитник Ши Теодор. Ши с одноклубниками остановился в шаге от золота, но благодаря поездке в сборную получил кое-что большее.

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В своём тексте для сайта Players Tribune Теодор вспоминает: «После финала я шёл в раздевалку, и какой-то парень в костюме сказал мне: «Ши, пойдём со мной». Я знал, что это означает — допинг-тест, ничего необычного. Однако я удивился, потому что проходил его перед четвертьфиналом, а два теста за турнир — это большая редкость. Меня провели в комнатку, где сидели ещё четыре человека в костюмах, и тогда я подумал: «Это очень странно».

Они сообщили, что я провалил первый допинг-тест. Всё, что я мог подумать, было: «Это невозможно. Я никогда не принимал никакой дряни, какой-то кошмар». Меня бросило в пот, они сыпали медицинскими терминами, а думал только об одном: «Как это было возможно? Неужели что-то не то было в протеиновом шейке? Может, я вообще сплю?». Они объяснили, что гормон, который был обнаружен у меня, встречается только у беременных женщин, но в каких-то случаях это может быть симптомом рака яичка.

Ши Теодор на ЧМ-2019

Ши Теодор на ЧМ-2019

Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

Мой агент успокоил меня — он работал вместе с Филом Кесселом, который сталкивался с такой же ситуацией. Дома я обратился к врачу, сделал все анализы. Когда доктор сказал результат, это не было похоже на кино — никакой драматической музыки или пауз, он был максимально спокоен и честен. Возможно, это должно было успокоить меня, но сложно быть готовым к тому, что у тебя находят рак. Я был напуган.

Было много эмоциональных разговоров, особенно с моей девушкой: из-за рака она чуть не потеряла нескольких членов семьи. Моих родственников это тоже коснулось: бабушка благодаря раннему обнаружению победила рак груди, а дед победил рак простаты и почки. Хоккеистов с раннего детства учат быть стоиками, не показывать своих эмоций, ты должен справляться с чем угодно».

Обследование показало, что у игрока есть опухоль размером 5х5 миллиметров. Теодор рассказывает, что прямо перед днём операции встретил в гольф-клубе Кессела и задал ему огромное количество вопросов про то, как проходили его операция и восстановление, но сам не раскрыл свой диагноз. Любопытно, что этот сезон два игрока провели в одной команде — пусть «железный человек НХЛ» потерял место в основе посреди плей-офф.

Теодор писал: «Операция прошла спокойно: тебе накладывают маску на лицо, и свет гаснет. Когда всё закончилось, было ощущение, что я хорошо поспал, и врачи сказали, что опухоль была успешно удалена. Я ощущал себя хорошо, но единственной проблемой было то, что я не мог смеяться — после этого мне словно нож втыкали. Я специально попросил всех друзей не присылать мне ничего смешного!».

Защитник не пропустил ни одного матча из-за болезни и продолжил прогресс: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Теодор занимал шестое место в голосовании на «Норрис Трофи», так как не только набирал очки, но и выходил против лидеров оппонентов, немало раз ложась под шайбы. После прихода Алекса Пьетранджело габаритный универсал чуть потерял в игровом времени, но остался таким же важным для команды. Зимой 2021-го TSN и Sportsnet, две главные канадские телекомпании, синхронно поставили Теодора в первую пару своих виртуальных составов Канады на Олимпиаду, куда игроки НХЛ всё-таки не попали.

Ши Теодор

Ши Теодор

Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

Пара Теодора с домоседом Брейденом Макнэббом — одна из самых стабильных в НХЛ в этом сезоне, и это даже с учётом того, что Ши в этом году пропустил немало игр из-за столкновения с Трэвисом Санхаймом из «Филадельфии». Показательно, что за 20 игр без Теодора «рыцари» проиграли больше матчей, чем выиграли, а их результативность за это время упала. В этом плей-офф по процентовке ожидаемых голов пара Макнэбб — Теодор идёт на втором месте в НХЛ (среди тех, кто сыграл достаточно много). Недавно The Athletic назвал контракт защитника ($ 5,2 млн в год) лучшим в «Вегасе».

При всём этом Теодор в плей-офф этого года пока вообще не забивал, хотя каждую игру заканчивал с бросками в протоколе. Однако в первом матче финала защитник «Вегаса» смог сохранить шайбу в чужой зоне, «потанцевав» около синей линии, несмотря на давление от форварда «Флориды» — и Теодор забил, улучив момент, когда Бобровского перекрывал и свой защитник, и чужой форвард, благодаря чему наш вратарь уже не успевал бы среагировать.

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Теодор — один из немногих оставшихся в составе «Вегаса» членов состава «рыцарей» первого сезона: с лёгкой руки Джеймса Нила их стали называть «золотыми отбросами», а потом это название закрепилось и в прессе. Показательно, что сегодня забили и Смит, и Маршессо, которые тоже были в «Вегасе» с самого начала. Маршессо при этом был соседом Теодора на комнате в сборной, и два игрока «Вегаса» благодаря этому стали особенно близки. Конечно, большинство нейтральных российских зрителей в этом финале наверняка поддержат «золушек» из «Флориды» и Сергея Бобровского — но истории игроков «Вегаса» выглядят не менее вдохновляющими.

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