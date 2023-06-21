Овечкин получил благодарность от Путина. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 21 июня 2023 года.

Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности хоккеисту Александру Овечкину

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности хоккеисту Александру Овечкину за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 21 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в распоряжении президента РФ.

Напомним, Овечкин является является воспитанником динамовской хоккейной школы. С 2001 по 2005 год форвард выступал за бело-голубых. С 2005 года Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. За это время нападающий лишь раз покидал североамериканский клуб — в локаутном сезоне-2012/2013. Тогда россиянин провёл часть чемпионата за московское «Динамо» в КХЛ.

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The Athletic — о причинах провала Панарина в плей-офф: возможно, Артемий просто отстой

Журналист The Athletic Артур Стэйпл считает, что одна из задач нового главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Питера Лавиолетта — добиться, чтобы российский нападающий Артемий Панарин показывал хорошую игру в период плей-офф.

«Это не совсем первоочередная задача, но вопрос об игре Панарина в плей-офф будет актуален весь сезон. В 2022 году он был в основном хорош, несмотря на исходившее от руководства команды недовольство. При этом в завершившемся плей-офф он был ужасен, и никто, включая самого Панарина, не мог это игнорировать. Возможно, это было из-за присутствия Кейна и отчаянного желания возродить старые добрые времена в Чикаго. Возможно, из-за травмы Кейна. А может быть, из-за того, что Панарин просто отстой. Может быть, актуальны все три варианта, поскольку причина никогда не заключается в чём-то одном.

Какой бы ни была причина неудачной серии Панарина, он всё же один из трёх-четырёх самых важных «рейнджеров». Он их атакующий катализатор в большинстве матчей и на протяжении большей части времени самый креативный атакующий игрок команды. Галлан никогда не мог смириться с потерями от игроков такого типа, и к концу его пребывания в команде отношения этих двоих не были тем, что вы могли бы назвать дружелюбным или даже нейтральным.

Но Панарин здесь ещё на три года, а Лавиолетт и его пока не сформированный тренерский штаб наверняка должны будут выяснить, что сделает Панарина силой в плей-офф. Переход его старых друзей (опять же, по желанию не Галлана, а тех, кто выше) не стал ответом. У Лавиолетта есть 10 месяцев, чтобы найти подходящий рецепт», — приводит слова Стэйпла The Athletic.

Артемий Панарин Фото: AP/ТАСС

Евгений Кузнецов — в топе главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил топ из 22 игроков — главных кандидатов на обмен в нынешнее межсезонье НХЛ.

В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Также в топ вошёл белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.

Весь топ выглядит так:

1. Джон Гибсон, «Анахайм Дакс»;

2. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;

3. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз»;

4. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»;

5. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;

8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси Дэвилз»;

9. Алекси Лафреньер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. Алекс Дебринкэт, «Оттава Сенаторз»;

11. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»;

12. Бретт Песке, «Каролина Харрикейнз»;

13. Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз»;

14. Скотт Лоутон, «Филадельфия Флайерз»;

15. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз»;

16. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон Ойлерз»;

17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс»;

18. Ноа Хэнифин, «Калгари Флэймз»;

19. Энтони Манта, «Вашингтон Кэпиталз»;

20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег Джетс»;

21. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;

22. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

Отметим, что игроки распределены по местам в случайном порядке.

«Лада» объявила о подписании контрактов с Сергеем Шумаковым и Михаилом Фисенко

Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с «Ладой». Отмечается, что с форвардом заключено одностороннее соглашение сроком на один год. Фисенко — серебряный призёр ЮЧМ-2008, двукратный серебряный (2019 и 2020) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России и КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фисенко сыграл 557 матчей, набрав 138 (54+84) очков.

Кроме того, нападающий Сергей Шумаков тоже заключил односторонний однолетний контракт с тольяттинцами. В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ Шумаков провёл 539 матчей и набрал 290 (139+151) очков. Нападающий ранее также играл за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист».

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«Адмирал» объявил о переходе бывшего игрока «Витязя» Граоваца

Канадский нападающий Тайлер Граовац подписал годичный контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока на официальном сайте.

С 2021 года Граовац выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадец начал карьеру в лиге в минском «Динамо», а затем выступал за «Витязь». Всего в КХЛ у Граоваца 100 матчей и 47 (20+27) набранных очков.

В 2011 году Граовац был выбран «Миннесотой Уайлд» в седьмом раунде драфта НХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий провёл 84 матча и заработал 15 (12+3) очков. Помимо «Миннесоты», он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». Параллельно Граовац играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где провёл 340 матчей.