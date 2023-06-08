«КХЛ разрушила европейский хоккей». Сколько правды в яростном спиче шведского чиновника?

«КХЛ была ужасна. Она разрушила европейский хоккей, выступая против Лиги чемпионов, и не позволила командам в ней играть». Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг стремительно ворвался в сонный мир летнего хоккея с ноги, в интервью словацким медиа раскритиковав и КХЛ, и своего бывшего начальника по международной федерации Рене Фазеля. Претензий у бывшего функционера ИИХФ, а теперь главы Альянса европейских хоккейных клубов достаточно — и надо разобраться с их справедливостью.

В первую очередь Шемберг говорит о судьбе иностранных клубов в КХЛ: «Что произошло с иностранными клубами, игравшими в КХЛ? Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев» и «Йокерит» после ухода из КХЛ? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились. Если бы «Слован» не был хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился. Их абсолютно не интересовал «Слован». Они просто хотели показать, что «Слован» играет в их лиге, а не в чемпионате Словакии».

И здесь все обвинения намешаны в кучу. «Лев», например, был создан изначально и целиком под КХЛ, причём с немаленькими русскими инвестициями. Тогда казалось, что клуб не особенно-то успешен: да, состав у пражан был сильным, только посещаемость в регулярке колебалась в диапазоне от 4 до 5 тысяч. По прошествии лет понимаешь, что в условной Москве клуб-новодел под условным брендом «Тигр» вряд ли бы собирал больше — а то ещё и меньше. Да и финал-2014 с «Магниткой» был грандиозным успехом КХЛ и чуть ли не последним её достижением в планах по покорению Европы — тогда пражский 17-тысячник забивался до отказа, и не только чехами, но и хоккейными фанатами из Центральной Европы в целом.

Трибуны «О2 арены» в финале Кубка Гагарина — 2014 Фото: photo.khl.ru

«Словану» к 2013-му, когда клуб попал в КХЛ, явно было скучно в словацкой лиге, лучших бомбардиров которой в нашем чемпионате на легионерские места даже не рассматривали. Болельщики восприняли переход с огромным энтузиазмом: лишь на одной игре в первом сезоне не было аншлага, и Братислава долгое время была одним из флагманов посещаемости КХЛ, пока из-за отвратительного менеджмента клуб не начал деградировать. Что касается «Йокерита», то прямо сейчас его планам по возвращению в местную элиту помешали в первую очередь местная федерация и клубы, из-за которых «джокеры» вынужденно стартуют во второй местной лиге.

Впрочем, как ни крути, все иностранные клубы в КХЛ шли одной дорогой: яркие первые сезоны (рижское «Динамо» выбивало СКА, «Медвешчак» начинал путь в лиге с 7:1 с ЦСКА), а потом постепенная деградация в спортивном плане. Качество менеджмента ползло вниз вместе с бюджетом клубов: незаметно на форме европейских команд появлялось всё больше рекламы «Газпрома», а они становились всё более зависимыми от русских денег. Кто-то может вспомнить, как каждое лето появлялись новости, что «Слован» вот-вот найдёт крупного спонсора, но он так и не находился.

Причина этого понятна: сложно было в Европе найти деньги, чтобы ввязаться в такое недешёвое и не самое прибыльное удовольствие, как КХЛ. В нашей лиге до введения потолка были явно завышены зарплаты (да они и сейчас остаются таковыми), плюс для участия в КХЛ надо закладывать совершенно другие транспортные и организационные расходы. Условный «Медвешчак» за время поездки на Дальний Восток мог преодолеть больше километров, чем за несколько месяцев автобусных поездок по австрийской лиге. Представьте, что итальянские футбольные клубы вступят в АПЛ с её фантастическими зарплатами — они тоже очень быстро не потянут это удовольствие.

Говоря о Лиге чемпионов, я уверен, что КХЛ в своё время сделала большую стратегическую ошибку, отказавшись от участия в возрождённом турнире. Понятно, что КХЛ продолжала использовать заложенную в неё с самого начала идеологию расширения в Европу, но уже после снятия «Медвешчака», проблем других иноклубов и прекращения расширения можно было понять, что старая тактика провалилась. Условных шведов в КХЛ нельзя было затащить никакими коврижками, а те, кто хотел присоединиться, вряд ли бы располагали своими финансами для такого дела (ключевое слово — своими). В этот момент нашим хоккейным верхам вполне стоило задуматься о попытках прекращения интеграции Европы в себя и подумать об обратном процессе.

Возможно, участие топов КХЛ в хоккейной ЛЧ ударило бы по остаткам амбиций наших руководителей, но вполне могло дать импульс для популярности хоккея в стране. С учётом того, что весь наш спорт живёт в парадигме «наши против ненаших», а за хоккейные клубы почти всегда болеют только в пределе регионов, которые их представляют, игры условного СКА или «Ак Барса» в такой ЛЧ могли бы привлечь аудиторию, которая в КХЛ следить бы за ними не стала. Пример недолговечной лиги образца 2008-го показал, что наша аудитория в этом турнире была заинтересована больше, чем европейская.

Болельщики ХК «Металлург» на матче хоккейной Лиги чемпионов Фото: Andrey Serebryakov/Getty Images

Проблема в том, что сама хоккейная Европа — вовсе не такой уж монолит, каким её пытается представить тот же Шемберг. Можно вспомнить, как закончила жизнь Евролига конца 1990-х, которая подарила хоккейной России незабываемые сюжеты типа гола Маркова в финале-1999. В 2000-м шведские команды из местной лиги голосовали против участия лучших клубов Элитсерии в Евролиге, после чего самая первая попытка создать полноценный европейский турнир умерла.

Сейчас шведы стригут купоны от трансферного договора с НХЛ, живя по принципу «10 старушек — рубль»: $ 200–300 тысяч за одного игрока — смешная сумма по сравнению с футболом, но с учётом местной массовости позволяет жить более-менее неплохо. Проблема лишь в том, что такое отношение лишь закабаляет европейский хоккей, который не может выстроить альтернативу НХЛ. Шведская лига имеет прекрасный телевизионный контракт, из-за СХЛ даже футбольное первенство проходит по системе «весна-осень». Даром не нужна скандинавам какая-то объединённая Европа, им и так неплохо живётся.

Возможна ли вообще… ну ладно, не европейская НХЛ, но хотя бы хоккейный аналог баскетбольной Евролиги? Проблема в том, что континентальная хоккейная Европа – это очень маленький рынок, который представлен в основном маленькими странами. Суммарное население Швеции, Финлнядии и Чехии меньше одного штата Техас, не говоря уж про Турцию или Испанию, которые являются флагманами европейского клубного баскетбола. Хоккейные Германия или Британия в последнее время показывают, что хоккей там может стать мегапопулярным, но в масштабе одного города, а не целой страны.

«Рёгле» — победитель хоккейной ЛЧ Фото: Martin Rose/Getty Images

Но такой огромный рынок у хоккейной Европы есть — и это, конечно же, Россия, и сам Шемберг признаёт, что никакой проект объединённой хоккейной Европы без её участия невозможен. В этом можно убедиться, посмотрев на то, что из себя представляет нынешняя хоккейная ЛЧ. Средняя посещаемость прошлого сезона была меньше 3 тысяч человек: тот же «Слован» за три матча группового этапа собрал 11 тысяч зрителей, а пять лет назад на одну игру КХЛ приходили 10 тысяч. Призовые за победу в 2020-м составляли лишь € 420 тысяч, и некоторые клубы не выставляли туда лучшие составы. Как говорилось в классике — душераздирающее зрелище.

Проблема большого объединения лишь в том, что все эти годы участники русско-европейского хоккейного диалога говорили друг с другом через губу, не воспринимая всерьёз своего партнёра: одни представляли себе сумасшедших олигархов, не считающихся с ресурсами, другие видели перед собой мелочных и прижимистых радетелей своего маленького уголка. Понятно, к сожалению, что сейчас невозможны даже разговоры, что уж говорить о каких-то действиях.