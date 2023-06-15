ЦСКА не хочет отпускать Федотова, но в США активировали его контракт. До дембеля — 17 дней

Самая затянувшаяся драма в российском хоккее ушла на новый сюжетный поворот. «Филадельфия Флайерз» сообщила, что контракт Ивана Федотова с клубом будет активен в сезоне-2023/2024, поскольку годом ранее действие соглашения приостановили. 1 июля вратаря задержали в Санкт-Петербурге и через некоторое время отправили на срочную службу.

Официальное объявление со стороны «лётчиков» — большой удар для ЦСКА, за который Федотов выступал до попадания на плац. Москвичи не просто рассчитывали — они были уверены, что голкипер вернётся в КХЛ. Настолько, что даже не стали продлевать контракт с Адамом Рейдеборном — первым номером чемпионской команды-2023.

Публичные комментарии руководителя клуба тоже не оставляли сомнений: ЦСКА всерьёз нацелился на возвращение Федотова. 1 мая, через два дня после окончания плей-офф, президент клуба Игорь Есмантович максимально категорично высказался в беседе с «Известиями»: «По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернётся в ЦСКА. Не беспокойтесь. Мы готовы принять его назад».

11 мая, на итоговой пресс-конференции армейского клуба, у Есмантовича попросили уточнить позицию. «Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации, — заявил президент ЦСКА. — Почему? Потому что у Ивана подписан контракт в Северной Америке, и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии». Могу вам сказать лишь одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА».

Иван Федотов с призом лучшему вратарю КХЛ сезона-2021/2022 Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Насколько точно Есмантович передал слова Федотова, пусть каждый предположит сам. Очевидно, более значимой выглядит первая часть его пассажа. Президент клуба удержался в юридических рамках и исполнил договор о взаимоуважении контрактов между НХЛ и КХЛ. Но сохранит ли Есмантович прежнюю риторику теперь, когда «Филадельфия» вновь закрепила права на игрока?

В какой-то степени ситуацию может осложнить внезапный отъезд за океан Артёма Дуды. Защитник армейцев с действующим контрактом отправился в команду Университета Мэна из лиги NCAA. Она не имеет никакого отношения к НХЛ, а значит, и не подчиняется соглашению о взаимоуважении контрактов. Однако кто удивится, если Есмантович или другие представители российской хоккейной власти постараются использовать этот случай как прецедент и пересмотреть отношение к коллективному договору?

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В отношении Федотова хоккейные законы не оставляют ЦСКА ни одной лазейки — вопреки желаниям, голкипер им не принадлежит. С другой стороны, сопереживающие вратарю читатели спортивных ресурсов в комментариях опасаются, что армейский клуб может подключить админресурс: тогда случай Федотова станет регулироваться прежде всего законами общегражданскими, и его просто не выпустят из страны. Самая популярная гипотеза наблюдателей формулируется примерно так: «Ему дадут доступ к гостайне и сделают невыездным».

В статье 15 Федерального закона №114 указан перечень обстоятельств, при которых гражданину может быть временно ограничен выезд из страны. Допуск к гостайне действительно есть в этом списке, но предоставить его просто так нельзя — нужно, чтобы человек предварительно заключил соответствующий трудовой договор, в котором в том числе было бы указано ограничение права на выезд. Почти наверняка другие пункты закона (подозрение или обвинения в преступлении, статус должника, бывшего или действующего сотрудника ФСБ, банкрота) имеют к Федотову ещё более отдалённое отношение. Закрыть вратарю выезд из России может повестка по мобилизации, указ о завершении которой по-прежнему не подписан, но в таком случае он всё равно не сможет играть за ЦСКА.

По словам тренера сборной ВМФ, за которую Иван выступал на некоторых отрезках последнего года, голкипер закончит службу 2 июля. Вероятно, после этой даты будущее хоккеиста обретёт более ясные контуры.

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Нет ни шанса оценить, насколько Федотову удалось сохранить спортивную форму. В короткой профессиональной карьере цена одного года может быть неимоверно высокой. С другой стороны, примеры из хоккейного окружения вселяют сдержанный оптимизм. Капитан «Вегаса» Марк Стоун пропустил половину прошедшего сезона, а в «золотом» матче финала НХЛ сделал хет-трик. Не так давно Никита Кучеров отсутствовал в составе «Тампы» на протяжении всего регулярного чемпионата и тем не менее вернул себе роль звезды лиги.

26-летний Федотов обладает солидным опытом, находится в отличном вратарском возрасте, а у «Филадельфии» крупные проблемы на последнем рубеже. Все эти факторы пробуждают надежду на то, что Иван способен добиться успеха в Северной Америке — даже после года простоя. И заставляют с грустью задумываться о том, чего бы он уже успел достичь, если бы прошлым летом отправился в Пенсильванию, а не в Северодвинск…