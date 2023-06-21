Двое российских и двое советских. Кого из наших хоккеистов могут избрать в Зал славы НХЛ

Следующим утром, 22 июня, специальная комиссия НХЛ соберётся на очередное заседание, чтобы определить хоккеистов, которые войдут в Зал славы лиги в 2023 году. Среди соискателей права на включение четверо россиян — Сергей Гончар, Александр Могильный, Борис Михайлов и Александр Мальцев. Это почти половина от общего количества российских игроков, вошедших в Зал за все предыдущие годы.
Первым из них — в 1989 году — почётного статуса удостоился Владислав Третьяк. Вратарь не провёл в североамериканской лиге ни одного матча, но это обстоятельство никого не смутило — вклад Третьяка в развитие игры было невозможно переоценить.
Следующий россиянин попал в прославленную компанию только в 2001 году. Вячеслав Фетисов выходил на энхаэловский лёд больше 650 раз и дважды покидал его с Кубком Стэнли.
Не сыграл в НХЛ и Валерий Харламов. Тем не менее в 2005 году члены комиссии единогласно приняли решение о включении его в Зал славы. Советский нападающий стал всего лишь 17-м хоккеистом, который вошёл в число избранных посмертно.
В 2008-м список пополнила фамилия Игоря Ларионова. Несмотря на то что форвард отправился за океан лишь в возрасте 33 лет, он успел стать настоящей легендой «Детройта». Вместе с «красными крыльями» Ларионов выиграл три Кубка Стэнли.
Игорь Ларионов
Фото: РИА Новости
В коллекции Павла Буре нет ни одной такой победы, но в 2012 году он присоединился к Ларионову и другим звёздам. Иного вряд ли стоило ожидать: Буре, получивший за феноменальную скорость прозвище Русская ракета, остаётся одним из немногих игроков, кому удалось закончить карьеру с показателем более одного очка в среднем за матч.
Ещё один представитель уникальной версии «Детройта» — Сергей Фёдоров — попал в Зал славы в 2015-м. Он первым из россиян достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах и, как и Ларионов, трижды добирался до энхаэловской вершины.
Североамериканская карьера Сергея Макарова растянулась всего на шесть лет, но этого времени хватило, чтобы проявить себя с наилучшей стороны и через сезон после Фёдорова также пополнить Зал славы НХЛ.
Александр Якушев до лучшей лиги мира и вовсе недоехал, однако его роль в мировом хоккее оценили по высшей шкале и в 2018-м тоже включили в сонм великих. Год спустя пропуск в Зал славы получил Сергей Зубов. Он стал лишь вторым российским защитником с подобным статусом. Зубов сыграл в североамериканской лиге более тысячи матчей, и его имя нанесено на два Кубка Стэнли. Сергей — пожалуй, лучший защитник в истории «Далласа» и один из самых необычных среди россиян. Праворукий игрок с безграничным атакующим потенциалом, он входит в топ-20 защитников НХЛ по всем показателям, которые связаны с голами и передачами.
В числе новых кандидатов от России пропорция практически соблюдена: на одного защитника приходится трое нападающих. Впрочем, вряд ли стоит ожидать вступления в Зал славы Сергея Гончара, единственного представителя своего амплуа. Зарубежные журналисты считают оборонца слишком незаметным на фоне конкурентов, отмечая, что он никогда не претендовал на «Норрис Трофи».
В менее однозначном положении находится Александр Могильный. Российский первопроходец в НХЛ — в третий раз среди номинантов на вступление в элитный клуб. В 2009 и 2013 годах жюри предпочло ему других хоккеистов, и в определённой степени трудно представить, что форварда «прокатят» вновь.
Каждый третий российский игрок в Зале славы НХЛ не имел опыта игры в НХЛ. По этой причине включение Мальцева и Михайлова отнюдь не выглядит как утопия. В лиге не выбирают членов, исходя из возрастного критерия, но наверняка держат его в уме. Среди нынешних кандидатов только Мальцев, Михайлов и Реджи Лич перешли 70-летний рубеж — будет весьма логично, если в Зале славы окажется как минимум один из них.
Кроме того, можно ставить деньги на то, что привилегиями одарят одного из голкиперов: их в числе лауреатов как никогда много — сразу шестеро. Статус фаворита во вратарской гонке закреплён за Хенриком Лундквистом, но с другой стороны у Криса Осгуда три Кубка Стэнли.
Вероятно, в Зал славы попадёт один из тройки нападающих Род Бриндамор — Патрик Элиаш — Хенрик Зеттерберг. У всех есть как минимум по одной чашке и по тысяче очков. Разница в уровне между этими хоккеистами невелика, поэтому естественнее будет, если первым в клуб отправится тот, кто раньше закончил — то есть нынешний тренер «Каролины».
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