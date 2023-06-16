«Будет чертовски трудно пробиться в плей-офф». Какое будущее теперь ждёт «Флориду»?

Кажется, что ничего хорошего. Но, может быть, так только кажется?..

«В следующем году нам будет чертовски трудно пробиться в плей-офф, — уже через день после поражения в финале НХЛ главный тренер «Флориды» Пол Морис размышлял о будущем. — Есть хорошие команды, которые пропускают плей-офф. Вы входите в сезон, чувствуя себя лучше из-за того, что играли на два месяца дольше? Тогда у вас проблемы. У нас будет несколько игроков, которые будут у нас в составе, но их не будет в нашей заявке на первый матч. Вероятно, речь идёт о двух-трёх месяцах. Есть несколько парней, которым потребуется от четырёх до шести месяцев, чтобы восстановиться».

Велик соблазн разглядеть в печальном прогнозе Мориса стремление заблаговременно подстелить соломку, но, каким бы ни был мотив специалиста, нет иных вариантов, кроме как разделить его опасения.

Известно, что три хоккеиста «Флориды» выступали в розыгрыше Кубка Стэнли с травмами: у Мэттью Ткачука зафиксировали перелом грудины, Брэндон Монтур серьёзно повредил плечо, а применительно к Аарону Экбладу сообщают одновременно о переломе ноги, двух вывихах плеча и разрыве косой мышцы живота.

Все трое — ключевые хоккеисты «Пантерз», и, вероятно, все трое входят в тот пул игроков, которым предстоит длительная реабилитация. По крайней мере, и Монтур, и Экблад в скором времени отправятся на операционный стол. Не стоит забывать, что чьи-то диагнозы скрыты от публики, а полностью здоровых игроков в команде не осталось, и настоящий масштаб бедствия мы узнаем лишь к старту предсезонных матчей.

Если медицинский штаб клуба ждёт жаркое лето, то для менеджеров работы не так много. Нет никаких предпосылок, что «Флорида» претерпит значительные изменения с точки зрения кадров. С финальной сиреной сезона статус ограниченно свободных агентов получили двое нападающих, которых сложно назвать системообразующими. Дживани Смит провёл в плей-офф лишь пять с половиной минут, а Колин Уайт выступал в четвёртом звене. Кроме того, истёк контракт 38-летнего Эрика Стаала, но и его потеря не будет выглядеть существенной.

С обороной, где открываются сразу две полноценные вакансии, чуть сложнее. На рынок выходят 33-летний Радко Гудас и 37-летний Марк Стаал. Нельзя отнести ветеранов к категории ведущих защитников, хотя без их опыта прогресс «Флориды» вряд ли был бы возможным. В то же время оборона «Пантерз» на протяжении всего сезона не создавала впечатление стабильной линии, и здесь явно созрел запрос на перемены.

В рамке нерушимы позиции Сергея Бобровского. Шикарный 10-миллионный контракт россиянина действует ещё три года. Как и в случае с травмированными, на его перспективы особенно сильное влияние окажут последствия плей-офф. В сентябре голкиперу исполнится 35 лет, а во «Флориде» у него и раньше случались перепады в игре. Открыт вопрос со сменщиком Бобровского. Договор с 30-летним Алексом Лайоном, который начинал плей-офф, закончился.

На всё про всё у «Флориды» чуть больше $ 10 млн — мало, чтобы затащить к себе звезду и закрыть свободные позиции, но вполне достаточно, чтобы сделать несколько точечных приобретений, которые действительно усилят команду.

Неприятность для «Пантерз» заключается в том, что исчерпаны их реальные возможности закупиться на драфте. В этом году первый и третий раунды лотереи пройдут без участия вице-чемпионов.

В целом скелет команды останется прежним. Кажется, что она и так прыгнула чуть выше головы, что слишком многое внутри неё было построено на положительных эмоциях и характере, а системы, напротив, не хватало. Ждать «Флориду» в следующем финале Кубка Стэнли глупо. Вот только и в этом году она попала туда вопреки всем прогнозам.