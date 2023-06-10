Русский вратарь едет в Ниццу, у канадца проблемы из-за секс-скандала. Итоги дня в хоккее

Российский вратарь подписал контракт с клубом из Ниццы

Российский вратарь Никита Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей», сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что соглашение с 35-летним вратарём рассчитано на один сезон.

Последние два года россиянин провёл в составе словацкого «Прешова», где одержал 26 побед в 70 матчах. Вратарь отыграл 190 матчей в КХЛ, одержав 63 победы с 92% отражённых бросков. Последним клубом в КХЛ для Беспалова был московский «Спартак», за который голкипер выступал в сезоне-2020/2021. В КХЛ вратарь выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак».

В составе молодёжной сборной России Никита становился серебряным призёром чемпионата мира 2007 года.

У канадского вратаря из НХЛ проблемы из-за секс-скандала Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Обмен вратаря «Филадельфии» Картера Харта затруднён из-за расследования секс-скандала в Канаде, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

«Я говорил со многими командами в лиге о Харте. Кое-что не было сказано публично, но определённо подразумевается. Многие с подозрением относятся к связи игрока с молодёжной сборной Канады в 2018 году. Зная, что расследование не завершено, что может быть какое-то наказание, они не могут этого не учитывать. Никто не хочет рисковать.

Я ничего не говорю о том, что Харт как-то причастен. Это касается всех, кто был в той команде. Есть генменеджеры, которые сомневаются. И это может затруднить обмен с участием Харта, пока не будет ясности в этом вопросе», – цитирует Серавалли Daily Faceoff.

Напомним, в мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года. Многие из крупнейших спонсоров Федерации хоккея Канады либо приостановили, либо полностью отказались от поддержки деятельности мужских команд. Руководство федерации было вынуждено уйти в отставку, организация лишилась ряда спонсоров. Также было инициировано новое расследование инцидента, которое на данный момент не завершено.

В Минспорта Казахстана высказались о возможной отставке тренерского штаба «Барыса»

Инициативная группа неравнодушных болельщиков обратилась в Министерство культуры и спорта Казахстана с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса» за провальный и худший в истории клуба сезон.

«Согласно информации, предоставленной КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», в соответствии с пунктом 7.2 Трудового договора от 15 декабря 2020 года №242, заключённым между ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс» и гражданином Республики Казахстан Иванищевым Борисом Анатольевичем, решение о продлении срока полномочий (срока договора) принимается с учётом достижения работником результатов по окончании чемпионатов по хоккею с шайбой сезона, предусмотренных условиями договора.

Ввиду ежегодного обновления приложения №2 к трудовому договору «Требуемые результаты к деятельности президента ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс» возможно внесение пункта о селекционной работе на сезон-2023/2024 годов. Также трудовые отношения с тренерским штабом хоккейного клуба «Барыс» могут быть расторгнуты по основаниям, предусмотренным трудовыми договорами, заключёнными между хоккейным клубом «Барыс» и тренерами.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Трудового Кодекса Республики Казахстан трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. В этой связи вопрос отставки руководства хоккейного клуба «Барыс» и тренерского штаба не входит в компетенцию Министерства, так как трудовой договор с работником может быть расторгнут только работодателем», — приводит ответ Министерства «Шайба.kz».

Американский журналист высказался о перспективе Мичкова приехать в НХЛ

Журналист сайта The Hockey News Тони Феррари рассказал, как скоро Матвей Мичков сможет заиграть в НХЛ.

«В значительной ли степени рейтинг Мичкова основан на российском факторе? Лично для меня российский фактор роли не играет, я оцениваю в первую очередь по таланту. Большинству пиков в диапазоне от третьего до десятого места требуется не менее двух лет, чтобы попасть в НХЛ. Если владельцы не торопятся с перестройкой, Мичков будет огромным преимуществом для любого, кто выберет его на драфте.

Когда он сможет уехать в НХЛ? Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Он мог бы уйти раньше, если бы его СКА согласился на это, но зачем им это? Это работает с игроками меньшего класса, а Мичков — потенциальная суперзвезда.

При этом нет никаких предпосылок того, что он не приедет в Северную Америку. Мичков — звёздный игрок, и он, скорее всего, захочет сыграть против лучших в мире. Думаю, мы увидим его в НХЛ через пару лет», — сказано в статье.