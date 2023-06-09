Пронман: я рискнул бы своей работой, чтобы получить такого редкого таланта, как Мичков

Журналист The Athletic Кори Пронман предположил, что «Сан-Хосе Шаркс» выберет российского нападающего Матвея Мичкова на драфте-2023 под четвёртым номером.
«Карлссон — отличный игрок, но моя оценка между ним и Мичковым сильно отличается. Разница настолько велика, что я рискнул бы своей работой, чтобы получить такого редкого атакующего таланта, как Мичков, даже со всеми очевидными рисками — в случае Мичкова это контракт с КХЛ до 2026 года. В последний раз, когда они вдвоём были на одном льду (Кубок Глинки/Гретцки 2021 года), даже близко не было того, кто выглядел лучше. С тех пор прошло много времени, Карлссон превратился в элитного центрального форварда, он стал намного крупнее и играет немного жёстче. Но Мичков способен менять игру, он обладает мастерством, хоккейным чутьём и природной способностью забивать на уровне, намного превосходящем Карлссона», — приводит слова Пронмана The Athletic.
- 9 июня 2023
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